Většinu e-mailů dnes otevírají boti, antispamové filtry generují falešná otevření

Společnost Mailkit odhalila, že zatímco na konci roku 2021 tvořila robotická otevření e-mailů přibližně deset procent všech zaznamenaných interakcí, v roce 2025 dosáhl tento podíl až 65 procent. Trend navíc nabírá na intenzitě – meziročně jde o nárůst zhruba 15 procent.
Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti dnes generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce, ale ve skutečnosti jimi nejsou. V případě otevření (open-rate) problém zásadně zesílil s příchodem Apple Mail Privacy Protection na konci roku 2021. Od té doby zavádějí podobné ochranné systémy proti spamu a zneužití všichni velcí hráči na trhu – včetně Google nebo Yahoo.
„Za 15procentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník, business development manažer Mailkitu.
Sledujte i jiné metriky
„Typická a dnes již bájná metrika 99,8 procent neříká nic o skutečné úspěšnosti kampaně ani o doručování e-mailů do schránek,“ vysvětluje Nádvorník s tím, že jde pouze o procento technicky přijatých zpráv, nikoliv o reálný dosah ke konkrétním lidem.
„Předchozí dodavatel e-mailingových služeb vyřadil chybně klientovi zhruba 40 000 kontaktů, protože nedokázal rozlišit skutečné a robotické interakce a NHI například zcela nesmyslně spouštěly další kampaně v rámci automatizovaných scénářů,“ dodává.
Důsledky zkreslených dat přitom podle Mailkitu mohou být pro firmy a e-shopy fatální. Investují peníze do oslovování databází, které ve skutečnosti nefungují.Podle Nádvorníka je nutné, aby se firmy a e-shopy zaměřily na další metriky, které poskytují reálný obraz o doručitelnosti a zapojení uživatelů.
„Firmy by měly sledovat nejen open-rate, ale především míru doručení do inboxu, reputaci domény, bounce rate, reálnou konverzi, dlouhodobý engagement, návštěvnost webu nebo e-shopu a hlavně reálné prodeje. Jen kombinace těchto ukazatelů dává smysluplný obraz o tom, jak e-mail skutečně funguje,“ radí Nádvorník.
