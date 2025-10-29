Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Většinu e-mailů dnes otevírají boti, antispamové filtry generují falešná otevření

Zuzana Peroutková Bičíková
29. 10. 2025
Nová e-mailová upozornění na notebooku, komunikační zpráva o připojení ke globálním dopisům na pracovišti.
Autor: Shutterstock
Automatičtí boti otevírají e-maily, klikají na odkazy a simulují lidské chování, informuje Mailkit. Úspěšnost e-mailových kampaní tak bude nutné měřit jinak.

Společnost Mailkit odhalila, že zatímco na konci roku 2021 tvořila robotická otevření e-mailů přibližně deset procent všech zaznamenaných interakcí, v roce 2025 dosáhl tento podíl až 65 procent. Trend navíc nabírá na intenzitě – meziročně jde o nárůst zhruba 15 procent.

Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti dnes generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce, ale ve skutečnosti jimi nejsou. V případě otevření (open-rate) problém zásadně zesílil s příchodem Apple Mail Privacy Protection na konci roku 2021. Od té doby zavádějí podobné ochranné systémy proti spamu a zneužití všichni velcí hráči na trhu – včetně Google nebo Yahoo.

Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
„Za 15procentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník, business development manažer Mailkitu.

Sledujte i jiné metriky

„Typická a dnes již bájná metrika 99,8 procent neříká nic o skutečné úspěšnosti kampaně ani o doručování e-mailů do schránek,“ vysvětluje Nádvorník s tím, že jde pouze o procento technicky přijatých zpráv, nikoliv o reálný dosah ke konkrétním lidem.

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu Přečtěte si také:

„Předchozí dodavatel e-mailingových služeb vyřadil chybně klientovi zhruba 40 000 kontaktů, protože nedokázal rozlišit skutečné a robotické interakce a NHI například zcela nesmyslně spouštěly další kampaně v rámci automatizovaných scénářů,“ dodává.

Důsledky zkreslených dat přitom podle Mailkitu mohou být pro firmy a e-shopy fatální. Investují peníze do oslovování databází, které ve skutečnosti nefungují.Podle Nádvorníka je nutné, aby se firmy a e-shopy zaměřily na další metriky, které poskytují reálný obraz o doručitelnosti a zapojení uživatelů.

Channeltrends Awards

„Firmy by měly sledovat nejen open-rate, ale především míru doručení do inboxu, reputaci domény, bounce rate, reálnou konverzi, dlouhodobý engagement, návštěvnost webu nebo e-shopu a hlavně reálné prodeje. Jen kombinace těchto ukazatelů dává smysluplný obraz o tom, jak e-mail skutečně funguje,“ radí Nádvorník.

Zdroj: Mailkit

Autor článku

Zuzana Bičíková

