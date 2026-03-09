Channeltrends  »  Novinky  »  Virtuozzo sjednocuje své cloudové technologie do jednotné platformy

Virtuozzo sjednocuje své cloudové technologie do jednotné platformy

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Včera

Virtuozzo platforma
Autor: Virtuozzo
Nový sjednocený model vendora vrací kontrolu i marže do rukou poskytovatelů.

Společnost Virtuozzo oznámila, že sjednotila své technologie virtualizace, úložišť, sítí a správy aplikací do jedné integrované platformy. Tento krok by měl podle zástupců vendora pomoci zákazníkům zjednodušit provoz a snížit náklady na infrastrukturu.

Jednotná platforma Virtuozzo poskytuje uživatelům ucelené řešení postavené na jedné základní architektuře a rozhraní. Zjednodušením operací pomáhá Virtuozzo urychlit nasazení a monetizaci cloudových nabídek, které zahrnují infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS), software jako službu (SaaS), virtuální desktop jako službu (VDaaS), umělou inteligenci jako službu (AIaaS) a databázi jako službu (DBaaS).

Virtuozzo již nebude nabízet samostatné produkty – nové subsystémy platformy budou pojmenovány Infrastructure, Storage, Server a Application Management. Ceník byl zjednodušen a pro Virtuozzo platí jeden model, který nahrazuje několik cenových modelů a licencí. Součástí nabídky je také cloudové řešení.

Strategická změna Virtuozzo odráží širší dynamiku trhu, která mění ekosystém cloudových služeb:

AIT26

  • Efektivita díky jednotné architektuře: Konsolidací více technologií do jednoho softwarového jádra Virtuozzo snižuje provozní složitost a zvyšuje výkon díky optimalizaci na úrovni jádra.
  • Zlepšená ekonomika provozu: Předvídatelné ceny a efektivní využití zdrojů pomáhají poskytovatelům chránit marže v době rostoucích nákladů na infrastrukturu.
  • Flexibilita pro poskytovatele služeb: Zákazníci mohou nasadit a přizpůsobit systém na základě svých obchodních modelů při zachování konzistentního provozního rámce.
  • Nezávislost a suverenita: Platforma umožňuje organizacím provozovat vlastní suverénní cloudová prostředí a udržovat kontrolu nad daty.

Software Virtuozzo bude podporovat multi-tenantní a multi-klastrové implementace, které jsou speciálně přizpůsobeny pro poskytovatele cloudových služeb a SaaS společnosti. Aktualizace bez nutnosti migrace přináší uživatelům novou flexibilitu a zároveň pomáhá snižovat provozní náklady.

Zdroj: Virtuozzo

