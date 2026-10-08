Vše, co vás zajímalo o firemní bezpečnosti: Konference Exponet nabídne praktické odpovědi

Konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026 se uskuteční 20. října 2026 v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central. Program se zaměří na aktuální výzvy kybernetické bezpečnosti, které firmám přinášejí nové regulace, rychlý rozvoj umělé inteligence i nedostatek bezpečnostních specialistů.
Jedním z hlavních témat bude praktické zavádění evropských pravidel, zejména Cyber Resilience Actu (CRA) a AI Actu. Miroslav Chlipala z advokátní kanceláře Advokáti Chlipala představí nové povinnosti organizací, výrobců a dodavatelů digitálních řešení a jejich propojení s ochranou dat a kybernetickou bezpečností.
Od regulací k reálné ochraně
Program se nebude věnovat pouze legislativě. Marek Zeman z Kompetenčního a certifikačního centra pro kybernetickou bezpečnost ukáže, jak požadavky předpisů promítnout do bezpečného vývoje softwaru a smluv s IT dodavateli. Dominik Ondriska z IS4 Security se zaměří na čtyři základní vrstvy ochrany – síť, koncová zařízení, identitu a data.
O praktickou stránku zabezpečení se podělí také ESET, Synology a Splunk. Tématy budou například Managed Detection & Response, kontinuita podnikání, obnova dat a automatizace reakce na bezpečnostní incidenty.
AI pomáhá útočníkům i obráncům
Významnou část programu představí také využití umělé inteligence v kyberbezpečnosti. Pavel Cach ze společnosti Arrow ECS ukáže modelový scénář útoku a propojení SIEM, SOAR a Observability. Věnovat se bude také AI agentům, kteří mohou získat oprávnění samostatně jednat v reálném prostředí.
Samostatná přednáška se zaměří na phishing v éře AI, konkrétně na útoky typu Business Email Compromise a Device Code phishing. Ondřej Šrámek představí také postupy pro jejich prevenci, detekci a reakci.
Pro IT i management
Součástí programu bude také praktický pohled na audity kybernetické bezpečnosti nebo příklady neobvyklých incidentů a chyb z reálných IT projektů. Konference je určena IT profesionálům, bezpečnostním specialistům a analytikům, ale také zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru.
Kdy a kde?
Bezpečnost a dostupnost dat 2026 se uskuteční 20. října 2026 od 9:00 do 15:00 v Lindner Hotelu Gallery Central v Bratislavě. Registrace a další informace jsou dostupné na webu konference.
Zdroj: Exponet