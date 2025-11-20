Channeltrends  »  Ostatní  »  Výroční Contact Center Conference znovu s partnerem Konecta!

Výroční Contact Center Conference znovu s partnerem Konecta!

20. 11. 2025
Contact Center Conference
Oborová konference s názvem Čtvrtstoletí s kontaktními centry, pořádaná asociací ADMEZ a podporována řadou partnerů, přilákala velké množství firemních účastníků. Mezi tradiční partnery konference se i letos řadila společnost Konecta, jeden z předních poskytovatelů outsourcingu zákaznických služeb v Česku a na Slovensku.

Ta na konferenci představovala svoji novou službu Outsourcing kompletní zákaznické zkušenosti – od provozu prodejen, přes týmy hostesek a promotérů, až po infolinku, zpracování objednávek a reklamací. To firmám poskytuje flexibilní řešení, které umožňuje růst bez složitých náborů a vysokých fixních nákladů.

„Úspěšný retail dnes dokáže propojit tři věci – kvalitní zákaznickou zkušenost, rychlou reakci na změny na trhu a chytré využití technologií”, řekl Kamil Nekarda, Business Development Manager Konecty. „Díky našim zkušenostem z call centra a nasazení AI můžeme tyto prvky integrovat rychleji a efektivněji, protože přinášíme hotové know-how, procesy i nástroje pro zajištění vynikající zákaznické zkušenosti”.

Celodenní konference, kterou podpořilo 13 partnerů, nabídlo účastníkům 4 tematické bloky a pracovní workshop. Jednotlivé bloky – Z minulosti do budoucnosti, Byznys pod drobnohledem, Interní či Externí a Lidé v digi-techni-AI době – představily mnoho zajímavých projektů a zaznělo v nich mnoho zajímavých témat. Jedním z nich byla panelová diskuze rozebírající symbiózu interního a externího kontaktního centra. 

Adam Koudelka, Sales & Marketing Director CZ|SK|HU ze společnosti Konecta a účastník diskuze, k otázce, zda je taková symbióza možná a jak ji dosáhnout, řekl: „Základem je transparentnost v komunikaci mezi oběma stranami a pochopení záměru zadavatele. Každé z kontaktních center může být vhodnější pro určitou část zákaznické péče a jen otevřená spolupráce s pravidelným vyhodnocováním a úpravami pravomocí může vést k celkovému úspěchu“.

Jedním z průvodců konferencí byl tradičně výkonný ředitel pořádající asociace ADMEZ Tomáš Hájek, který k jubilejnímu ročníku řekl: „Je skvělé, že i po čtvrtstoletí je téma kontaktních center stále živé a neustále se vyvíjí. Jsme velmi rádi, že důvěra odborné veřejnosti, která má co říct k budoucnosti zákaznické péče, stále pokračuje a těšíme se na další ročník“.

https://www.admezccc.cz

https://konecta.com/cz

