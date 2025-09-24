Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo

Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Unavený programátor usíná při provádění zkoušek pro optimalizaci modelů strojového učení pro výkon a přesnost. Vyčerpaný odborník na IT, který se snaží zůstat vzhůru při analýze dat
Autor: Shutterstock
Sophos zjistil, že se zkracuje doba obnovy a 97 % obětí se daří získat zašifrovaná data zpět, současně ale roste vyhoření a stres zaměstnanců.

Společnost Sophos zveřejnila svou pátou výroční studii The State of Ransomware in Education. Globální analýza ukazuje, že vzdělávací sektor dosahuje měřitelných pokroků v obraně proti ransomwaru. Projevuje se to především menším množstvím plateb výkupného, výrazně nižšími náklady i rychlejší obnovou.

Co se dozvíte v článku
  1. Přezuvky a ransomware
  2. Dramatický propad výkupného
  3. Nedostatky k řešení
  4. Hrr na vysoké školy
  5. Jak si udržet náskok

Tato zlepšení jsou ale podle odborníků doprovázená rostoucím tlakem na týmy IT, které v souvislosti s útoky trpí vysokou mírou stresu, vyhořením i negativními dopady na kariéru. Téměř 40 % respondentů také uvedlo, že se potýkají s úzkostí.

Přezuvky a ransomware

Sophos upozorňuje, že v posledních pěti letech se ransomware stal jednou z nejvážnějších hrozeb pro oblast vzdělávání, protože útoky jsou zde na denním pořádku. Instituce primárního i sekundárního vzdělávání jsou kyberzločinci považovány za tzv. měkké cíle – jsou často podfinancované, mají málo zaměstnanců, ale současně spravují velmi citlivé údaje.

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky Přečtěte si také:

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

O to závažnější jsou důsledky, ať už jde o možné narušení výuky, napjaté rozpočty nebo rostoucí obavy o citlivá data a soukromí studentů i zaměstnanců. Bez silnější ochrany hrozí školám nejen ztráta životně důležitých zdrojů, ale také důvěry veřejnosti, které slouží.

Studie Sophosu nicméně odhalila, že vzdělávací sektor se v reakci na ransomware zlepšuje a nutí kyberzločince ke změně jejich přístupu. Trendová data ze zprávy potvrzují nárůst množství útoků, při nichž se protivníci pokoušejí vylákat peníze i bez zašifrování dat.

Dramatický propad výkupného

Přibližně polovina obětí bohužel i nadále řeší situaci tím, že zaplatí výkupné. Hodnoty plateb ale podle zjištění odborníků výrazně klesají a u 97 % obětí, u kterých při ransomwarových útocích došlo k zašifrování dat, se podařilo data nějakým způsobem obnovit.

Sophos dokázal identifikovat několik klíčových ukazatelů úspěchu v boji proti ransomwaru ve vzdělávacím sektoru. Například pokud jde o zablokování útoků před zašifrováním souborů, zaznamenávají instituce nižšího i vyššího vzdělávání nejvyšší úspěšnost za poslední čtyři roky (67 %, resp. 38 % útoků).

Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, zaplacené výkupné klesá Přečtěte si také:

Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, zaplacené výkupné klesá

V uplynulém roce podle analytiků klesly požadavky na výkupné o 73 % (v průměru jde o pokles o 2,83 milionu amerických dolarů), zatímco průměrné platby se snížily z 6 milionů na 800 tisíc amerických dolarů v nižším vzdělávání a ze 4 milionů na 463 tisíc amerických dolarů ve vysokém školství.

Nedostatky k řešení

Mimo výkupné klesly průměrné náklady na nápravu po útocích o 77 % ve vysokém školství a o 39 % v nižším školství. Navzdory tomuto úspěchu vykázalo nižší školství nejvyšší celkový účet za obnovu ze všech sledovaných odvětví.

Přestože vzdělávací sektor dosáhl pokroku v omezení dopadu ransomwarových útoků, stále přetrvávají závažné nedostatky. Ve studii společnosti Sophos 64 % obětí uvedlo chybějící nebo neúčinná obranná řešení, 66 % zmiňuje nedostatek lidí (ať už z hlediska odborných znalostí, nebo kapacit), kteří by útoky zastavili, a 67 % přiznalo, že má mezery v zabezpečení.

ZEBRA

Instituce nižšího vzdělávání uvedly, že 22 % ransomwarových útoků mělo původ ve phishingu. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence umožňuje vytvářet přesvědčivější e-maily, hlasové podvody a deepfake videa, hrozí, že se školy stanou testovacími cíli pro nové taktiky.

Hrr na vysoké školy

Hlavním cílem zůstávají vysokoškolské instituce, které provádějí výzkum v oblasti AI a spravují rozsáhlé soubory dat jazykových modelů. Mezi hlavní slabiny, které byly zneužity protivníky, patří zranitelnosti (35 %) a bezpečnostní mezery (45 %), o kterých napadené organizace nevěděly.

Každá instituce, ve které došlo k zašifrování dat, podle Sophosu zaznamenala i dopady na pracovníky oddělení IT. Více než jeden ze čtyř zaměstnanců si po útoku vzal dovolenou, téměř 40 % hlásilo zvýšenou míru stresu a více než třetina cítila vinu za to, že se jim nepodařilo útoku zabránit.

WT100_25

Sophos State of Ransomware 2025 školstvíAutor: Sophos

Jak si udržet náskok

Na základě zkušeností při ochraně tisíců vzdělávacích institucí po celém světě doporučují bezpečnostní experti společnosti Sophos několik kroků pro udržení tempa s kyberzločinci a přípravu na další vývoj hrozeb:

  • Prevence: Dramatický úspěch nižšího školství při zastavení ransomwarových útoků před zašifrováním dat může být vzorem pro další organizace veřejného sektoru. Organizace musí své úsilí o detekci a reakci spojit s prevencí útoků dříve, než dojde k ohrožení.
  • Financování: Vedle standardních rozpočtových politik jednotlivých institucí jsou k dispozici i dotace nebo bezplatné služby kybernetické obrany pro školy zaměřené na zvýšení jejich celkové úrovně ochrany. Tyto zdroje pomáhají školám předcházet útokům i jim čelit.
  • Jednotná strategie: Vzdělávací instituce by měly nasadit koordinované přístupy napříč rozsáhlými IT aktivy, aby odstranily nedostatky v přehledu o svém bezpečnostním perimetru a omezily rizika dříve, než je budou moci protivníci využít.
  • Snížení zátěže zaměstnanců: Ransomware si vybírá vysokou daň na týmech IT. Školy mohou snížit tlak na zaměstnance a rozšířit své možnosti díky spolupráci s důvěryhodnými poskytovateli služeb řízené detekce a reakce (MDR) a dalších nepřetržitě dostupných odborných služeb.
  • Posílení reakce: I při důslednější prevenci musí být školy připraveny reagovat na případné incidenty. Vytvořením robustních plánů reakce na incidenty, prováděním simulací pro přípravu na reálné scénáře a zvýšením připravenosti pomocí nepřetržitě dostupných služeb jako MDR mohou dosáhnout rychlejší obnovy.
Sophos State of Ransomware 2025 školství

Zdroj: Sophos

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků
ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků
IDC: Od zábavy k penězům. AR/VR headsety a chytré brýle míří do mainstreamu
IDC: Od zábavy k penězům. AR/VR headsety a chytré brýle míří do mainstreamu
Phishing se přesouvá do PDF souborů, zcela bezpečné nejsou ani QR kódy
Phishing se přesouvá do PDF souborů, zcela bezpečné nejsou ani QR kódy
Bezprecedentní spojení. Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné procesory
Bezprecedentní spojení. Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné procesory
Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách
Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Jak funguje obnovitelná nafta?

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ