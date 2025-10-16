Channeltrends  »  Novinky  »  WESTech je novým distributorem Lenovo ISG na Slovensku

WESTech je novým distributorem Lenovo ISG na Slovensku

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Partnerství se společností Lenovo ISG představuje pro distributora další krok v rozšiřování portfolia řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost WESTech oznamuje rozšíření svého portfolia o globální značku Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG). WESTech se tak stává oficiálním distributorem Lenovo ISG pro Slovensko.

Tímto strategickým krokem WESTech posiluje svou pozici v oblasti podnikových řešení, serverů a datových center. Nové partnerství poskytuje distributorovi a jeho zákazníkům přístup k nejmodernějším technologiím v oblasti infrastruktury a IT inovací.

„Toto partnerství je pro nás velkým krokem vpřed a obrovskou příležitostí,“ řekl Rudolf Koubek, ředitel prodeje a nákupu ve společnosti WESTech. „Vstupujeme do podnikového segmentu s globálním lídrem, který přináší špičkovou kvalitu a inovace. V nejbližších dnech zahájíme onboarding, přípravu týmu a naše první společné kroky s Lenovo.“

Spolupráce s Lenovo ISG umožní společnosti WESTech poskytovat komplexní infrastrukturní řešení pro podniková prostředí všech velikostí – od malých a středních podniků po velké organizace a veřejný sektor. 

Prostřednictvím Lenovo ISG získají zákazníci přístup k nejmodernějším technologiím pro servery, úložiště, síťová řešení a moderní datová centra, doplněné flexibilními možnostmi financování a služeb.

Zdroj: WESTech

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

