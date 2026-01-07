Začneme platit v e-shopech kryptoměnami? Díky regulaci a stablecoinům možná ano

Způsoby placení se vyvíjejí rychleji než kdykoli předtím – a právě proto Mastercard představuje šest klíčových trendů, které budou v roce 2026 určovat podobu digitálních plateb.
Co se dozvíte v článku
Zabezpečení agentního obchodu
Umělá inteligence podle Mastercardu přestává být jen nástrojem a začíná se stávat aktivním účastníkem platebního procesu. Digitální agenti budou v roce 2026 stále častěji vyhledávat nabídky, porovnávat parametry a provádět transakce za spotřebitele – vždy však v jasně definovaných mantinelech, které si uživatel nastaví.
Klíčovou roli přitom hraje bezpečnost: tokenizace chrání platební údaje, silné ověřování a digitální identita zase určují, zda je agent legitimní, jaké má limity a jak se vyhodnocuje jeho úmysl v případě chyby. Mastercard zároveň pracuje na standardech, které umožní zapojení agentů do platebních procesů jednotným a bezpečným způsobem napříč celým trhem.
„Digitální asistenti budou na pozadí vyhledávat a zpracovávat nákupy podle parametrů, které si sami určíte, ať už jde o cenový limit, typ služby nebo výběr preferovaného obchodníka,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Lidé ale podle ní budou mít vždy plnou kontrolu nad tím, co agent může a nemůže udělat. „Agentní nakupování přinese velké pohodlí a zároveň musí stát na robustních bezpečnostních mechanismech,“ zdůrazňuje Jana Lvová.
Propojení krypta a zákonné měny
Přestože kryptoměny byly jedním z hlavních finančních témat posledních let, na brzké zapojení krypta do platebního mainstreamu to dlouho nevypadalo. Rok 2026 by to měl podle odborníků Mastercardu změnit.
Důvěru v placení kryptoměnami posilují tzv. stablecoiny, kryptoměny navázané na státní měnu, pro které už Spojené státy i Evropa stanovily jasná regulační pravidla. Příští rok spotřebitelům přinese jednodušší a bezpečnější způsoby, jak stablecoiny platit.
Patřit mezi ně bude mimo jiné možnost zasílat platby do stablecoinových peněženek, nakupování stablecoinu přímo v rámci blockchainu bez prostředníka nebo snadnější převody mezi měnami i přes hranice. Rozšiřující se spolupráce mezi technologickými firmami, finančními institucemi a blockchainovým ekosystémem tak přiblíží kryptoměny každodennímu používání způsobem, který je regulovaný, bezpečný a srozumitelný pro běžné uživatele.
Zaměření na digitální totožnost
Podle nedávného průzkumu společnosti Mastercard se 80 procent spotřebitelů po celém světě v loňském roce setkalo s pokusem o kyberpodvod. Čím více se svět digitalizuje, tím zásadnější je schopnost rozpoznat, komu se dá nebo nedá věřit.
Další rozvoj digitální ekonomiky bude proto vyžadovat robustnější nástroje ověřování totožnosti. Očekává se především rozvoj digitálních „identity wallets“ – bezpečných aplikací, které umožní rychle a spolehlivě prokazovat totožnost při přístupu k finančním, státním či komerčním službám.
Udržitelnost v každodenních platbách
Průzkumy Mastercard ukazují, že u generace Z je velkým trendem oběhové hospodářství. To stojí na opakovaném použití, přeprodeji a opravách zboží a k udržitelnému chování motivuje regenerativními platebními cykly – znovu doplňováním, zpětným odběrem nebo zálohováním vratného zboží.
Zákazníkům se vrátí část utracených peněz a obchodníci ušetří na obalech a posílí loajalitu zákazníků. Platby tak začínají fungovat jako spouštěč cirkulárních modelů, kde každá transakce – doplnění, vratka, výměna – podporuje udržitelnější chování.
Personalizace plateb a benefitů
Platební systémy a bankovnictví se přizpůsobují spotřebiteli, ne naopak. V roce 2026 se budou čím dál častěji objevovat chytré nástroje, které se budou uzpůsobovat nákupnímu chování a finančním potřebám jednotlivce. Měly by se běžné denní výdaje hradit z účtu, ale větší výdaje jít na kreditní kartu? Není problém. Nastavíte si podle sebe, jak se má co hradit.
Okamžitá ekonomika pro každého, kdekoliv
Placení v kamenných obchodech usnadní biometrie, v digitálním světě je na dosah ruky zaplacení na pár kliků. Stoprocentní tokenizace do roku 2030 odstraní nutnost ručního zadávání údajů z platební karty a používání statických hesel.
Vzhledem k tomu, že se očekává, že do roku 2027 přesáhne objem přeshraničních plateb 250 bilionů USD, dá se v této oblasti předpokládat značné množství investic a inovací, od převodů peněz pomocí jednoduchých aliasů až po rozvoj rychlých, zabezpečených a transparentních přeshraničních platebních možností, které navíc otevřou cestu na globální trh i menším firmám.
Zdroj: Mastercard