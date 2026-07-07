Žádné kompromisy. ESET PRIVATE staví ochranu podle potřeb zákazníka

Většina debat o kyberbezpečnosti se dnes točí kolem cloudu, sdílení telemetrie a automatizace řízené AI. Pro běžnou firmu je to nejrychlejší cesta k solidní ochraně. Jenže existuje celá kategorie organizací, pro které věta „pošleme to do cloudu k analýze“ prostě neplatí – vládní instituce, armáda, energetika, vodárny, obranný průmysl. Tam, kde únik dat neznamená jen pokutu, ale ohrožení chodu státu, a kde vedle moderního cloudu běží i systémy staré desítky let.
Legislativa zvedla laťku
Není to akademická úvaha. Od srpna 2025 platí zákon č. 266/2025 Sb. o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a souběžně doběhla transpozice směrnice NIS2 přes nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Energetika, doprava, zdravotnictví i veřejná správa teď musí prokazatelně řídit rizika a odpovědnost dopadá až na management firem. Z toho plyne nepříjemná otázka: jak zajistit špičkovou detekci tam, kde data nesmí opustit budovu? Standardní cloudové nástroje, posílající vzorky k analýze ven, tu narážejí – buď na regulaci, nebo na zdravý rozum bezpečnostního architekta.
Ne jeden produkt, ale stavebnice
Přesně sem míří ESET PRIVATE – nová sada řešení v rámci divize ESET Corporate Solutions, globálně představená na konferenci ESET World v Berlíně. Zákazník si nevybírá z předdefinovaných balíčků. Místo toho se tvoří cílová bezpečnostní architektura z funkčních stavebních kamenů – komponentů, které pokrývají konkrétní potřeby jeho prostředí, jeho regulace a jeho rizikového profilu.
„ESET PRIVATE začíná podrobnou analýzou konkrétního prostředí a rizik a teprve na jejím základě navrhuje řešení na míru,“ říká Michal Března, Market Lead pro region střední a východní Evropy ve společnosti ESET. „Velké organizace provozují komplexní prostředí, kde vedle sebe fungují moderní cloudové systémy i dekády staré technologie. Přidejte přísné regulatorní požadavky a rostoucí tlak na evropskou suverenitu dat – a je jasné, že přístup „jedna velikost pro všechny“ nestačí.“
Komponenty pokrývají celý rozsah potřeb: od strategického poradenství a posunu k odolnosti (Advisory), přes ochranu provozních technologií a starších systémů (Industrial Security), až po vícevrstvou ochranu sítí zcela izolovaných od internetu (Air-Gapped Solutions). Samostatnými stavebními kameny jsou Threat Intelligence, vysokorychlostní Scanning Solutions nebo Managed Security ve formě SOC-as-a-Service. Speciálním případem je Client Shield, který partnerům umožňuje nabízet ochranu pod vlastní značkou.
Tři trendy, které mění poptávku
Michal Března pojmenovává tři faktory, které zvyšují zájem o tato řešení. Zaprvé návrat k on-premise – zejména tam, kde je nutná maximální izolace dat, včetně air-gapped systémů zcela odstřižených od internetu. Zadruhé rostoucí zranitelnost průmyslu: energetika, doprava i výroba jsou v době geopolitické nestability pod stále větším tlakem, a typicky přitom kombinují letitou techniku se zařízeními bez vlastního výpočetního výkonu, jako jsou senzory – obojí je dnes potřeba chránit i proti moderním útokům. A zatřetí posun cíle útoků. „Útočníci se stále více zaměřují na lidi, ne na stroje. Phishing, sociální inženýrství a zneužívání důvěry jsou dnes stejně nebezpečné jako technické exploity,“ upozorňuje.
Do hry navíc vstupuje AI, a to na obou stranách. Útočníci dnes dokážou zranitelnost zneužít v řádu minut od jejího objevení a umělou inteligenci běžně využívají. Schopnost reagovat rychlými a častými aktualizacemi, opřená o vlastní telemetrii z miliardy zařízení po celém světě, tím získává na významu. ESET navíc na AI staví od začátku, nejde o reaktivní krok: investuje miliardu korun do rozvoje vlastních foundation modelů zaměřených na kyberbezpečnost, nezávisle na velkých AI hráčích.
Co má partner?
Pro Channel je tohle zajímavější, než vypadá. ESET PRIVATE se neprodává jako krabicové řešení – jde o projekt: návrh architektury, výběr komponentů, integrace, nasazení a dlouhodobý provoz. Chráněna je přitom i odolnost vůči útokům na dodavatelský řetězec, které cílí přímo na produkci, kde i jednodenní výpadek může být pro firmu likvidační; útok na Jaguar Land Rover na podzim 2025 zastavil výrobu napříč závody na zhruba pět týdnů. „Naše práce nekončí dodávkou licence. Jde o dlouhodobý vztah, ve kterém se aktivně podílíme na bezpečnostní strategii zákazníka,“ popisuje Března. Stavebnicový charakter řešení navíc integrátorům přirozeně otevírá prostor – ke každému zákazníkovi z regulovaného sektoru lze přijít s konkrétní kombinací komponentů postavenou přesně na jeho situaci.
Možnost dodat řešení jako plně spravovanou službu navíc znamená stabilní, opakující se příjmy místo jednorázové transakce – a pro zákazníka z kritické infrastruktury jistotu, že za bezpečností jeho prostředí stojí tým s hlubokými znalostmi jeho architektury. V Česku a střední Evropě je nabídka dostupná přes dedikovaný obchodní tým pro region a partnerskou síť ESET.
Suverenita jako reálné kritérium
Evropský původ technologií přestává být marketingovou floskulí a stává se výběrovým kritériem, zvlášť u státních zakázek. ESET tu hraje na domácím hřišti: je největším čistě evropským dodavatelem kyberbezpečnosti, chrání přes miliardu uživatelů ve 178 zemích a jeho důvěryhodnost potvrdilo i oznámené strategické partnerství s NATO. K tomu přistupuje unikátní znalost hrozeb z regionů zasažených konflikty, včetně dlouhodobé role při ochraně Ukrajiny. Tři výzkumná centra navíc sídlí přímo v Česku – v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou, což umožňuje rychlou reakci na incidenty a úzkou spolupráci se státní správou.
Zpráva pro zákazníky z kritické infrastruktury i pro partnery, kteří je obsluhují, je jasná: nejvyšší úroveň ochrany už nemusí znamenat kompromis mezi bezpečností a kontrolou nad vlastními daty.