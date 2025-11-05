Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Pracovníci nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Pracovníci nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nová e-mailová upozornění na notebooku, komunikační zpráva o připojení ke globálním dopisům na pracovišti.
Autor: Shutterstock
Drtivá většina neodpoví včas na e-mail kvůli zaneprázdněnosti, každý čtvrtý na e-mail často zapomene, zjistila společnost GFI Software.

Společnost GFI Software na základě dotazování mezi českými a slovenskými partnery uvádí, že velká část pracovníků se zpožďuje s odpovědí na obchodní e-maily a celých 37 % z nich obvykle odpoví nejdříve až následující den. Více než tři čtvrtiny tak činí z důvodu vysoké pracovní zaneprázdněnosti.

Objem pracovních e-mailů se podle GFI Software každým rokem zvyšuje a klade na pracovní uživatele stále větší nároky. Ti buď musejí věnovat více času na zpracování příchozích e-mailů nebo na některé odpovídat s velkým zpoždění či dokonce vůbec.

Průzkum dále odhalil, že 16 % respondentů na pracovní e-maily odpovídá v průměru do 15 minut, 47 % odpoví v řádu hodin a 37 % za více než 1 den. Celých 80 % dotázaných uvedlo, že důvodem zpoždění je hlavně pracovní zaneprázdněnost, 41 % si chce kromě toho odpověď dobře promyslet a 27 % na e-mail často zapomene.

Reportáž: Zebří pruhy bezpečnosti na pražské Zebra Cyber Roadshow 2025 Přečtěte si také:

Reportáž: Zebří pruhy bezpečnosti na pražské Zebra Cyber Roadshow 2025

A jak reagují, když pošlou důležitý e-mail a odpověď nepřichází? Co nejdříve zavolají příjemci (25 %), počkají do dalšího dne a připomenou se (53 %) nebo se obrní trpělivostí a zkrátka vyčkají, až příjemce odpoví (20 %).

Rutinu lze automatizovat

Na základě těchto zjištění GFI Software upozorňuje, že podniky a organizace často hledají způsoby, jak zkrátit čas pracovníků s vyřizováním pošty, a přitom nepřicházet o obchodní příležitosti.

Stále více z nich se přitom zajímá o automatizaci odpovědí s podporou umělé inteligence, která umožňuje pracovníkům obratem vyřizovat jednoduché, rutinní dotazy typu informace o produktu a soustředit se na komplexnější případy s vyšší obchodní hodnotou vyžadující lidskou asistenci, jako je třeba tvorba obchodních nabídek.

„Dříve jsme se setkávali s poměrně chladným postojem partnerů a zákazníků k technologii umělé inteligence – ale to se začíná měnit,“ komentuje Michal Petrák, manažer obchodu v Zebra systems.

Channeltrends Awards

„Místo toho, abychom v první řadě viděli tu umělou inteligenci, která nás jednou všechny ovládne a připraví o pracovní místa, začínáme se na tyto nástroje dívat jako na něco, co nám může ušetřit spoustu času a odbourat řadu rutinních úkolů,“ dodává.

Zdroj: Zebra systems, GFI Software

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Roboti už jdou, už tady jsou…

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?