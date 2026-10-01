Zářijový Channeltrends je tady: To nejdůležitější o Awards a bezpečnosti síťových prvků

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává další číslo Channeltrends a pro mě má tentokrát speciální význam. Je totiž první, které k vám přichází pod mým vedením. Pokud jste mě dosud neznali, dovolte mi krátké představení. Jmenuji se Jakub Fišer a od srpna jsem převzal roli šéfredaktora Channeltrends.
V technologických médiích se pohybuji řadu let, ale vždy jsem se zaměřoval na B2C, spotřebitelskou stránku celého segmentu. Channeltrends míří na B2B stránku a pro mě je to pořádná otočka. Ale jaký by byl život bez velkých změn? Neznamená to ale, že bychom chtěli všechno stavět znovu od základů. Channeltrends má za sebou dlouhou historii, pevné místo na trhu, a především skvělé vztahy s lidmi, kteří český a slovenský IT channel skutečně tvoří. Na tom chceme stavět dál. Zuzce Peroutkové Bičíkové proto patří velký dík za práci, kterou zde během uplynulých let odvedla, a za to, jakou podobu časopisu vtiskla.
Zároveň ale přichází chvíle posunout Channeltrends zase o kus dál. Chceme být ještě více tam, kde se něco děje – nejen na stránkách tištěného časopisu, ale také na webu a při osobních setkáních s vámi, lidmi z branže. Chceme přinášet rozhovory, analýzy, názory i témata, která mají pro distributory, výrobce, resellery a další hráče v channelu skutečnou hodnotu. A především chceme poslouchat vás, kteří tento trh každý den vytváříte.
A co najdete v tomto čísle? Opět jsme se podívali na aktuální dění v distribuci, za zmínku stojí určitě titulní rozhovor se zakladatelem IS4 Security Reném Pospíšilem, ale také Kulatý stůl s experty na síťovou bezpečnost. Technologie se mění rychle, ale stejně rychle se mění i způsob, jakým funguje celý channel. Umělá inteligence, bezpečnost, cloud nebo nové obchodní modely nejsou vzdálenou budoucností. Jsou součástí každodenní reality a ovlivňují práci firem napříč celým distribučním řetězcem.
Beru proto svou novou roli nejen jako pokračování toho, co Channeltrends dělal dosud, ale také jako závazek hledat nová témata, nové formáty a nové způsoby.
Budu rád, když u toho budete s námi.
Příjemné čtení!
Jakub Fišer, šéfredaktor
Jak získat Channeltrends?
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Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
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