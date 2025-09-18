Channeltrends  »  Novinky  »  Zebra Systems je výhradním distributorem Kerio pro Severní Ameriku



Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Podnikatelské potřesení rukou pro týmovou práci při fúzi a akvizici podniků, úspěšném vyjednávání, potřesení rukou, dva podnikatelé potřesení rukou s partnerem pro oslavu partnerství a koncepce obchodní dohody
Autor: Shutterstock
Sesterská firma českého VAD distributora bude jediným autorizovaným distributorem pro produktovou řadu Kerio společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

Společnost GFI Software v rámci své nedávné reorganizace s ambicí posílit svou pozici v Severní Americe oznámila, že od 12. 10. 2025 se výhradním distributorem její produktové řady Kerio stane Zebra Systems LLC, sesterská společnost české Zebra systems.

Zebra systems s centrálou v Ostravě prokázala mimořádný růst a úroveň zákaznických služeb, což jí vyneslo ocenění od GFI Software jako nejrychleji rostoucího partnera a ocenění za inovaci v roce 2025. Díky silné přítomnosti v IT segmentu a technické odbornosti je společnost připravena podporovat rozšiřující se sadu produktů GFI založených na umělé inteligenci.

„Toto je klíčový moment pro naši strategii distribuce v Severní Americe,“ řekl Eric Vaughan, generální ředitel společnosti GFI Software. „Jmenováním Zebra Systems jediným autorizovaným distributorem pro Kerio plníme náš slib vytvořit vysoce účinný ekosystém, který klade na první místo potřeby našich partnerů a zákazníků.“

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme v nové hlavního distributora produktů GFI Kerio v USA a Kanadě prohloubit své partnerství se společností GFI Software,“ doplnil Zdeněk Bínek, ředitel a zakladatel Zebra systems. „Těšíme se, že budeme moci komunitě Kerio v USA a Kanadě poskytnout specializované odborné znalosti, rychlou podporu a inovativní řešení založená na umělé inteligenci, která definují budoucnost IT pro SMB segment.“

Cyber25

Portfolio Kerio pro SMB

Díky nové spolupráci bude společnost Zebra Systems nabízet kompletní sadu řešení GFI Kerio a GFI AppManager navržených speciálně pro potřeby malých a středních podniků (SMB):

  • GFI KerioControl: Komplexní řešení pro jednotnou správu hrozeb poskytující pokročilou ochranu firewallu, prevenci narušení (IPS), antivirus, VPN a podrobné filtrování webového obsahu a aplikací.
  • GFI KerioConnect: Bezpečná a spolehlivá platforma pro e-mail, kalendář a spolupráci, dostupná jak jako řešení pro on-premise nasazení, tak jako flexibilní cloudová služba.
  • GFI AppManager: Centralizovaná konzole pro správu, která zjednodušuje správu IT dohledem nad více nasazeními GFI prostřednictvím jediného intuitivního rozhraní.
  • GFI AppManager AI: Inteligentní vylepšení GFI AppManager, které využívá umělou inteligenci k zefektivnění úkolů správy, poskytování proaktivních informací a posílení bezpečnosti prostřednictvím inteligentní automatizace.

Zdroj: Zebra systems



Zuzana Peroutková Bičíková



