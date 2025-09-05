Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double

Channeltrends Awards 2024, osmnáctý ročník ankety pořádané vydavatelstvím Internet Info DG a magazínem Channeltrends, tentokrát poprvé pod novým názvem, zná své vítěze. Hodnocení šesti set českých a slovenských partnerů rozhodla o nejlepších výrobcích a distributorech obou trhů ve třinácti kategoriích.
Anketa i letos nabídla několik překvapení, změny prodělalo zejména pořadí distributorů na českém trhu. Obecný trend je takový, že spokojenost s prací distributorů se zvyšuje – všichni ocenění distributoři v České republice získali hodnocení nad 4 body. Naopak spokojenost slovenských zákazníků u většiny oceněných distributorů meziročně klesla.
Vesměs se zvyšuje i spokojenost s prací lokálních zástupců výrobců a jejich produkty. S výjimkou jediné kategorie i zde k vítězství bylo potřeba hodnocení nad 4 body, v pěti kategoriích si obhajující vítězové hodnocení dokonce ještě vylepšili.
Reportáž ze slavnostního předávání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 9. 2025 v prostorách pražského Vinohradského pivovaru, spolu s podrobnějším rozpisem výsledků přineseme již brzy zde na webu a v zářijovém vydání tištěného magazínu Channeltrends.
Výsledky Channeltrends Awards 2024
Vítěze v pěti kategoriích distributorů určoval stejně jako v minulých ročnících průměr hodnocení šesti aspektů obchodní spolupráce, od ceníku a logistiky až po úroveň komunikace, eventů či přístupu vůči partnerům.
V osmi kategoriích výrobců opět rozhodovalo stejně detailní hodnocení jako u distributorů s pěti konkrétními aspekty spolupráce.
VÝROBCI
- Výrobce bezpečnostních řešení roku: ESET
- Výrobce počítačů roku: Lenovo
- Výrobce mobilních zařízení roku: Samsung
- Výrobce tiskových zařízení roku: Epson
- Výrobce serverů roku: Lenovo
- Výrobce síťových prvků roku: TP-Link
- Výrobce storage roku: Synology
- Výrobce podnikového softwaru roku: Acronis
DISTRIBUTOŘI
Broadline distributor roku
- AT Computers
- 100Mega Distribution
- SWS
Broadline distribútor roka
- AT Computers SK
- eD system Slovakia
- WESTech
Distributor s přidanou hodnotou roku
- IS4 security
- Zebra systems
- Alternetivo
Distribútor s pridanou hodnotou roka
- ASBIS SK
- (neuděleno)
- (neuděleno)
Specializovaný distributor roku
- PCV Computers
- Lama PLUS
- KRUP
Spuštění hlasování 19. ročníku je naplánováno na 1. 1. 2026.
Zdroj: Channeltrends