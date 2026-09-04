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Známe vítěze Channeltrends Awards 2025, AT Computers slaví hattrick

Jakub Fišer
Včera
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Channeltrends Awards 2025
Autor: Channeltrends
Channeltrends Awards 2025, devatenáctý ročník ankety pořádané vydavatelstvím Internet Info DG a magazínem Channeltrends, zná své vítěze. Ocenění si odnesli nejlepší výrobci a distributoři působící na českém a slovenském trhu.
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Letošní výsledky přinesly několik zajímavých změn. AT Computers například slaví hned tři prvenství – kromě vítězství mezi českými broadline distributory získala společnost také ocenění Výrobce počítačů roku. Na slovenském trhu naopak prvenství v kategorii Broadline distribútor roka obhájila společnost AT Computers SK.

Mezi výrobci došlo oproti předchozímu ročníku k několika změnám. Lenovo, které loni zvítězilo v kategoriích počítačů a serverů, letos nahradily v těchto kategoriích AT Computers a Dell Technologies. Vítězství naopak obhájili například ESET, Samsung, TP-Link, Epson a Synology.

Slavnostní vyhlášení letošních výsledků proběhlo ve čtvrtek 4. září 2026 v Praze. Podrobnější rozpis výsledků a informace z předávání přineseme také v tištěném magazínu Channeltrends.

Výsledky Channeltrends Awards 2025

Vítěze v pěti kategoriích distributorů určovalo hodnocení jednotlivých aspektů obchodní spolupráce.

DISTRIBUTOŘI

Broadline distributor roku

  1. AT Computers
  2. eD system
  3. SWS

Broadline distribútor roka

  1. AT Computers SK
  2. eD system SK
  3. WESTech

Distributor s přidanou hodnotou roku

  1. IS4 security
  2. Zebra systems
  3. Alternetivo

Distribútor s pridanou hodnotou roka

  1. ASBIS SK (VAD)
  2. (neuděleno)
  3. (neuděleno)

Specializovaný distributor roku

  1. Kobe
  2. PCV Computers
  3. LAMA Plus

VÝROBCI

  • Výrobce bezpečnostních řešení roku: ESET
  • Výrobce počítačů roku: AT Computers
  • Výrobce mobilních zařízení roku: Samsung
  • Výrobce síťových prvků roku: TP-Link
  • Výrobce tiskových zařízení roku: Epson
  • Výrobce serverů roku: Dell Technologies
  • Výrobce storage roku: Synology
  • Výrobce softwaru roku: N-able

Zdroj: Channeltrends

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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