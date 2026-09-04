Známe vítěze Channeltrends Awards 2025, AT Computers slaví hattrick

Letošní výsledky přinesly několik zajímavých změn. AT Computers například slaví hned tři prvenství – kromě vítězství mezi českými broadline distributory získala společnost také ocenění Výrobce počítačů roku. Na slovenském trhu naopak prvenství v kategorii Broadline distribútor roka obhájila společnost AT Computers SK.
Mezi výrobci došlo oproti předchozímu ročníku k několika změnám. Lenovo, které loni zvítězilo v kategoriích počítačů a serverů, letos nahradily v těchto kategoriích AT Computers a Dell Technologies. Vítězství naopak obhájili například ESET, Samsung, TP-Link, Epson a Synology.
Slavnostní vyhlášení letošních výsledků proběhlo ve čtvrtek 4. září 2026 v Praze. Podrobnější rozpis výsledků a informace z předávání přineseme také v tištěném magazínu Channeltrends.
Výsledky Channeltrends Awards 2025
Vítěze v pěti kategoriích distributorů určovalo hodnocení jednotlivých aspektů obchodní spolupráce.
DISTRIBUTOŘI
Broadline distributor roku
- AT Computers
- eD system
- SWS
Broadline distribútor roka
- AT Computers SK
- eD system SK
- WESTech
Distributor s přidanou hodnotou roku
- IS4 security
- Zebra systems
- Alternetivo
Distribútor s pridanou hodnotou roka
- ASBIS SK (VAD)
- (neuděleno)
- (neuděleno)
Specializovaný distributor roku
- Kobe
- PCV Computers
- LAMA Plus
VÝROBCI
- Výrobce bezpečnostních řešení roku: ESET
- Výrobce počítačů roku: AT Computers
- Výrobce mobilních zařízení roku: Samsung
- Výrobce síťových prvků roku: TP-Link
- Výrobce tiskových zařízení roku: Epson
- Výrobce serverů roku: Dell Technologies
- Výrobce storage roku: Synology
- Výrobce softwaru roku: N-able
Zdroj: Channeltrends