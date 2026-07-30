Zuzana Kršková (Soitron): Nábor IT talentů stojí na doporučeních a růstu

Kde dnes nejčastěji hledáte IT talenty a jak se vaše strategie mění s rostoucím nedostatkem odborníků?
IT talenty dnes nejčastěji hledáme prostřednictvím LinkedIn, pracovních portálů a také využíváme interní referral programy. Právě doporučení od našich zaměstnanců se ukazují jako velmi efektivní způsob, jak oslovit kvalitní kandidáty, kteří zároveň lépe zapadnou do firemní kultury.
S rostoucím nedostatkem odborníků se naše strategie postupně mění. Už se nesoustředíme pouze na aktivní vyhledávání zkušených specialistů, ale stále více investujeme také do dlouhodobého budování vztahů s kandidáty a do rozvoje vlastních zaměstnanců. Důležitá je pro nás také flexibilita, individuální přístup a schopnost nabídnout kandidátům prostor pro profesní růst a rozvoj.
Jak rozvíjíte vlastní zaměstnance, abyste snížili závislost na externím náboru?
Snažíme se lidi „vychovávat“ interně a dlouhodobě pracovat na jejich odborném i kariérním růstu. Poskytujeme odborná školení, IT certifikace a podporujeme další vzdělávání podle zaměření a zájmu.
Se zaměstnanci zároveň plánujeme jejich kariérní směřování ve firmě. Dáváme jim možnost zapojovat se do zajímavých projektů, získávat nové zkušenosti a postupně růst na odbornější či seniornější pozice. Díky tomu dokážeme obsazovat řadu rolí interně a zároveň zvyšujeme loajalitu a spokojenost.
Jaká jsou podle vás hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT a jak na ně reagujete?
Kandidáti v IT dnes nejčastěji hledají stabilní zaměstnání, možnost profesního rozvoje a příležitosti ke vzdělávání, například formou školení či certifikací. Velmi důležitá je pro ně také firemní kultura, dobrý kolektiv a spolupráce v týmu.
Významným faktorem je dnes také flexibilita, zejména možnost kombinace práce z kanceláře a z home office.
Mnoho kandidátů dnes zároveň lákají moderní technologie, inovativní řešení a projekty, na kterých mohou aktivně pracovat od samotného začátku až po finální výsledek. Chtějí být součástí celého projektového cyklu, podílet se na tvorbě řešení a vidět reálný dopad své práce. Právě možnost pracovat s novými technologiemi a neustále se odborně rozvíjet je pro ně velmi důležitá.
Jak podporujete rozvoj mladých talentů a juniorů, když firmy současně požadují více zkušeností než dříve?
Bez práce s juniory nebude možné dlouhodobě řešit nedostatek odborníků v IT. Proto organizujeme Soitron Talent Academy, kde dáváme šikovným středoškolákům a vysokoškolákům možnost poznat firmu, technologie i fungování IT prostředí v praxi.
Mladým lidem nabízíme také brigádnické a absolventské programy, díky kterým se mohou postupně stát součástí našich týmů a získat první pracovní zkušenosti.
Zároveň podporujeme větší diverzitu v IT. Na Slovensku už několik let organizujeme Girl´s Day pro středoškolačky, kde hravou a praktickou formou představujeme různé pozice a možnosti kariéry v IT.
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