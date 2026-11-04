Zyxel a Bitdefender spojují síly. Bezpečnost koncových zařízení pohlídá umělá inteligence

Společnosti Zyxel Networks a Bitdefender oznámily partnerství, jehož prvním výsledkem je propojení zabezpečení firemních sítí a koncových zařízení. Nativní integrace firewallů Zyxel řady USG FLEX H s platformou Bitdefender GravityZone má správcům nabídnout centrální přehled o kybernetické ochraně a omezit nutnost přepínání mezi samostatnými bezpečnostními systémy.
Pro firmy s menšími IT a bezpečnostními týmy může být správa síťové infrastruktury a koncových zařízení poměrně komplikovaná. Informace o neplatných licencích, zastaralých zařízeních nebo nedostatcích v zabezpečení se navíc někdy dostanou na povrch až ve chvíli, kdy způsobí výpadek provozu nebo otevřou útočníkům cestu do firemní infrastruktury.
Nové propojení kombinuje zkušenosti Zyxelu v oblasti zabezpečení sítí s technologiemi Bitdefenderu pro ochranu koncových zařízení. Firmy i poskytovatelé řízených služeb (MSP) tak získávají možnost spravovat obě oblasti společně, aniž by museli vyvíjet vlastní integraci prostřednictvím API nebo nasazovat další integrační nástroje.
Správa zabezpečení z jednoho místa
Firewally USG FLEX H se po zprovoznění dokážou přímo propojit s platformou Bitdefender GravityZone. Integrace nevyžaduje vlastní vývoj, další software ani dodatečné technické zdroje. Správci si navíc mohou přímo z prostředí firewallu během několika kliknutí zaregistrovat účet Bitdefender a aktivovat bezplatnou zkušební verzi.
Řídicí panel firewallu následně poskytuje přehled o koncových zařízeních v celé síti. Administrátoři mohou sledovat jejich kategorie, používané verze operačních systémů i stav licencí. Díky tomu snáze odhalí například vypršené licence nebo zastaralé systémy ještě předtím, než se z nich stane bezpečnostní problém.
Bitdefender uvádí úspěšnost ochrany 99,8 %
Součástí integrace je také využití ochranných technologií Bitdefenderu. Podle společnosti dosáhla její ochrana v posledních sedmi testech AV-Comparatives Real-World Protection Tests úspěšnosti 99,8 % nebo vyšší. V testech uskutečněných v roce 2026 platforma GravityZone zaznamenala nejmenší počet napadených systémů a současně si udržela jeden z nejnižších počtů falešných poplachů.
„IT týmy by neměly trávit čas kontrolováním jednotlivých bezpečnostních systémů jen proto, aby zjistily, jestli je jejich organizace chráněna,“ uvedl Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. Integrace podle něj usnadňuje společný monitoring ochrany koncových zařízení a zabezpečení sítě. Poskytovatelům řízených služeb navíc otevírá možnost nabízet zákazníkům rozšířenou ochranu koncových zařízení a získat nový zdroj opakovaných příjmů bez výrazného zvýšení provozních nároků.
Daniel Daraban, viceprezident Bitdefenderu pro produkty, zdůraznil, že propojení má firmám pomoci lépe rozpoznávat rizika na koncových zařízeních a zasahovat ještě před vznikem bezpečnostního incidentu.
Další funkce dorazí v roce 2027
Partnerství obou společností má pokračovat také v příštím roce. V roce 2027 plánují integraci rozšířit o další funkce, mezi které patří hodnocení rizik koncových zařízení, předdefinovaná bezpečnostní opatření a sdílení informací o hrozbách prostřednictvím sítě Zyxel Security Distribution Network (ZSDN).
Integrace Bitdefender GravityZone je dostupná na firewallech Zyxel řady USG FLEX H s operačním systémem uOS ve verzi 1.40 nebo novější.
Zdroj: Zyxel