Zyxel Nebula slaví 10 let. Platforma už spravuje přes milion síťových zařízení

Cloudová platforma Zyxel Nebula slaví deset let od svého představení. Společnost Zyxel Networks ji uvedla 7. listopadu 2016 s cílem zjednodušit správu podnikových sítí a zpřístupnit pokročilé síťové technologie také menším a středně velkým firmám. Dnes ji po celém světě využívají stovky tisíc společností a koncových uživatelů i tisíce poskytovatelů řízených služeb. Prostřednictvím Nebuly vzdáleně nasazují, monitorují a spravují více než milion síťových zařízení.
Od vzdálené správy k celému ekosystému
Zyxel platformu vyvinul jako odpověď na náklady a složitost správy podnikových sítí, které byly pro řadu menších firem příliš vysoké. Přesunutím správy do cloudu umožnil centralizovaný vzdálený přístup k Wi-Fi přístupovým bodům, síťovým přepínačům a bezpečnostním branám prakticky odkudkoliv.
Původně Nebula podporovala pouze produkty určené výhradně pro cloud. Později přišlo řešení NebulaFlex, které rozšířilo podporu na celou produktovou řadu. Dnes každé zařízení značky Zyxel přichází s licencí Nebula Base Pack, která bez dalších nákladů zajišťuje základní cloudovou správu a zabezpečení. Náročnější zákazníci mohou sáhnout po placené licenci Nebula Pro Pack.
Výrazně se zjednodušil také samotný proces instalace. Konfiguraci a nasazení zařízení lze podle výrobce zvládnout během několika kliknutí. Zatímco dříve mohla instalace zabrat hodiny nebo dny, dnes jde o záležitost několika minut. To šetří čas nejen zákazníkům, ale také poskytovatelům řízených služeb, kteří díky vzdálené správě nemusí tolikrát vyjíždět přímo na místo.
Příležitost pro poskytovatele řízených služeb
Nebula od začátku představuje také nástroj, který má resellerům usnadnit přechod k modelu Managed Service Provider (MSP). Namísto jednorázového prodeje síťového vybavení mohou nabízet dlouhodobé služby a získávat pravidelné a předvídatelné příjmy z dostupných síťových a bezpečnostních řešení.
Podle Kevina Drinkalla, senior ředitele pro marketing a GTM strategii Zyxel Networks, nebyla Nebula nikdy zamýšlena pouze jako nástroj pro správu sítí. Její funkce vznikají také na základě rozhovorů s obchodními partnery a jejich potřeb. Cílem je pomáhat jim získávat nové zákazníky, zefektivňovat práci a rozšiřovat nabídku služeb.
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Bezpečnost napříč celým portfoliem
Významnou součástí platformy je také kybernetická bezpečnost. Zyxel zdůrazňuje, že ochranu neomezuje pouze na samostatná firewallová zařízení, ale integruje ji do celého základního portfolia produktů. Zařízení v lokální síti si prostřednictvím Nebuly sdílejí informace a s pomocí globálního bezpečnostního cloudu výrobce automaticky chrání uživatele i jejich data.
Platforma už řadu let využívá také umělou inteligenci a strojové učení, zejména pro rychlejší sdílení informací a provádění změn. V další fázi chce Zyxel přidat automatickou diagnostiku a opravy problémů s pomocí AI. Vylepšit plánuje také rozpoznávání přirozeného jazyka.
Cloud jako základ moderní správy sítí
Podle Zyxelu dnes firmy očekávají především rychlé nasazení, jednoduchou správu a snadnou obsluhu. Menší a středně velké podniky jsou stále méně ochotné investovat do složitých řešení, která vyžadují rozsáhlé lokální vybavení a odbornou správu.
Cloudová platforma má podle výrobce nabídnout škálovatelnost, přehled o všech zařízeních a detailní informace o dění v síti, které tradiční lokální řešení nemusí poskytovat. Nebula tak kombinuje funkce potřebné pro provoz rozsáhlých podnikových sítí s důrazem na jednoduchost, efektivitu, dostupnost a zabezpečení.
Zdroj: Zyxel