Zyxel nechal zazářit své hvězdy, poprvé ocenil české a slovenské partnery

Společnost Zyxel Networks v druhé polovině února uspořádala setkání pro své partnery, které se neslo ve slavnostním a především tematickém duchu. Akce se konala v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně a místo nebylo zvolené náhodou – právě zde vendor před deseti lety představil své průlomové řešení Nebula.
Součástí dne bylo i vyhlašování nejlepších partnerů, projektů a distributorů v České republice a na Slovensku, jehož se zhostil country manager Zyxelu Martin Bratičák.
Přehled oceněných Zyxel Connect 2026:
Červený obr distribuce 2025 ČR – SWS
Červený obr distribuce 2025 SK – Asbis
Vesmírný pionýr ČR – Tomáš Rada, VTR Computers
Vesmírný pionýr SK – 4 Cubes
Strážce mlhoviny Nebula 2025 ČR – VYSCO plus
Strážce mlhoviny Nebula 2025 SK – Floydcom
Projekt roku 2025 ČR – Recycling – Kovové odpady (reseller: Computer Services, Vysoké Mýto)
Projekt roku 2025 SK – Žimný štadión Banská Bystrica (reseller: IT Life, Banská Bystrica)
Mediálním partnerem akce byl magazín Channeltrends. Účastníci akce obdrželi výtisky časopisu, redakce jim přeje příjemné a inspirativní čtení.
Zdroj: Channeltrends