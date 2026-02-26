Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel nechal zazářit své hvězdy, poprvé ocenil české a slovenské partnery

Zyxel nechal zazářit své hvězdy, poprvé ocenil české a slovenské partnery

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Zyxel Partner Connect 2026
Autor: Channeltrends
Česko-slovenskými obry distribuce byli vyhlášeni SWS a Asbis, Zyxel poděkoval i vůbec prvním zákazníkům Nebuly v obou zemích.

Společnost Zyxel Networks v druhé polovině února uspořádala setkání pro své partnery, které se neslo ve slavnostním a především tematickém duchu. Akce se konala v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně a místo nebylo zvolené náhodou – právě zde vendor před deseti lety představil své průlomové řešení Nebula.

Součástí dne bylo i vyhlašování nejlepších partnerů, projektů a distributorů v České republice a na Slovensku, jehož se zhostil country manager Zyxelu Martin Bratičák.

Zyxel Partner Connect 2026Autor: Channeltrends

Přehled oceněných Zyxel Connect 2026:

Červený obr distribuce 2025 ČR – SWS

Červený obr distribuce 2025 SK – Asbis

Vesmírný pionýr ČR – Tomáš Rada, VTR Computers

Vesmírný pionýr SK – 4 Cubes

Strážce mlhoviny Nebula 2025 ČR – VYSCO plus

Strážce mlhoviny Nebula 2025 SK – Floydcom

Projekt roku 2025 ČR – Recycling – Kovové odpady (reseller: Computer Services, Vysoké Mýto)

Projekt roku 2025 SK – Žimný štadión Banská Bystrica (reseller: IT Life, Banská Bystrica)

Mediálním partnerem akce byl magazín Channeltrends. Účastníci akce obdrželi výtisky časopisu, redakce jim přeje příjemné a inspirativní čtení.

Zdroj: Channeltrends

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

