Zyxel spojuje síly s Avastem, nabídnou integrovanou ochranu sítí a koncových zařízení

Společnost Zyxel Networks oznámila strategické partnerství s firmou Avast. Integrace řešení Business Security Solution od Avastu do firewallů Zyxel řady USG FLEX H přináší unifikovanou vizibilitu a zabezpečení sítí a koncových zařízení, čímž zjednodušuje kybernetickou ochranu malých a středně velkých podniků a poskytovatelů řízených služeb.
Zákazníci budou z partnerství těžit ve třech klíčových oblastech:
- Zobrazení aktuálních informací o licencích Avast ke koncovým zařízením. Tyto informace správci IT vidí centrálně v rozhraní pro správu firewallu, díky čemuž dokáží rychleji reagovat na blížící se konec platnosti licencí;
- Lepší přehled o koncových zařízeních a stavu jejich zabezpečení, jako např. antivirové ochrany, prostřednictvím rozhraní firewallu.
- Detailnější poznatky o fungování jednotlivých zařízení a sdílení informací o hrozbách; výsledkem je komplexní ochrana a rychlejší reakce na hrozby díky omezení nekontrolovaných míst.
Příprava otevřené platformy pro flexibilní integraci koncových zařízení
S ohledem na různé potřeby v oblasti nasazení sítí se společnost Zyxel Networks zavázala vytvořit otevřený ekosystém, který zajistí flexibilní integraci koncových zařízení.
Vedle bezpečnostních řešení Avast Business Security, která slouží k ochraně počítačů s operačním systémem Windows/MAC a serverů s operačním systémem Windows, mají uživatelé k dispozici také službu Astra od společnosti Zyxel Networks, která ochranu koncových zařízení zajišťuje také pro vzdálené uživatele pracující např. na home office.
Společnost navíc plánuje možnosti integrace dále rozšířit, a poskytnout tak malým a středně velkým podnikům maximální flexibilitu.
„Malé a středně velké podniky potřebují ucelenější přístup ke kybernetické bezpečnosti,“ poznamenává Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. „Tím, že jsme naše pokročilé firewally propojili s osvědčeným řešením společnosti Avast pro kybernetickou ochranu koncových zařízení, menším podnikům pomáháme získat komplexní přehled a sjednocenou ochranu.“
Řešení Business Security Solution od firmy Avast je již k dispozici na firewallech Zyxel řady USG FLEX H. Společnost Zyxel Networks pro uživatele firewallů připravila možnost si řešení Business Security Solution vyzkoušet v rámci speciální akce. Podrobnosti získáte u místního zastoupení společnosti Zyxel Networks.
Zdroj: Zyxel Networks