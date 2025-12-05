Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel spojuje síly s Avastem, nabídnou integrovanou ochranu sítí a koncových zařízení

Zyxel spojuje síly s Avastem, nabídnou integrovanou ochranu sítí a koncových zařízení

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Grafy na stole, v pozadí notebook. Profesionálové si podávají ruce při uzavírání kancelářské schůzky. Úspěšné vyjednávání, dohoda mezi různými podnikateli, obchodníky.
Autor: Depositphotos
Ze strategické spolupráce vzejde jednotná platforma pro efektivnější ochranu sítí a koncových zařízení malých a středně velkých podniků.

Společnost Zyxel Networks oznámila strategické partnerství s firmou Avast. Integrace řešení Business Security Solution od Avastu do firewallů Zyxel řady USG FLEX H přináší unifikovanou vizibilitu a zabezpečení sítí a koncových zařízení, čímž zjednodušuje kybernetickou ochranu malých a středně velkých podniků a poskytovatelů řízených služeb.

Zákazníci budou z partnerství těžit ve třech klíčových oblastech:

  • Zobrazení aktuálních informací o licencích Avast ke koncovým zařízením. Tyto informace správci IT vidí centrálně v rozhraní pro správu firewallu, díky čemuž dokáží rychleji reagovat na blížící se konec platnosti licencí;
  • Lepší přehled o koncových zařízeních a stavu jejich zabezpečení, jako např. antivirové ochrany, prostřednictvím rozhraní firewallu.
  • Detailnější poznatky o fungování jednotlivých zařízení a sdílení informací o hrozbách; výsledkem je komplexní ochrana a rychlejší reakce na hrozby díky omezení nekontrolovaných míst.

Příprava otevřené platformy pro flexibilní integraci koncových zařízení

S ohledem na různé potřeby v oblasti nasazení sítí se společnost Zyxel Networks zavázala vytvořit otevřený ekosystém, který zajistí flexibilní integraci koncových zařízení.

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák Přečtěte si také:

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák

Vedle bezpečnostních řešení Avast Business Security, která slouží k ochraně počítačů s operačním systémem Windows/MAC a serverů s operačním systémem Windows, mají uživatelé k dispozici také službu Astra od společnosti Zyxel Networks, která ochranu koncových zařízení zajišťuje také pro vzdálené uživatele pracující např. na home office.

Společnost navíc plánuje možnosti integrace dále rozšířit, a poskytnout tak malým a středně velkým podnikům maximální flexibilitu.

„Malé a středně velké podniky potřebují ucelenější přístup ke kybernetické bezpečnosti,“ poznamenává Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. „Tím, že jsme naše pokročilé firewally propojili s osvědčeným řešením společnosti Avast pro kybernetickou ochranu koncových zařízení, menším podnikům pomáháme získat komplexní přehled a sjednocenou ochranu.“

Řešení Business Security Solution od firmy Avast je již k dispozici na firewallech Zyxel řady USG FLEX H. Společnost Zyxel Networks pro uživatele firewallů připravila možnost si řešení Business Security Solution vyzkoušet v rámci speciální akce. Podrobnosti získáte u místního zastoupení společnosti Zyxel Networks.

Zdroj: Zyxel Networks

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Evropa už utíká od amerických cloudů

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!