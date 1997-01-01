Distributoři – kategorie a nominace
Broadline distributoři CZ
- 100Mega Distribution
- ALSO Czech Republic
- AGEM.CZ
- Asbis CZ
- AT Computers
- eD system CZ
- SWS
- TD SYNNEX
VAD CZ
- ADI Global
- Alef Distribution
- Alternetivo
- Annex NET
- Arrow ECS
- Asbis CZ (VAD)
- Clico
- Comguard
- DNS
- Entec Solutions
- Exclusive Networks
- Ingram Micro Czech Republic
- IS4 security
- TD SYNNEX (VAD)
- Zebra Systems
Specializovaní distributoři CZ
- Abacus Electric
- Avitus
- BHC International
- Compos Distribution
- Diskus
- Discomp
- i4wifi.cz
- Intelek
- IRD distribuce
- Joyce ČR
- KOBE
- KRUP
- LAMA Plus
- LocalDisti
- PENTA
- PCV Computers
- SETOS
- TN Trade
- VanCo
Broadline distributoři SK
- ALSO Slovakia
- Asbis SK
- AT Computers SK
- eD system SK
- Euro Data Distribution
- SWS SK
- WESTech
VAD SK
- Alef Distribution SK
- Asbis SK (VAD)
- BSP Software Distribution
- Comguard SK
- DNS SK
- SecTec
- Exclusive Networks SK
Výrobci – kategorie a nominace
Bezpečnostní řešení
- A10 Networks
- Artec IT Solutions
- Avast
- Bitdefender
- Broadcom
- Cloudflare
- CyberArk
- Eset
- F5 Networks
- FireEye
- Flowmon
- Forcepoint
- Fortinet
- Gen Digital
- GFI Software/Kerio
- Check Point
- Kaspersky
- Kernun
- McAfee
- Microsoft Defender
- N-able
- NortonLifeLock
- Palo Alto Networks
- Radware
- SealPath
- Sectona
- SonicWall
- Sophos
- Stormshield
- Thales
- Trend Micro
- Veritas Technologies
- WatchGuard Technologies
PC
- Acer
- Apple
- Asus
- AT Computers (Autocont/Comfor/Premio/Triline/X-Diablo)
- Dell
- Gigabyte
- HAL3000
- HP
- Lenovo
- Lynx
- MSI
Mobilní zařízení
- Apple
- Asus
- Doogee
- Evolveo
- Google Pixel
- Honor
- Huawei
- Motorola
- Nokia
- Nothing
- OnePlus
- Oppo
- Oukitel
- Realme
- Samsung
- TCL
- Vivo
- Xiaomi
- ZTE
Síťové prvky
- Asus
- Cambium Networks
- Cisco
- D-Link
- Dell Technologies
- Extreme Networks
- Grandstream
- HPE/Juniper Networks
- Huawei
- Mercusys
- MikroTik
- Netgear
- Reyee
- Ruckus Networks
- TP-Link
- Turris
- Ubiquiti
- Zyxel
Tisková zařízení
- Brother
- Canon
- Epson
- HP
- Konica Minolta
- Kyocera
- Lexmark
- Oki
- Pantum
- Ricoh
- Xerox
Servery
- Abacus
- Asus
- Cisco
- Dell Technologies
- Fujitsu
- HPE
- Hitachi
- Huawei
- IBM
- Lenovo
- Oracle
- SuperMicro
Storage
- Dell Technologies
- Fujitsu
- Hitachi
- HPE
- Huawei
- IBM
- Lenovo
- NetApp
- Netgear
- Oracle
- Pure Storage
- QNAP
- Seagate
- Synology
- WD
Software
- Acronis
- Adobe
- Avaya
- Arcserve
- Broadcom
- Citrix
- Endian
- HPE
- IBM
- Impossible Cloud
- Infor
- Microsoft
- OpenText
- Oracle
- Red Hat
- SAP
- SAS
- SUSE
- Veeam
- Veritas
- Virtuozzo
- VMware