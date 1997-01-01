Channeltrends  »  Awards  »  Nominace

Nominace

Channeltrends Awards 2025

Distributoři – kategorie a nominace

Broadline distributoři CZ

  • 100Mega Distribution
  • ALSO Czech Republic
  • AGEM.CZ
  • Asbis CZ
  • AT Computers
  • eD system CZ
  • SWS
  • TD SYNNEX

VAD CZ

  • ADI Global
  • Alef Distribution
  • Alternetivo
  • Annex NET
  • Arrow ECS
  • Asbis CZ (VAD)
  • Clico
  • Comguard
  • DNS
  • Entec Solutions
  • Exclusive Networks
  • Ingram Micro Czech Republic
  • IS4 security
  • TD SYNNEX (VAD)
  • Zebra Systems

Specializovaní distributoři CZ

  • Abacus Electric
  • Avitus
  • BHC International
  • Compos Distribution
  • Diskus
  • Discomp
  • i4wifi.cz
  • Intelek
  • IRD distribuce
  • Joyce ČR
  • KOBE
  • KRUP
  • LAMA Plus
  • LocalDisti
  • PENTA
  • PCV Computers
  • SETOS
  • TN Trade
  • VanCo

Broadline distributoři SK

  • ALSO Slovakia
  • Asbis SK
  • AT Computers SK
  • eD system SK
  • Euro Data Distribution
  • SWS SK
  • WESTech

VAD SK

  • Alef Distribution SK
  • Asbis SK (VAD)
  • BSP Software Distribution
  • Comguard SK
  • DNS SK
  • SecTec
  • Exclusive Networks SK

Výrobci – kategorie a nominace

Bezpečnostní řešení

  • A10 Networks
  • Artec IT Solutions
  • Avast
  • Bitdefender
  • Broadcom
  • Cloudflare
  • CyberArk
  • Eset
  • F5 Networks
  • FireEye
  • Flowmon
  • Forcepoint
  • Fortinet
  • Gen Digital
  • GFI Software/Kerio
  • Check Point
  • Kaspersky
  • Kernun
  • McAfee
  • Microsoft Defender
  • N-able
  • NortonLifeLock
  • Palo Alto Networks
  • Radware
  • SealPath
  • Sectona
  • SonicWall
  • Sophos
  • Stormshield
  • Thales
  • Trend Micro
  • Veritas Technologies
  • WatchGuard Technologies

PC

  • Acer
  • Apple
  • Asus
  • AT Computers (Autocont/Comfor/Premio/Triline/X-Diablo)
  • Dell
  • Gigabyte
  • HAL3000
  • HP
  • Lenovo
  • Lynx
  • MSI

Mobilní zařízení

  • Apple
  • Asus
  • Doogee
  • Evolveo
  • Google Pixel
  • Honor
  • Huawei
  • Motorola
  • Nokia
  • Nothing
  • OnePlus
  • Oppo
  • Oukitel
  • Realme
  • Samsung
  • TCL
  • Vivo
  • Xiaomi
  • ZTE

Síťové prvky

  • Asus
  • Cambium Networks
  • Cisco
  • D-Link
  • Dell Technologies
  • Extreme Networks
  • Grandstream
  • HPE/Juniper Networks
  • Huawei
  • Mercusys
  • MikroTik
  • Netgear
  • Reyee
  • Ruckus Networks
  • TP-Link
  • Turris
  • Ubiquiti
  • Zyxel

Tisková zařízení

  • Brother
  • Canon
  • Epson
  • HP
  • Konica Minolta
  • Kyocera
  • Lexmark
  • Oki
  • Pantum
  • Ricoh
  • Xerox

Servery

  • Abacus
  • Asus
  • Cisco
  • Dell Technologies
  • Fujitsu
  • HPE
  • Hitachi
  • Huawei
  • IBM
  • Lenovo
  • Oracle
  • SuperMicro

Storage

  • Dell Technologies
  • Fujitsu
  • Hitachi
  • HPE
  • Huawei
  • IBM
  • Lenovo
  • NetApp
  • Netgear
  • Oracle
  • Pure Storage
  • QNAP
  • Seagate
  • Synology
  • WD

Software

  • Acronis
  • Adobe
  • Avaya
  • Arcserve
  • Broadcom
  • Citrix
  • Endian
  • HPE
  • IBM
  • Impossible Cloud
  • Infor
  • Microsoft
  • OpenText
  • Oracle
  • Red Hat
  • SAP
  • SAS
  • SUSE
  • Veeam
  • Veritas
  • Virtuozzo
  • VMware

