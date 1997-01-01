Anketa Channeltrends Awards, dříve ChannelWorld Awards, je pokračovatelem historicky nejstarší nezávislé ankety o IT distributora roku, ve které obchodní partneři v České republice a na Slovensku hodnotí spolupráci s distributory a výrobci informačních a komunikačních technologií a spotřební elektroniky.
Hlasování o distributory a výrobce roku v několika kategoriích vyhlašuje vydavatelství Internet Info DG, a. s. a časopis a web Channeltrends, jehož prostřednictvím volí zástupci prodejců a další profesionálové v prodejních kanálech ICT a spotřební elektroniky vítěze v následujících kategoriích:
Broadline distributor roku, Broadline distribútor roka, Distributor s přidanou hodnotou roku, Distribútor s pridanou hodnotou roka, Specializovaný distributor roku a Výrobce roku v jednotlivých produktových segmentech.
Volba distributorů a výrobců roku
Ocenění Channeltrends Awards pro Distributory roku a Výrobce roku jsou od roku 2017 udělována na základě kvalitativního hodnocení spolupráce v předchozím roce. Distributoři jsou hodnoceni v pět, resp. šesti oblastech (ceny a cenová zvýhodnění; platební podmínky; značky v portfoliu a skladová dostupnost; komunikace a vztahy s obchodníky/předprodejní podpora; B2B e-shop/portál; partnerská setkání/školení) jednou až pěti hvězdičkami. Výrobci jsou hodnoceni z pohledu celkové spokojenosti s obchodní spoluprací a z pohledu spokojenosti s partnerským programem jednou až pěti hvězdičkami.
Distributory a výrobci roku se stávají společnosti s nejvyšším průměrem hodnocení napříč všemi oblastmi. V kategoriích distributorů jsou vyhlášeny a oceněny společnosti na prvních třech místech, v kategoriích výrobců je vyhlášeno pouze první místo.
Hlasování se mohou účastnit zástupci prodejců ICT a spotřební elektroniky, dodavatelů služeb (VAR, ISP, ISV atp.) a systémových integrátorů.
Historie ankety
V prvním ročníku IT Distributora roku (2006) zvítězila společnost AT Computers. V roce 2007 byla distributorem roku zvolena firma SWS. Poprvé se hlasovalo také pro IT VAD roku s přidanou hodnotou, kde zvítězil Azlan (divize Tech Data Distribution). První dva ročníky ankety proběhly pod hlavičkou již zaniklého časopisu Computer Business (vydavatelství Thomas Taylor).
Třetí ročník se uskutečnil již pod hlavičkou projektu ChannelWorld mezinárodního odborného vydavatelství IDG. V kategorii IT distributor roku 2009 v České republice zvítězila společnost AT Computers a zopakovala tak svůj úspěch z roku 2007, titul IT VAD roku 2009 získala společnost Intelek. Na Slovensku získala ocenění IT distribútor roka 2009 společnost eD´ system Slovakia a jako IT VAD roka 2009 byla zvolena společnost Avnet Technology Solutions.
Přichází ChannelWorld Awards
Od roku 2010 navázalo IDG na svůj nadnárodní brand, anketu zastřešilo značkou ChannelWorld Awards a rozšířilo ocenění také o výrobce roku v osmi kategoriích. Titul Broadline distributora za rok 2010 získal eD‘ system Czech a na Slovensku sesterská firma eD‘ system Slovakia. V ocenění za rok 2011 titul obhájila opět společnost AT Computers, která tak drží největší počet ocenění od počátku ankety. Na Slovensku je obdobným rekordmanem firma eD‘ system Slovakia.
Značka IT Distributor roku pokračuje
V roce 2012 zahrnulo IDG značku resp. ocenění IT distributor roku pod svou anketu ChannelWorld Awards, která se v lokálních verzích koná také v Německu, Španělsku, na Blízkém východě (Spojené Arabské Emiráty) v Kanadě, Indii nebo Austrálii. Se změnou rovněž došlo ke sjednocení logotypů ocenění.
Desátý ročník ve znamení změn
V roce 2016 se volba nejlepších distributorů a výrobců ICT a spotřební elektroniky na českém a slovenském trhu se ve svém 10. ročníku rozšiřuje o kvalitativní hodnocení.
Zatímco Broadline distributory budou obchodní partneři hodnotit stejně jako loni skrze on-line hlasování, ostatní kategorie – specializované distributory, distributory s přidanou hodnotou a výrobce ohodnotí reprezentativní vzorek resellerů z ČR a SR skrze asistované PC/telefonické dotazování.
Telefonické dotazování v ostatních kategorií má poskytnout vhled toho, u kterých distributorů reselleři nakupují, jak hodnotí své hlavní dodavatele, jak jsou spokojení s komunikací, cenovou politikou, obchodní a technickou podporou či školeními, do kterých partnerských programů jsou zapojení a které jim vyhovují nejvíce.
Jedenáctý ročník a unikátní studie
V roce 2017 ChannelWorld zcela přepracoval průzkum na rozsáhlou, unikátní studii distribuce a prodejních kanálů ICT. Pro sběr používá moderní interaktivní on-line dotazník kombinovaný s co-browsingem a video-dotazováním.
Další ročníky již plně kvalitativní
Další ročníky ChannelWorld Awards již probíhají formou kvalitativního hodnocení realizovaného vlastními silami. Akvizice IDG, vydavatele ChannelWorldu, společností Internet Info na počátku roku 2020 tradici těchto ocenění nijak nenarušila a pokračuje pod záštitou nového majitele.
Poosmnácté v novém hávu
V roce 2025 proběhl rebranding portálu ChannelWorld a souvisejících projektů včetně ankety, která si tímto krokem k osmnáctému ročníku nadělila nový název Channeltrends Awards. Formát kvalitativního hodnocení výrobců a distributorů zůstal nezměněný.
Pořadatelé
Channeltrends
Channeltrends je projekt orientovaný na prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu informační a komunikačních technologií a spotřební elektroniky. Více informací najdete na stránkách www.channeltrends.cz.
Internet Info DG
Internet Info DG, a. s., dříve IDG Czech Republic, a. s., je dceřinou firmou společnosti Internet Info, s.r.o. a výhradním držitelem licence mezinárodního vydavatelství IDG pro Českou republiku a Slovensko. Více informací najdete na stránkách www.idg.cz a www.iinfo.cz.