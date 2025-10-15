Channeltrends  »  Novinky  »  Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Technologie systémů strojového učení, přesná biometrická technologie rozpoznávání obličeje a koncept umělé inteligence. Zaměstnanci se přihlašují v kanceláři pomocí digitálního displeje s funkcí rozpoznávání obličeje.
Autor: Shutterstock
Segment digital signage zahrnující pestrou škálu dotykových i nedotykových displejů má rozhodně co nabídnout. Channeltrends vám exkluzivně přináší pohled na trh zástupců hlavních vendorů na českém trhu.

Digitální zobrazovací panely mají širokou škálu uplatnění a jako takové nabízejí zajímavé příležitosti pro výrobce i prodejce. Narazit na ně můžete v maloobchodu, na dopravních uzlech, ve firmách či institucích, v pohostinství či v čekárnách. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
0:00/

Digitální zobrazovací zařízení nabízejí různé funkce pro různá využití, samotný hardware se však neobejde bez služeb, říkají zástupci vendorů oslovených magazínem Channeltrends ve velké anketě o digital signage.

Ta vyšla v podzimním tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemské IT distribuce. Každý týden se můžete těšit na nový díl.

Channeltrends Awards

Co se v rozhovorech dozvíte?

  • Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu
  • Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití
  • Zajímavé use cases z poslední doby
  • Možnosti služeb navázaných na dodávky displejů
  • Technologické novinky v displejích

Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Zdroj: Channeltrends

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week