Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Digitální zobrazovací panely mají širokou škálu uplatnění a jako takové nabízejí zajímavé příležitosti pro výrobce i prodejce. Narazit na ně můžete v maloobchodu, na dopravních uzlech, ve firmách či institucích, v pohostinství či v čekárnách.
Digitální zobrazovací zařízení nabízejí různé funkce pro různá využití, samotný hardware se však neobejde bez služeb, říkají zástupci vendorů oslovených magazínem Channeltrends ve velké anketě o digital signage.
Ta vyšla v podzimním tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemské IT distribuce. Každý týden se můžete těšit na nový díl.
Co se v rozhovorech dozvíte?
- Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu
- Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití
- Zajímavé use cases z poslední doby
- Možnosti služeb navázaných na dodávky displejů
- Technologické novinky v displejích
Zdroj: Channeltrends