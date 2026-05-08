Velká anketa Channeltrends: Bezpečnostním školením to nekončí

Firmy už dávno neřeší kyberhrozby jen s IT oddělením. Nejslabším článkem zůstává člověk, a proto je vzdělávání zaměstnanců klíčové. Jednorázové roční školení už nestačí – opravdu účinné programy by měly být kontinuální, praktické a pevně zakotvené ve firemní kultuře. Cílem není jen ostražitost, ale i sebevědomí lidí, aby se stali aktivní součástí obrany místo „slabého článku“.
Účinnost takového vzdělávání se podle oslovených odborníků dá měřit, ale jen pokud je postavené na praxi. Simulované phishingové kampaně, realistické scénáře a role-based tréninky ukazují, kolik lidí klikne, jak rychle incidenty hlásí a zda se jejich chování zlepšuje. Nejdůležitější je ale skutečná změna: že lidé sami hlásí podezřelé maily, dodržují postupy a nebojí se zeptat IT nebo SOC týmu.
Co se v rozhovorech dozvíte?
- Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích
- Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců
- Jak firmy přizpůsobují obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám
- Jakou podporu poskytují při vytváření interní kultury bezpečnosti
Respondenti se jednoznačně shodli, že špatně nastavené školení, které hledá viníky a rozdává sankce, stres naopak zvyšuje. Dobré vzdělávání ho snižuje – lidé vědí, jak reagovat, a cítí, že situaci zvládnou, i když útočníci používají stále rafinovanější techniky včetně AI.
Kyberbezpečnost je dnes stejně dynamická jako umělá inteligence. Proto je nutné obsah pravidelně aktualizovat – kvartálně, při velkých kampaních nebo podle aktuálních incidentů. Do školení patří nové typy phishingu, deepfakes, sociální inženýrství i zneužívání AI. Praktická cvičení a adaptivní učení pomáhají zacílit na slabá místa konkrétních lidí.
Z ankety tedy vyplynulo, že jednorázové školení kulturu bezpečnosti nevytvoří. Úspěšné firmy spojují pravidelné kampaně, otevřenou komunikaci, měřitelné výsledky a síť bezpečnostních ambasadorů. Klíčová je podpora vedení a pozitivní přístup – gamifikace, ocenění aktivních lidí a transparentnost. Bezpečnost pak přestane být povinností a stane se přirozenou součástí firemního života.
To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí expertů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na vzdělávání v kyberbezpečnosti. Ta vyšla v březnovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší kompletní komentáře zástupců tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.
Respondenti
- Jindřich Mičán, technický ředitel (Eset)
- Jan Dvořák, COO (Gopas)
- Petr Kocmich, bezpečnostní expert (Soitron)
- Lucie Froňková, team leader TD Synnex Academy (TD Synnex)
- Marek Prorok, sales manager Company (Un)Hacked (Zebra systems)
Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.