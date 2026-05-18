Petr Kocmich (Soitron): V bezpečnostním tréninku pracujte s pozitivní motivací

Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích? Lze měřit jejich reálnou účinnost?
Efektivní vzdělávací programy kombinují krátké e-learningy, gamifikace, praktické scénáře a simulované phishingové kampaně. Důležité je, aby obsah byl srozumitelný a zaměřoval se na konkrétní role – minimálně reflektoval rozdíly mezi běžnými zaměstnanci, administrátory a managementem. Reálnou účinnost lze měřit kombinací metrik – míra prokliků v phishing simulacích, počet nahlášených incidentů, doba reakce i zlepšení výsledků v testech. Klíčovým indikátorem je ale změna chování – např. aktivní hlášení podezřelých e-mailů nebo dodržování bezpečnostních postupů bez nutnosti kontroly.
Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců?
Pokud je bezpečnost komunikována pouze represivně, může zvyšovat stres a obavu z chyb. Moderní přístup staví na hodnotách tzv. „just culture“ – tedy prostředí, kde je chyba vnímána jako příležitost ke zlepšení, nikoli k sankci. Kvalitní školení proto zdůrazňuje podporu, jednoduchost pravidel a jasné postupy, jak incident nahlásit. Firmy stále více pracují s psychologickou zátěží – minimalizují složitost procesů, automatizují ochranu a poskytují zaměstnancům jistotu, že nejsou „slabým článkem“, ale aktivní součástí obrany.
Jak přizpůsobujete obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám?
Obsah školení musí být dynamický a navázaný na aktuální threat intelligence. Aktualizace probíhá kvartálně nebo při významných kampaních (např. nové typy phishingu nebo deepfake podvody). Využíváme reálné příklady z praxe, simulace aktuálních útoků a role-based trénink pro různé skupiny (management, finance, IT). Součástí je i adaptivní vzdělávání – uživatel, který opakovaně selže v simulaci, dostane cílený mikro-trénink zaměřený na konkrétní slabinu.
Jak podporujete firmy při vytváření interní kultury bezpečnosti?
Budování bezpečnostní kultury je kontinuální proces, nikoli jednorázové školení. Firmám pomáháme zavést dlouhodobý program zahrnující pravidelné kampaně, interní ambasadory bezpečnosti a jasně definované KPI (např. míra hlášení incidentů nebo výsledky phishing testů). Důležitá je podpora vedení, úspěšné organizace pracují s pozitivní motivací – gamifikace, ocenění aktivních zaměstnanců a transparentní komunikace rizik. Cílem je, aby bezpečné chování bylo přirozenou součástí každodenní práce.
Zdroj: Channeltrends
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
