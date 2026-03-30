Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb Nový přístav hybridní distribuce

Vážení čtenáři,
rok 2026 se sotva rozběhl, ale už teď je zřejmé, že technologický sektor čeká období, které opět prověří jeho odolnost. Zatímco loni dominovala témata spojená s nástupem generativní AI, letošní rok přináší mnohem střízlivější pohled: technologie se sice dál prosazuje napříč obory, ale zároveň odhaluje limity.
O tom, že svět IT je neustále v pohybu, svědčí i kontrast prvního letošního čísla od loňského posledního. Zatímco analýzy trhu PC a chytrých telefonů na konci listopadu 2025 hovořily o stabilizaci a poklidném růstu, zprávy ze začátku letošního roku přinášejí mnohem dramatičtější pohled na aktuální vývoj.
Šimon Churý z eD system v titulním rozhovoru potvrdil, že IT – potažmo distribuce – je živý organismus, který se neustále mění a adaptuje.
I z rozhovoru s Markem Horylem z Asbisu vyplynulo, že distribuce se mění v komplexní službu, kde už dávno nejde jen o logistiku, ale o schopnost pomoci zákazníkům zvládnout technologickou transformaci.
Silně je to vidět také v oblasti kyberbezpečnosti. Reportáž z Exclusive Cybersecurity Forum i panelová diskuze odborníků ukazují, že firmy své procesy posouvají kupředu, ale jednotlivci často zaostávají. Vzdělávání, které mapujeme v anketě, tak přestává být jen doplňkem a stává se nutností.
Milí čtenáři, přeji vám, aby vám toto číslo pomohlo zorientovat se v dynamice, která bude letošní rok formovat víc, než se na první pohled zdá.
Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka
