Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb Nový přístav hybridní distribuce

Channeltrends 1/26
Autor: Channeltrends
V březnovém čísle magazínu Channeltrends na vás čeká rozsáhlý rozhovor se Šimonem Churým o zásadních milnících eD system, debata bezpečnostních odborníků o proměnách hrozeb či velká anketa o vzdělávání v kyberbezpečnosti.

Vážení čtenáři,

rok 2026 se sotva rozběhl, ale už teď je zřejmé, že technologický sektor čeká období, které opět prověří jeho odolnost. Zatímco loni dominovala témata spojená s nástupem generativní AI, letošní rok přináší mnohem střízlivější pohled: technologie se sice dál prosazuje napříč obory, ale zároveň odhaluje limity.

O tom, že svět IT je neustále v pohybu, svědčí i kontrast prvního letošního čísla od loňského posledního. Zatímco analýzy trhu PC a chytrých telefonů na konci listopadu 2025 hovořily o stabilizaci a poklidném růstu, zprávy ze začátku letošního roku přinášejí mnohem dramatičtější pohled na aktuální vývoj.

Šimon Churý z eD system v titulním rozhovoru potvrdil, že IT – potažmo distribuce – je živý organismus, který se neustále mění a adaptuje. 

I z rozhovoru s Markem Horylem z Asbisu vyplynulo, že distribuce se mění v komplexní službu, kde už dávno nejde jen o logistiku, ale o schopnost pomoci zákazníkům zvládnout technologickou transformaci.

Silně je to vidět také v oblasti kyberbezpečnosti. Reportáž z Exclusive Cybersecurity Forum i panelová diskuze odborníků ukazují, že firmy své procesy posouvají kupředu, ale jednotlivci často zaostávají. Vzdělávání, které mapujeme v anketě, tak přestává být jen doplňkem a stává se nutností.

Milí čtenáři, přeji vám, aby vám toto číslo pomohlo zorientovat se v dynamice, která bude letošní rok formovat víc, než se na první pohled zdá.

Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka

Jak získat Channeltrends?

Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu Channeltrends si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Nejste ještě registrovaní na webu Channeltrends? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter, nebo přístup do vyhledávače distributorů.

Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na Channeltrends názor. Pište na channeltrends@iinfo.cz.

