HLASOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH.
Anket Channeltrends Awards, dříve ChannelWorld Awards, je pokračovatelem historicky nejstarší nezávislé ankety o IT distributora roku, ve které obchodní partneři v České republice a na Slovensku hodnotí spolupráci s distributory a výrobci informačních a komunikačních technologií a spotřební elektroniky.
Hlasování o distributory a výrobce roku v několika kategoriích vyhlašuje vydavatelství Internet Info DG, a. s. a časopis a web Channeltrends, jehož prostřednictvím volí zástupci prodejců a další profesionálové v prodejních kanálech ICT a spotřební elektroniky vítěze v následujících kategoriích:
Broadline distributor roku, Broadline distribútor roka, Distributor s přidanou hodnotou roku, Distribútor s pridanou hodnotou roka, Specializovaný distributor roku a Výrobce roku v jednotlivých produktových segmentech.