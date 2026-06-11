Coffee Break: Firewall už dávno není jen krabička, říká Martin Bratičák ze Zyxelu

Zyxel Networks dlouhodobě patří mezi síťové vendory, kteří kladou důraz na bezpečnost už na úrovni hardwaru i softwaru. Nedávno si firma připomněla deset let od uvedení cloudové platformy Nebula na český trh a při této příležitosti ocenila i řadu zajímavých instalací u svých partnerů.
Co se dozvíte v článku
- „Secured Cloud Network“ jako nová identita Zyxelu
- Deset let Nebuly: od porodních bolestí k „centrálnímu mozku“ sítě
- Od školských sítí po hokejové arény
- Revoluční partnerský program: odměny podle počtu zařízení v Nebule
- Vzdělávání jako základ kompetentního partnera
- MSP a opakované příjmy: od krabiček ke službám
- Zyxel mezi nejudržitelnějšími firmami v oboru
Martin Bratičák, regionální ředitel Zyxel Networks pro střední a východní Evropu, v rozhovoru pro Coffee Break Channeltrends přiblížil, jak se poptávka po zabezpečených cloudových řešeních v Česku vyvíjí, jak vypadá nový partnerský program postavený na cloudové správě zařízení a proč firma investuje i do udržitelnosti a vzdělávání svých partnerů.
„Secured Cloud Network“ jako nová identita Zyxelu
Nové motto Zyxelu v sobě podle Bratičáka spojuje tři klíčové pilíře – bezpečnost, cloudovou správu a síť jako takovou. Zatímco bezpečnost dnes řeší v určité míře téměř všichni výrobci síťových prvků v segmentu SMB, právě cloudová správa prostřednictvím platformy Nebula je podle něj oblastí, kde si Zyxel drží výrazný náskok před konkurencí. Kombinace obou těchto aspektů má firmu odlišovat na trhu a stává se hlavním komunikačním sdělením směrem k partnerům i koncovým zákazníkům.
Deset let Nebuly: od porodních bolestí k „centrálnímu mozku“ sítě
Platforma Nebula byla na český trh uvedena v roce 2016 a podle Martina Bratičáka neměla začátky jednoduché – první reálné implementace přišly až zhruba devět měsíců po launchi, protože bylo nutné zákazníky s konceptem cloudové správy postupně seznamovat a přesvědčovat o jejích výhodách. Velkým akcelerátorem adopce cloudu byla pandemie covidu, která firmám ukázala potřebu vzdálené správy sítí a vzdáleného přístupu zaměstnanců.
Dnes je podle regionálního šéfa Zyxelu z Nebuly spravovatelná naprostá většina z přibližně 350 produktů v portfoliu Zyxelu, zatímco na začátku šlo jen o pár přístupových bodů a switchů, bez firewallu. Hlavními přínosy cloudové správy jsou možnost vzdáleného řešení problémů odkudkoli a rychlá obnova sítě; například vadné zařízení stačí vyměnit za nové, které si konfiguraci automaticky stáhne z cloudu, takže odpadá potřeba výjezdu technika. Výjimkou zůstávají tendry striktně vypsané na on-premise řešení, typicky u některých státních organizací, jako jsou nemocnice – i v těchto případech ale Zyxel zdůrazňuje, že v cloudu jsou uloženy pouze konfigurační soubory zařízení, nikoli data zákazníků.
Od školských sítí po hokejové arény
Mezi instalacemi, které Martinu Bratičákovi nejvíce utkvěly v paměti, je kompletně na Nebule postavená síť velkého brněnského gymnázia, kde byl kladen velký důraz na kapacitu a zabezpečení sítě. Podobně jsou na platformě Nebula vybudovány i sítě největších gymnázií v Praze a Budapešti.
Zyxel se prosazuje také ve vybavování sportovišť – příkladem je kompletní síť extraligového hokejového klubu HC Hradec Králové, hokejová aréna na Slovensku v Topoľčanech nebo velké sportoviště v Jihlavě realizované s jedním z partnerů. Tyto instalace jsou specifické vysokými nároky na roaming mezi přístupovými body, protože se v krátkém čase přesouvají velké skupiny lidí, kteří se zároveň připojují k síti.
Bezpečnost je podle Bratičáka pro Zyxel naprostou prioritou a firma ji považuje za nedílnou součást každého řešení, i když si ji zákazník na začátku projektu výslovně nevyžádá. Pokud do projektu míří desítky switchů a přístupových bodů bez firewallu, jde podle něj o jasný varovný signál. Zyxel proto aktivně otevírá téma bezpečnosti i s koncovými zákazníky, aby pomohl partnerům – resellerům a instalátorům – tuto potřebu obhájit. Firma si zároveň více váží těch partnerů, kteří bezpečnost vnímají stejně, tedy jako automatickou součást každé dodávky.
Revoluční partnerský program: odměny podle počtu zařízení v Nebule
Přibližně před rokem Zyxel představil přepracovaný partnerský program, který odměňuje partnery podle počtu zařízení spravovaných z Nebuly, nikoli podle výše obratu. Podle Martina Bratičáka šlo zpočátku o kontroverzní a revoluční myšlenku, kterou ale dnes reselleři přijímají – uvědomují si, že cesta vede přes cloud, a to i v segmentech, kde byl cloud dříve tabu.
Zyxel přitom zdůrazňuje, že cloudová správa zvyšuje i bezpečnost samotné sítě: konfigurační soubory nejsou závislé na jednom technikovi a jeho USB disku, ale jsou bezpečně uloženy mimo lokalitu na infrastruktuře Amazon Web Services. Nebula navíc existuje i ve free verzi, která podle Bratičáka pokrývá i velké projekty – placené funkce se týkají hlavně multi-site správy většího počtu poboček a delší historie logů (než týden zpětně, který nabízí zdarma verze).
Partneři zapojení do programu získávají kromě automatických slev na nákup produktů také výhody jako dodávku do dalšího pracovního dne u vybraných produktů zdarma, vouchery na certifikační školení, přístup na hotlinu a další podpůrné nástroje pro rozvoj jejich byznysu. Martin Bratičák zároveň zmínil, že podobně jako ostatní vendoři pociťuje Zyxel dopady zvýšených nákladů na logistiku a komponenty, což se promítá do cen hardwaru. Aktuální situace ale podle něj zdaleka nedosahuje intenzity problémů spojených s blokádou Suezského průplavu.
Vzdělávání jako základ kompetentního partnera
Zyxel se podle Bratičáka dlouhodobě profiluje jako jeden z nejvíce vzdělávacích síťových vendorů na trhu a jeho školicími programy ročně projdou stovky až tisíce resellerů v Česku a na Slovensku. Vzdělávací nabídka má několik úrovní: krátké webináře (30 až 40 minut) zaměřené na konkrétní produkt a obchodní argumentaci, půldenní prezenční workshopy věnované jednomu tématu (např. Nebula, Wi-Fi nebo řešení pro školy) a dvoudenní certifikační technická školení pro inženýry zaměřená na konfiguraci a správu zařízení.
Certifikace přitom nejsou udělovány automaticky za účast – je nutné složit test s minimální úspěšností kolem 85 %, s možností opravy nebo opakování školení zdarma. Podle Bratičáka je dobře proškolený partner zásadní zejména u firewallů, jejichž konfigurace je na rozdíl od switchů náročnější a vyžaduje pochopení specifické logiky a terminologie výrobce.
MSP a opakované příjmy: od krabiček ke službám
Klíčovou skupinou pro Zyxel jsou poskytovatelé řízených služeb (MSP), kteří se posouvají od prodeje hardwaru k poskytování služeb – správě sítě, bezpečnostním funkcím jako antispam, antivir, content filtering nebo VPN mezi pobočkami. Zatímco firewall se prodává jednou za několik let, související služby a licence generují partnerům opakované roční příjmy.
Platforma Nebula je podle Martina Bratičáka ideálním nástrojem pro multi-site správu – jako příklad uvedl síť pekařství s desítkami obdobně vybavených prodejen po celé republice, ale i polského partnera, který v Nebule spravuje přes 10 000 zařízení.
Nebula podle něj zvládá obě krajnosti bez nároků na výpočetní výkon. Zyxel se přitom drží segmentu SMB a zatím neplánuje vstup do enterprise segmentu, který by vyžadoval výrazně náročnější podporu, včetně on-site servisu.
Nebula nabízí flexibilní licenční modely, mezi placenou a neplacenou verzí lze podle Bratičáka kdykoli přecházet, případně provozovat hybridní řešení, kdy se konfigurace zařízení spravovaných stand-alone jednoduše převede do Nebuly. K dispozici je i model pay-as-you-go, který oceňují například hotely s konferenčními prostory – pokud se konferenční sál využívá jen část roku, lze placené funkce na přístupových bodech aktivovat jen na potřebné dny, díky čemuž roční licence vydrží i na tři roky.
Zyxel mezi nejudržitelnějšími firmami v oboru
Téma udržitelnosti řeší Zyxel podle Bratičáka už od roku 2007, kdy skupina ZyXEL Group obdržela jedno z prvních ocenění v této oblasti v Asii. Dnes je firma podle hodnocení EcoVadis v top 1 % firem globálně z hlediska řízení a výroby produktů, figuruje v top 5 % Global Corporate Sustainability Report a je hodnocena jako Industry Mover v rámci S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Martin Bratičák zmínil, že Zyxel patří mezi čtyři firmy z oboru zařazené do S&P Global Sustainability Yearbook 2024, což firma využívá jako důkaz dlouhodobého a systematického přístupu k udržitelnosti v komunikaci s partnery i zákazníky.
Konkrétním příkladem ekologického přístupu je podle Bratičáka nejmenší firewall Zyxelu, model USG LITE 60AX, jehož tělo je z 95 % vyrobeno z recyklovaného plastu a jehož balení má oproti standardnímu řešení o zhruba 37 % nižší dopad. Místo množství papírových vnitřních krabiček a igelitových sáčků obsahuje balení jen minimum výplně, firma navíc používá bezhalogenové a sójové barvy na potisk obalů a zcela se vyhýbá černým plastům, jejichž výroba je emisně náročnější.
Zyxel má také zaveden whitelist dodavatelů komponent, aby zajistil dodržování standardů udržitelnosti i u svých dodavatelských řetězců. Firma se přitom zavázala dosáhnout nulových emisí (net zero) do roku 2040, a to nejen ve výrobě, ale i v navazující logistice – tedy včetně volby lodních a leteckých přepravců splňujících emisní limity.
Zdroj: Channeltrends