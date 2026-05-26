Channeltrends  »  Novinky

Marek Prorok (Company (Un)Hacked): Nemá smysl dělat školení pro školení

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Zebra Systems
I kyberbezpečnost lze vyučovat podle principů Jana Amose Komenského, říká v anketě Channeltrends Marek Prorok. Když si něco na vlastní kůži vyzkoušíte, máte větší šanci, že se v rozhodujícím okamžiku rozhodnete správně.
Velká anketa Channeltrends: Bezpečnostním školením to nekončí Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Bezpečnostním školením to nekončí

Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích? Lze měřit jejich reálnou účinnost?

Záleží na typu a kvalitě školení. Některá školení jdou jedním uchem tam a druhým ven. Pokud se ale přidá zážitek, ať už díky kvalitnímu lektorovi nebo tréninku, který je postaven na principu „učení hrou“, výsledky mohou být lepší. Například náš trénink Company (Un)Hacked probíhá metodou obrácených rolí – účastník se vžije do role hackera, a sám si vymyslí a prožije základní hrozby, které na něj v kyber světě čekají. Takový trénink je samozřejmě i měřitelný. Zaměstnanci se logují pod vlastními jmény a zodpovědný pracovník z HR nebo IT oddělení vidí, kdo už školení absolvoval a s jakým výsledkem.

Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců?

Marek Prorok, Company (Un)Hacked specialist, Zebra systems

Marek Prorok, sales manager(Company (Un)Hacked)

Autor: Zebra systems

Každé školení můžete dělat dobře nebo špatně. Učení formou hry je už od dob Jana Amose Komenského vnímáno jako nejefektivnější a zároveň akceptovatelné. Komenský přitom myslel právě hru v divadelním slova smyslu čili hraní rolí. Když si něco na vlastní kůži vyzkoušíte, máte větší šanci, že se v rozhodujícím okamžiku rozhodnete správně.

Jak přizpůsobujete obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám?

Stejně jako se vyvíjí hrozby, vyvíjí se i tréninky. Některé scénáře jsou ale nadčasové, a stačí pochopit jejich princip. Phishing třeba existoval dávno před masovým rozvojem počítačů – místo e-mailu se používal telefon. Dnes je třeba stále více upozorňovat na to, co dokáže AI – dříve byly dopisy nigerijských princů psány lámanou češtinou, dnes v nich nenajdete chybu. Dnes uděláte deepfake video nerozeznatelné od skutečnosti. A opět platí, nejlepší bude, když si to všechno zaměstnanci vyzkoušejí sami.

Jak podporujete firmy při vytváření interní kultury bezpečnosti – tedy nejen technické dovednosti, ale i změnu chování zaměstnanců dlouhodobě?

TOP100

Trénink nemůže být jednorázový, musí probíhat kontinuálně, i vzhledem k tomu, že rizika se neustále mění. Všichni jsme už někde četli, že zaměstnanec zaplatil hackerovi deset milionů, přestože se nedávno zúčastnil školení. Ale tím se dostáváme zpátky k první otázce. Nemá smysl dělat „školení pro školení“, aby si firma mohla udělat křížek. To si ale často firmy uvědomí až s „křížkem po funuse“. 

Zdroj: Channeltrends

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Jak mohou zaměstnanci neúmyslně ohrozit firemní data i GDPR

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Proč se AI v Česku nedaří?

Václav Moravec spustil placený web

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?