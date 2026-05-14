Jan Dvořák (GOPAS): Praktické školení v bezpečnosti umí měnit návyky

Jak posilují vzdělávací programy povědomí zaměstnanců o kyberbezpečnostních rizicích? Lze měřit jejich reálnou účinnost?
Efektivní vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti musí být především praktické. V kurzech proto využíváme realistické scénáře a konkrétní příklady útoků, se kterými se zaměstnanci mohou setkat v běžné práci. Díky tomu si lépe uvědomují, že bezpečnost není jen záležitostí IT oddělení. Účinnost školení lze měřit například pomocí simulovaných phishingových kampaní, analýzy chování uživatelů nebo sledováním trendu bezpečnostních incidentů způsobených lidskou chybou. Klíčové je také dlouhodobé sledování, zda zaměstnanci dokážou rizikové situace správně rozpoznat a reagovat na ně.
Jaký dopad má školení o kyberbezpečnosti na stres a psychohygienu zaměstnanců?
Pokud je bezpečnost komunikována pouze formou restrikcí a sankcí, může u zaměstnanců vyvolávat zbytečný stres. Moderní vzdělávání proto staví spíše na posilování kompetencí a jistoty. Zaměstnanci by měli rozumět tomu, jak hrozby fungují, a zároveň znát jednoduché postupy, jak v rizikových situacích reagovat. Důležitá je také firemní kultura, která umožňuje otevřeně hlásit podezřelé situace nebo chyby bez obavy z postihu. Takový přístup snižuje psychologickou zátěž a zároveň zvyšuje bezpečnost celé organizace.
Jak přizpůsobujete obsah kurzů neustále se měnícím hrozbám?
Kybernetické hrozby se vyvíjejí velmi rychle, proto musí být obsah školení průběžně aktualizován. Sledujeme aktuální trendy v oblasti útoků, například nové formy phishingu, sociálního inženýrství nebo zneužívání AI nástrojů. Naši lektoři jsou aktivní odborníci z praxe, kteří do výuky přinášejí zkušenosti z reálných bezpečnostních incidentů. Díky tomu lze kurzy průběžně doplňovat o nové scénáře a praktická cvičení, která účastníkům umožňují vyzkoušet si řešení bezpečnostních situací v kontrolovaném prostředí.
Jak podporujete firmy při vytváření interní kultury bezpečnosti?
Zkušenosti ukazují, že jednorázové školení samo o sobě nestačí. Firmám proto pomáháme nastavovat kontinuální vzdělávací programy, které kombinují pravidelná školení, testování i interní komunikaci. Osvědčeným přístupem je zapojení tzv. bezpečnostních ambasadorů v jednotlivých týmech, kteří pomáhají šířit povědomí o bezpečnosti přímo uvnitř organizace. Součástí programu je také měření konkrétních ukazatelů, například úspěšnosti phishingových simulací nebo rychlosti hlášení incidentů. Cílem je, aby bezpečnost byla přirozenou součástí firemní kultury, nikoli jen formální povinností.
Zdroj: Channeltrends
Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z března 2026.
