Channeltrends  »  Novinky  »  Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Bartoš (EET Group)

Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Jan Bartoš (EET Group)

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: EET Group
Značka Ernitec vyrábí zajímavé displeje s vysokou svítivostí a provedením proti vandalům pro venkovní využití, vyzdvihuje v anketě Channeltrends Jan Bartoš, managing director ve společnosti EET Group.
Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage Přečtěte si také:

Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?

V roce 2024 zaznamenáváme výrazný růst investic do on-line reklamy, především v segmentech displejů a programatické reklamy. Digital signage tak přirozeně navazuje na tento trend digitalizace komunikace, zejména v retailu (například Tesco, McDonald’s), bankovnictví či pohostinství.

Jan Bartoš, Managing Director ve společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Jan Bartoš

managing director, EET Group ČR/SR

Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití? 

Digitální zobrazovací zařízení mají velmi široké využití – od veřejných prostor až po interní firemní komunikaci. Najdeme je tedy např. v retailu, bankovnictví, dopravě a městské infrastruktuře, zdravotnictví, školství a samozřejmě i v korporátním sektoru.

Máte nějaký zajímavý use case?

Zmínil bych instalaci pro dánské dráhy, který realizoval náš partnerský tým Ernitec společně s ATEA Denmark. Projekt spočíval v upgradu monitorů pro lepší viditelnost strojvedoucích i bezpečnost cestujících. Dodali jsme na míru vyvinuté ultra světlé monitory se svítivostí 2 000 nitů. Instalace byla navržena jako plug-and-play, což výrazně zkrátilo čas a složitost nasazení. Celý projekt byl také nákladově efektivní, splnil rozpočtové požadavky bez kompromisů na výkonu.

Lze na dodávky displejů navázat i služby?

Ano, nabízíme jak servisní, tak obsahové služby, které pomáhají našim klientům maximalizovat efektivitu jejich digital signage řešení.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends ze září 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?

Naše značka Ernitec vyrábí např. digital signage monitory s voděodolností IP67, antivandal provedením do venkovních prostor se svítivostí 3 000 nitů. Dokážeme tyto monitory vyrábět již od jednoho kusu, což je pro naše klienty velká výhoda. Novinkou je unikátní řešení digital signage, jež přenáší napájení i videosignál pouze po jednom síťovém kabelu a nabízí výrazné zjednodušení instalace i údržby.

Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?

Channeltrends Awards

Ano, výše zmíněnou novinku jsme představili na konci září v rámci akce Klub integrátorů, kde návštěvníci měli příležitost naživo vidět celou řadu dalších zajímavých inovací renomovaných značek z našeho portfolia.

Zdroj: Channeltrends

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit