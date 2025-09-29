Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb lidský přístup v digitální době

Vážení čtenáři,
je po letních prázdninách a se zářím započal nejen nový školní rok, ale i nová obchodní sezóna. Podzim tradičně přináší nejen řadu konferencí a produktových novinek, ale také příležitost podívat se na aktuální stav trhu s větším nadhledem. Zjištění analytických společností navíc ukázala, že po náročných kvartálech se začíná blýskat na lepší časy – ať už jde o obnovu v segmentu PC či přerod infrastruktury směrem k novým technologiím.
Na stránkách tohoto čísla najdete i výsledky Channeltrends Awards 2024. Všem, kdo si udělali čas a podělili se o zkušenosti se svými dodavateli, patří velké poděkování. A samozřejmě gratulace těm, kteří díky vaší zpětné vazbě dosáhli na ocenění.
V rozhovorech jsme tentokrát dali prostor lidem, kteří dokazují, že i v digitální době má osobní přístup stále zásadní význam. Roman Ochodek ze společnosti Optoma se podělil o své zkušenosti s budováním dlouhodobých vztahů na trhu, který se vyvíjí rychleji než kdy dříve. V podobném duchu se vyjadřují i zástupci dvou nejlepších broadlinerů na českém trhu podle Channeltrends Awards.
Kulatý stůl jsme věnovali sítím a bezpečnosti – dvěma oblastem, jež se stávají naprostým základem fungování firem všech velikostí. Nechybí ani anketa o digital signage, kde se ukazuje, jak pestrý a dynamický je svět displejů a jejich využití v praxi.
Milí čtenáři, inspirativní start do nové sezóny vám přeje
Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka
