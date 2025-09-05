Channeltrends  »  Novinky  »  Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double

Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

předávání cen Channeltrends Awards 2024, 4. září 2025, Vinohradský pivovar, Praha
Autor: David Háva/Channeltrends
Osmnáctý ročník hlasování o nejlepší distributory a výrobce v ČR a SR přinesl několik překvapení, loňští vítězové v kategoriích specializované distribuce a VAD v Česku své tituly neobhájili.

Channeltrends Awards 2024, osmnáctý ročník ankety pořádané vydavatelstvím Internet Info DG a magazínem Channeltrends, tentokrát poprvé pod novým názvem, zná své vítěze. Hodnocení šesti set českých a slovenských partnerů rozhodla o nejlepších výrobcích a distributorech obou trhů ve třinácti kategoriích.

Anketa i letos nabídla několik překvapení, změny prodělalo zejména pořadí distributorů na českém trhu. Obecný trend je takový, že spokojenost s prací distributorů se zvyšuje – všichni ocenění distributoři v České republice získali hodnocení nad 4 body. Naopak spokojenost slovenských zákazníků u většiny oceněných distributorů meziročně klesla.

Channeltrends Awards 2024

Vesměs se zvyšuje i spokojenost s prací lokálních zástupců výrobců a jejich produkty. S výjimkou jediné kategorie i zde k vítězství bylo potřeba hodnocení nad 4 body, v pěti kategoriích si obhajující vítězové hodnocení dokonce ještě vylepšili.

Reportáž ze slavnostního předávání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 9. 2025 v prostorách pražského Vinohradského pivovaru, spolu s podrobnějším rozpisem výsledků přineseme již brzy zde na webu a v zářijovém vydání tištěného magazínu Channeltrends.

Výsledky Channeltrends Awards 2024

Vítěze v pěti kategoriích distributorů určoval stejně jako v minulých ročnících průměr hodnocení šesti aspektů obchodní spolupráce, od ceníku a logistiky až po úroveň komunikace, eventů či přístupu vůči partnerům.

V osmi kategoriích výrobců opět rozhodovalo stejně detailní hodnocení jako u distributorů s pěti konkrétními aspekty spolupráce.

VÝROBCI

  • Výrobce bezpečnostních řešení roku: ESET
  • Výrobce počítačů roku: Lenovo
  • Výrobce mobilních zařízení roku: Samsung
  • Výrobce tiskových zařízení roku: Epson
  • Výrobce serverů roku: Lenovo
  • Výrobce síťových prvků roku: TP-Link
  • Výrobce storage roku: Synology
  • Výrobce podnikového softwaru roku: Acronis 

DISTRIBUTOŘI

 Broadline distributor roku

  1. AT Computers
  2. 100Mega Distribution
  3. SWS

Broadline distribútor roka

  1. AT Computers SK
  2. eD system Slovakia
  3. WESTech

Distributor s přidanou hodnotou roku

  1. IS4 security
  2. Zebra systems
  3. Alternetivo

Distribútor s pridanou hodnotou roka

  1. ASBIS SK
  2. (neuděleno)
  3. (neuděleno)

Specializovaný distributor roku

Cyber25

  1. PCV Computers
  2. Lama PLUS
  3. KRUP

Spuštění hlasování 19. ročníku je naplánováno na 1. 1. 2026.

Zdroj: Channeltrends

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

