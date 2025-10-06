Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době

Které segmenty vám na českém trhu dělají radost?
Odpověď vás asi nepřekvapí, ale rozhodně to jsou interaktivní dotykové displeje. V našem předchozím rozhovoru zaznělo, že jsme v oblasti 65–90palcových interaktivních dotykových 4K displejů tuzemskou jedničkou. I proto jde o segment, o nějž se aktuálně opíráme a kde vidíme zajímavé obchodní příležitosti.
Čím jsou kromě 4K ještě zajímavé?
Pozoruhodnou součástí je příslušenství. My totiž neděláme byznys tak, že dealerovi dáme displej a pošleme ho prodávat, ale jsme schopní partnerům nabídnout kompletní řešení přizpůsobené individuálním požadavkům kanceláří, úřadů, škol a podobně. To znamená, že náš reseller kromě displeje může svému zákazníkovi zajistit například elektrické zdvihy na stěnu.
Ty se obzvlášť hodí ve vyučování, kdy uživatelé displeje – žáci i učitelé – mají různou výšku, a díky zdvihům si dokážou displej přizpůsobit tak, aby se jim pohodlně psalo. Máme k dispozici i keramická křídla, která jsou magnetická a umožňují odkládání různých vyučovacích pomůcek. Pokud zákazník chce, aby byl displej mobilní, můžeme dodat elektrický stojan s kolečky, na nějž se rovněž dají přichytit křídla. V nabídce máme i neelektrické zdvihy, které jsou levnější.
Co poptávají školy a co třeba veřejné úřady?
Rozdíl je v zásadě jen v tabulovém řešení a finančních možnostech. Displeje, jež lze instalovat pevně na stěnu, jsou oblíbené mezi firmami a na úřadech. Pokud na to školy mají prostředky, doporučujeme jim řešení s elektrickým zdvihem, protože je variabilnější.
Do škol rovněž dodáváme doplňkové příslušenství v podobě vizualizérů, což je v zásadě dokumentová kamera, pod niž můžete dát třeba rozpitvanou žábu a promítat na plátno či zeď. Vizualizér má své využití i ve firmách, například pro zobrazování dokumentů nebo smluv během porady, ale častěji si je pořizují školy kvůli výuce, protože ty rozpitvané žáby se v zasedačkách moc neukazují (usmívá se).
Do jaké míry lze displeje přizpůsobit?
Naše nabídka je variabilní – pokud klient řekne, že chce levé křídlo černé nebo zelené a pravé křídlo keramické, nebo naopak požaduje nějaké modulární řešení, vyjdeme mu vstříc. Dokážeme například před displej nainstalovat předsazenou keramickou tabuli nebo korkovou nástěnku. To děláme ve spolupráci se společností VMS Boskovice, což je největší výrobce podobných řešení v České republice.
Probrali jsme to, na co lze sáhnout. Jak vypadá softwarové příslušenství?
Trefná otázka. Důležitým softwarem je zejména pro školy režim bílé tabule. Troufnu si tvrdit, že naše aplikace je velice pokročilá – nabízí digitální pravítko, úhloměr i kružítko a celá se dobře obsluhuje. Zároveň kontinuálně rozšiřujeme nejrůznější pozadí, která jsou využitelná pro výuku, například lidské tělo do biologie, mapy do zeměpisu a podobně. Vše je navíc lokalizované do češtiny. Máme i užitelná pozadí pro zasedačky, jako jsou šablony pro analýzu SWOT a další nástroje.
Jak na výbavu reagují lidé, kteří displeje používají?
Shodou okolností jsem tento týden vedl školení na základní škole, kterou jsem sám navštěvoval a kde si pořídili šestnáct displejů Optoma. Na konci školení jsem viděl, jak učitelům září oči – skoro jako by sami byli žáci, kteří dostali nějaký nový nástroj. Říkali mi, že je nadchlo, jak je používání jednoduché, že displeje využívají platformu Android, že je praktické, že mohou na displej sdílet soubory i z mobilů nebo tabletů. V poslední době už školím výjimečně, ale jejich bezprostřední zpětná vazba mi udělala velkou radost.
Pokud školí i country manager Optomy, znamená to, že lokální zastoupení je poměrně kompaktní.
Ano, ale také jsme se docela rozrostli. Dlouhé roky řídil český a slovenský trh můj kolega Pepa Kočica, teď už nás je šest. Stále jsme ale plně zastupitelní, takže se partneři mohou spolehnout, že jejich byznys nezůstane stát na místě kvůli tomu, že jeden z nás má dovolenou (usmívá se).
Jak se za tu dobu rozrostl segment displejů?
To je zajímavá otázka. Před pěti lety v oblasti displejů nebyla taková konkurence jako dnes, značky by člověk spočítal na prstech jedné ruky. Výrobců je dnes více a někteří výrazně tlačí na cenu. My nejsme nejlevnější, ale ani nejdražší. Dáváme partnerům extrémně dobrou marži, a to je podle mě jeden z důvodů, že když s námi začnou spolupracovat, už s námi i zůstanou. Nejde ovšem jen o marži, ale i o komplexnost nabídky a zejména lidský přístup. Partneři vědí, že držíme slovo a na nic si nehrajeme.
Patří k lidskému přístupu i vzdělávání partnerů?
Samozřejmě. Vždy mě mrzí, když vidím, že si ve škole nebo na úřadě pořídili digitální displej – což není levné zařízení – a nevyužívají ho naplno. Ve školách se to naštěstí už neděje tak často, protože displej je v podstatě výukové centrum, srdce třídy. Ale jak jsem říkal, chceme, aby byla naše zařízení skutečně používaná, a proto školíme naše partnery a apelujeme na ně, aby školili i koncové uživatele, protože i to je důležitá část byznysu. Spokojený zákazník se k vám vrátí.
Jak často školení pořádáte?
On-line školení máme prakticky na měsíční bázi a vítáni jsou partneři i koncoví uživatelé. Mohou se účastnit pravidelně, školení jsou zdarma a v průběhu prezentace mohou klást otázky v chatu. Na závěr dáváme prostor na dotazy a vedeme diskuzi o konkrétních zkušenostech. Naše školení stojí na reálné ukázce toho, co displeje umějí.
Kolik uživatelů jste už takto proškolili?
Každé školení má přes stovku účastníků. Když odečteme prázdniny, kdy je nepořádáme, dostáváme se k tisícovce proškolených osob za rok. Bereme to jako další benefit pro resellery, protože koncové uživatele buď mohou školit sami, nebo jim doporučit naše workshopy, které jsou zdarma.
Samozřejmě se i na školení díváme prizmatem partnera; nechceme, aby měl pocit, že s jejich zákazníkem chceme navázat bližší kontakt. Pozvánky posíláme resellerům a doporučujeme jim, aby na školení zvali i zástupce organizací, kterým třeba displej ještě neprodali. Máme totiž zkušenosti, kdy se školení zúčastnili koncoví uživatelé, kteří displej neměli, a prezentace se jim zalíbila natolik, že si je následně pořídili.
Máte i showroom, kde je možné si displej vyzkoušet?
Ano, v našem ostravském showroomu máme vystavené displeje i projektory. Partneři se mohou u nás zastavit, třeba i jen na kus řeči, ale také mohou otestovat nové produkty, nasimulovat různé scénáře a podobně. Od letošního roku se náš tým navíc rozrostl o technika Radka, který je schopný pomoct se všemi neobchodními záležitostmi, ať už se bavíme o nastavování displejů, správě softwaru, základních krocích typu založení účtu u OMS a podobně. Naše podpora tak nabyla profesionálního rozměru.
Roste i vaše partnerská základna?
Ano, dnes už to budou stovky partnerů v České republice a na Slovensku.
Roman Ochodek
country manager pro ČR a SR, Optoma
Do společnosti nastoupil v roce 2019 jako account manager, předtím více než dekádu působil v broadlinové distribuci. V říjnu 2024 v Optomě povýšil na country managera pro Českou republiku a Slovensko.
To není málo. Dostali jste se do fáze, kdy potřebujete partnery nějak odstupňovat?
Touto otázkou jsme se zabývali už zhruba před pěti lety, když jsme se do segmentu displejů ponořili hlouběji. Hledali jsme nejlepší strategii pro to, abychom se stali relevantním hráčem na trhu a abychom byli partnerům schopní poskytnout adekvátní servis. Dospěli jsme k tomu, že vytvářet nějaké stupně není to nejlepší řešení, protože pro nás je důležitý každý partner. Ať už za námi přijde s projektem na jeden kus nebo deset kusů, každému chceme dát to nejlepší.
Děláme to dodnes – všem dáváme stabilní, konstantní a transparentní marži a se všemi jednáme otevřeně a férově. I když za námi přijde velký zákazník s projektem, na němž pracujeme už s jiným partnerem, férově mu to vysvětlíme. Nehrajeme habaďúry.
Můžeme se v dotykových displejích těšit na novinky?
Ano, v posledním kvartálu budeme mít nové modely displejů série 3 a v průběhu roku 2026 nás čeká obnova série 5. I proto aktuálně doprodáváme modelovou řadu a snížili jsme koncové ceny téměř o 50 % za zachování velmi dobré marže pro partnery. Až vyčistíme sklady, naskladníme nové displeje série 3. Ty nabídnou lepší technické parametry, operační systém Android 14, certifikaci Google EDLA, díky níž uživatelé získají bezpečný přístup ke službám Googlu a aplikacím z Google Play. Nový model navíc oproti současné sérii 3 nebudeme zdražovat, zákazník tedy dostane lepší specifikace za stejnou cenu.
A co nabízí série 5?
Jde o to nejlepší, co od Optomy můžete na trhu koupit. Displeje řady 5 mají lepší vybavení, certifikaci Google EDLA, výkonnější procesor a podobně. Mají i přídavný stylus s držákem, jenž je aktivně napájen a displej pozná, kdy je stylus zvednutý a následně aktivuje určité funkce. Disponuje například i lepšími reproduktory, podporou hlasové služby Google Assistant, je toho spousta.
Bude i ještě vyšší řada? Série 7?
Ne, my totiž jdeme opačným směrem (usmívá se). Chystáme modelovou řadu 1, řešení hlavně do výběrových řízení a tendrů. Partnerům tak nabídneme produkt, který bude mít naše kvality, ale bude splňovat kritéria, kde jsou „trojky“ a „pětky“ lepší, než by bylo nezbytně nutné.
Z pohledu zákazníka to vnímám i jako krok k vytvoření uceleného portfolia, kde jim Optoma dokáže dodat vše, co potřebují. To znamená, že s námi mohou jít i do tendru, kde jsou požadavky na technické specifikace nižší, než jsou naše ostatní modelové řady.
Jaká je vůbec životnost dotykových displejů?
Velmi vysoká. Naše interaktivní displeje jsou dimenzované na padesát tisíc hodin provozu, což při použití šest až osm hodin denně znamená životnost patnáct až dvacet let. Dá se říct, že displej dříve zestárne technologicky, než ho budete nuceni vyměnit. Displeje od Optomy jsou navíc bezúdržbové. U laserových projektorů máme certifikaci IP65, tedy odolnost proti vniknutí prachu.
Našim produktům dokonce věříme natolik, že od května poskytujeme na všechny naše displeje – dotykové i nedotykové – pětiletou on-site záruku pro školy a tříletou pro podniky a úřady. Tuto záruku navíc dáváme i zpětně.
Jak interaktivním displejům zvládají konkurovat ty nedotykové?
Segment nedotykových displejů je rozhodně také živá kategorie, byť mnohem složitější, protože zde jsou karty rozdané dlouhodobě. Jsou tu silní hráči mezi vendory i integrátory a jde o tvrdě saturovaný trh. Těší nás, že si zde udržujeme stabilní čísla, ačkoli v tuto chvíli jsou pro nás nedotykové displeje spíše doplněk celkového portfolia.
V nabídce máte i displej LED All-in-One. O jaký typ zařízení jde?
Nazval bych ho ultimátním produktem. Současný model FHDQ135S je několikátým nástupcem svých předchůdců a je to obrovský 135palcový displej. Pro představu – to je 343 centimetrů. Má Full HD rozlišení, umí přijímat 4K vstup. Využívá technologii flip chip, má tenké robustní panely s minimem mřížkování, hladkým povrchem a vysokou spolehlivostí, je odolný vůči vodě, prachu i nárazu. Působivá je obnovovací frekvence 3 840 Hz, vysoký jas 700 nitů i kontrastní poměr.
Obrovskou výhodou je i to, že oproti běžným LED displejům má o 40 % nižší spotřebu energie a je postavený na sto tisíc hodin provozu. Za zmínku stojí i velice rychlá instalace v řádu hodin, protože displej k zákazníkovi dorazí už zkalibrovaný. Je to zkrátka ultimátní monstrum v naší nabídce a máme rozjeté projekty, kde se zvažuje jeho instalace. A to i přesto, že nejde o levný produkt – bavíme se o cenovce kolem 25 tisíc eur v koncové ceně.
Kam se takové dělo hodí?
Displej LED All-in-One je vhodný pro byznysové využití, typicky recepce v hotelu, na různých místech v kongresových sálech, v showroomech automobilek. Hodí se i pro instalaci v bankách, obecně v korporátní sféře, ve sportovních arénách a podobně.
Chápu, že displeje – a zejména ty interaktivní – jsou „in“. Jak vypadá vaše nabídka projektorů?
Optoma je tradiční výrobce a dodavatel projektorů a vidíme, že na trhu stále mají své místo. Dá se říct, že se instalují všude tam, kde z jakéhokoli důvodu nemůže být umístěný dotykový či nedotykový displej. Stále častěji jde o instalace imerzivního charakteru, jako je třeba golfový simulátor, nebo velké auly, kde ani 98palcový displej není dostačující.
Zajímavý mikrosegment je i tzv. home cinema entertainment, typicky jde o projektory pro domácí využití či přenosné projektory. Ty se hodí na cesty, víkendové akce s přáteli, do dětských pokojů a podobně. I tato zařízení jsou chytrá, takže na ně lze zrcadlit obsah z mobilu podobně jako na televizi. V této kategorii bych vyzdvihl zejména naše ultramobilní projektory řady ML a novou řadu projektorů Photon – zatím máme v nabídce jeden stylový model, ale bude následovat dalších zhruba pět produktů, takže se z nich stane ucelené portfolio.
Portfolio doplňuje i softwarový ekosystém OMS.
Přesně tak, Optoma Management Suite neboli OMS je ekosystémové řešení do všech našich produktů. Slouží pro celkové zabezpečení a správu flotilové výbavy a přehledným způsobem nabízí spoustu funkcí, zejména monitoring, broadcasting či digital signage – tedy plynule měnit obsah sdělení na displejích po celém světě. Se softwarem si navíc poradí i člověk, který není kovaným IT administrátorem, ale spíše běžným uživatelem. Službu navíc může využívat zdarma či levně.
To znamená, že OMS nabízíte v základní verzi zdarma?
Ano, a rozšířenou verzi nabízíme na bázi předplatného. Tím se partnerům otevírají dva směry – buď mohou OMS prodat jako řešení s předplatným, nebo ho mohou prodat jako řešení, jehož správu obstarávají svým zákazníkům sami.
Kam se ukládají data?
Znovu existují možnosti. Lokální úložiště je zdarma, ale má jistá omezení, proto nabízíme i hybridní či plně cloudové úložiště. V posledních dvou variantách lze do aplikace zaregistrovat všechna spravovaná zařízení a na dálku je ovládat, vypínat a zapínat, posílat do nich obsah nebo i varovná hlášení. Můžete zároveň kontrolovat stav displejů a upgradovat, což zamezí zbytečným servisním výjezdům.
Hybridní verze v sobě kombinuje výhody cloudového a lokálního řešení, umožňuje organizacím využívat cloud pro některé funkce, zatímco citlivá data klíčové operace zůstávají spravovaná lokálně. Jednou z výhod je jednoznačně flexibilita, možnost přizpůsobit nasazení podle specifických potřeb. Dále optimalizace nákladů – kombinace výhod obou přístupů může vést k nižším celkovým nákladům. Je tu i bezpečnostní aspekt, kdy citlivá data mohou zůstat uložená interně, zatímco méně citlivé operace mohou být spravované vzdáleně. Není ale třeba se bát o bezpečnost, jelikož systém běží na Microsoft Azure, jehož služby využívají i největší korporace světa.
To jsou zajímavé funkce. Čím je OMS zajímavé pro resellery?
Je to velká příležitost pro poskytování služeb, trochu jako Netflix pro resellery (usmívá se). Z jedné platformy lze obsluhovat třeba stovku škol, reseller tak může kromě hardwaru nabízet i softwarovou správu, koupí si licenci od nás a následně služby fakturuje koncovému uživateli.
Je OMS funkční jen na zařízeních značky Optoma?
Díky zařízení s názvem OCH100, což je taková malá krabička, lze do ekosystému OMS zapojit i starší zařízení či displeje jiných značek. Dá se říct, že OCH100 je šikovná jednotka pro upgrade displeje, který následně lze připojit do sítě k novějším zařízením Optomy a ovládat a spravovat ho v rámci systému. Softwarově se z něj stane Optoma.
Vrátím se na závěr k partnerské základně. Máte nějaký systém odměn?
Náš tým se vždy snaží dávat partnerům něco navíc jako poděkování za dobrou spolupráci. Pravidelně tak dáváme hodnotné dárky k nákupu produktů, typicky gurmánské speciality nebo prémiový alkohol. Partner si dárky může buď vychutnat sám, nebo je může využít jako poděkování pro své koncové zákazníky, obchodní partnery či zaměstnance.
Aktuálně třeba dáváme prémiový calvados Chateau du Breuil, prémiový destilát, který v sobě snoubí tradici, řemeslnou dokonalost a sofistikovanou chuť. A myslím, že tenhle popis do značné míry charakterizuje také nás.
