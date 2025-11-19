Anketa Channeltrends o digital signage: Odpovídá Vít Nezkusil (Optoma)

Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu?
Digitalizace postupuje napříč všemi obory a dnes už nejde jen o „jakoukoli“ digitalizaci, ale o profesionální řešení. Ještě nedávno jsme v bankách vídali běžné spotřební televize jako informační nebo reklamní médium, to už je dnes minulostí. Příležitosti pro digital signage proto vidíme prakticky ve všech veřejných prostorech – v nákupních centrech, čekárnách, lékárnách, prodejnách, školách i na úřadech.
Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití?
Digital signage se hodí všude tam, kde je potřeba předat informaci nebo nabídnout reklamní sdělení. Počáteční investice do komplexního řešení se rychle vrací, protože ve srovnání s analogovými médii přináší jen další benefity – flexibilitu, efektivitu a nižší provozní náklady.
Máte nějaký zajímavý use case?
Pro nás jsou velmi zajímavým segmentem školy. Optoma je v ČR jedničkou na trhu interaktivních displejů. Školy navíc začínají objevovat i další využití – digitální nástěnky. A právě to je digital signage v praxi: profesionální panely, které lze spravovat na dálku, umístit na výšku i na šířku, a jejich obsah se aktualizuje rychle a efektivně.
Lze na dodávky displejů navázat i služby?
Skutečný dodavatel digital signage musí nabídnout kompletní řešení. Optoma proto poskytuje i vlastní software pro vzdálenou správu zařízení i jejich obsahu. Ten je dostupný lokálně i přes cloud, nezávislý na platformě a hardwaru, lokalizovaný do češtiny, a přitom dostatečně jednoduchý. Pro integrátory navíc otevírá možnost nabízet správu obsahu a zařízení koncovým zákazníkům jako službu.
Jaké technologické novinky nabízejí vaše produkty?
Naše řešení digital signage nově umí spravovat i zařízení jiných výrobců. Neoznačujeme ho sice jako plnohodnotný řídicí systém, ale nabízí jeho funkce za zlomek ceny.
Chystáte se v dohledné době uvést nové produkty?
Ano. Portfolio projektorů doplňujeme o chytré smart projektory, 4K modely i 4K projektory s výměnnými optikami. K tomu chystáme také nové řady interaktivních displejů, konkrétně třetí generaci, která přijde na trh již ve čtvrtém kvartálu tohoto roku.
