Acronis přidává garanci obnovy po ransomwaru a automatizuje správu IT pomocí AI

Společnost Acronis rozšířila platformu Cyber Protect Cloud, určenou především poskytovatelům řízených IT služeb (MSP), o nové funkce pro ochranu dat a automatizaci správy zákaznických infrastruktur. Mezi hlavní novinky patří garance obnovy dat po ransomwarovém útoku, jednotná konzole pro správu služeb a předpřipravení AI agenti, kteří dokážou automatizovat diagnostiku a nápravu běžných výstrah.
Garance obnovy až do výše milionu dolarů
Nová služba Anti-Ransomware Recovery Warranty představuje garanci obnovy záloh disků, svazků a souborů. Acronis posuzuje jednotlivé body obnovy podle stanovených podmínek. Ty zahrnují využití Acronis Cloud Storage, dvoufaktorové ověřování, neměnné úložiště v režimu compliance a schválenou validaci zálohy.
Pokud bod obnovy splňující tyto požadavky nelze obnovit, program pokrývá náhradu až do výše 1 milionu dolarů. Garance je ve výchozím nastavení aktivována pro všechny zákazníky, kteří splňují předepsané podmínky. MSP poskytovatelům má pomoci zvýšit důvěru zákazníků, standardizovat ochranu dat a odlišit jejich služby od konkurence.
Jedna konzole pro správu a AI
Nová Cyber Console sjednocuje správu služeb Acronis do jednoho prostředí. Partneři v ní mohou spravovat zákazníky, zařízení a zásady a na jednotlivých stránkách využívat kontextovou podporu umělé inteligence. Konzole zatím funguje souběžně s původními rozhraními.
Cílem je omezit nutnost přepínat mezi různými nástroji a umožnit administrátorům řídit více činností z jednoho místa. AI má zároveň pomáhat s automatizací rutinních úkolů a zjednodušit správu služeb.
AI agenti diagnostikují a řeší výstrahy
Do pracovních postupů v prostředí Cyber Studio Acronis integruje předpřipravené AI agenty pro automatickou diagnostiku a nápravu běžných typů výstrah. Poskytovatelé služeb mohou příslušný pracovní postup aktivovat jediným nastavením a následně kontrolovat jednotlivé akce agenta i historii jejich provedení.
Automatizace má technikům ušetřit čas a snížit jejich pracovní zátěž. Součástí řešení je také auditní stopa činnosti AI agentů, díky níž mohou partneři sledovat, jaké kroky systém provedl. Tato funkce je zatím dostupná v režimu předběžného přístupu.
Podle Štěpána Bínka, manažera prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti ZEBR.AI, mají nové funkce snížit administrativní zátěž poskytovatelů, urychlit reakce na bezpečnostní incidenty a zvýšit produktivitu jejich týmů. Garance obnovy dat po ransomwarovém útoku má navíc posílit důvěru zákazníků v nabízené služby.
Zdroj: Acronis