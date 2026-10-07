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AGON PRO AGP257FT: Herní monitor s frekvencí 1000 Hz míří na profesionální hráče

redakce
Dnes
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AOC AGON Pro AGP257FT
Autor: AOC
AGON by AOC představuje nový monitor AGON PRO AGP257FT, který sází na extrémní obnovovací frekvenci 1 000 Hz, dobu odezvy 0,3 ms GtG a panel Fast IPS na bázi oxidu. Po přetaktování zvládne až 1 050 Hz a je určen především pro profesionální a soutěžní hráče.
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AGON by AOC představuje model AGON PRO AGP257FT, který se má zařadit mezi nejrychlejší herní monitory na trhu. 24,5palcový Full HD panel nabízí nativní obnovovací frekvenci 1 000 Hz a po přetaktování zvládne až 1 050 Hz. Monitor cílí především na profesionální e-sportovce a hráče rychlých kompetitivních titulů.

1 000 Hz díky panelu Fast IPS

Základem monitoru je Fast IPS panel na bázi oxidu, který má umožnit rychlejší odezvu pixelů než konvenční LCD konstrukce. Při frekvenci 1 000 Hz monitor vykreslí nový snímek každou milisekundu, což má pomoci snížit prodlevu a zlepšit plynulost při rychlých pohybech.

Rozlišení činí 1 920 × 1 080 pixelů a výrobce uvádí odezvu 0,3 ms GtG a 0,1 ms MPRT. Nechybí technologie Motion Blur Reduction Plus (MBR+) ani podpora NVIDIA G-SYNC Compatible, která má omezovat trhání a zadrhávání obrazu.

HDR a 20zónové lokální stmívání

Přestože je AGP257FT zaměřený především na rychlost, výrobce nezanedbal ani obrazové parametry. Monitor splňuje standard VESA DisplayHDR 400 a používá 20zónové lokální stmívání. Panel pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a 90 % DCI-P3 při typickém jasu 450 nitů. Každý kus má navíc být dodáván s certifikátem rovnoměrnosti barev a jasu.

Funkce pro dlouhé herní seance

AGON PRO AGP257FT nabízí také několik hardwarových funkcí zaměřených na pohodlí při dlouhém používání. Hardwarový Low Blue Light omezuje krátkovlnné modré světlo přímo u zdroje podsvícení, aniž by měl obraz získat výrazný žlutý nádech. Nechybí ani DC podsvícení bez PWM a antireflexní povrch.

Výrobce zmiňuje také kruhovou polarizaci s certifikací TÜV Rheinland, která má omezovat oslnění a vizuální únavu očí.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Výbava pro e-sport

Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 150 mm a podporuje naklápění, otáčení i pivot. Integrované měřicí značky usnadňují opětovné nastavení stejné pozice a rychloupínací mechanismus má usnadnit převoz monitoru na turnaje a LAN akce.

Součástí výbavy je také klávesnice QuickSwitch pro rychlý přístup k herním režimům a nastavením. Konektorová výbava zahrnuje 2× HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 a sluchátkový výstup. K dispozici je rovněž USB hub se třemi porty USB-A s rychlostí 5 Gb/s, přičemž jeden podporuje rychlé nabíjení BC1.2.

Monitor dále nabízí osvětlení Light FX, integrovaný držák na sluchátka a podporu funkcí PiP a PbP.

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Dostupnost a cena

AGON PRO AGP257FT by měl být uveden na trh v 1. čtvrtletí 2027. Cena pro evropský trh zatím nebyla oznámena a výrobce ji plánuje zveřejnit krátce před uvedením monitoru do prodeje.

Zdroj: AOC

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Autor článku

redakce

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