AGON PRO AGP257FT: Herní monitor s frekvencí 1000 Hz míří na profesionální hráče

- Výrobce: AOC
- Cena: Zatím neuvedena
- Více informací: https://www.aoc.com/cz/gaming/agon-pro
AGON by AOC představuje model AGON PRO AGP257FT, který se má zařadit mezi nejrychlejší herní monitory na trhu. 24,5palcový Full HD panel nabízí nativní obnovovací frekvenci 1 000 Hz a po přetaktování zvládne až 1 050 Hz. Monitor cílí především na profesionální e-sportovce a hráče rychlých kompetitivních titulů.
1 000 Hz díky panelu Fast IPS
Základem monitoru je Fast IPS panel na bázi oxidu, který má umožnit rychlejší odezvu pixelů než konvenční LCD konstrukce. Při frekvenci 1 000 Hz monitor vykreslí nový snímek každou milisekundu, což má pomoci snížit prodlevu a zlepšit plynulost při rychlých pohybech.
Rozlišení činí 1 920 × 1 080 pixelů a výrobce uvádí odezvu 0,3 ms GtG a 0,1 ms MPRT. Nechybí technologie Motion Blur Reduction Plus (MBR+) ani podpora NVIDIA G-SYNC Compatible, která má omezovat trhání a zadrhávání obrazu.
HDR a 20zónové lokální stmívání
Přestože je AGP257FT zaměřený především na rychlost, výrobce nezanedbal ani obrazové parametry. Monitor splňuje standard VESA DisplayHDR 400 a používá 20zónové lokální stmívání. Panel pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a 90 % DCI-P3 při typickém jasu 450 nitů. Každý kus má navíc být dodáván s certifikátem rovnoměrnosti barev a jasu.
Funkce pro dlouhé herní seance
AGON PRO AGP257FT nabízí také několik hardwarových funkcí zaměřených na pohodlí při dlouhém používání. Hardwarový Low Blue Light omezuje krátkovlnné modré světlo přímo u zdroje podsvícení, aniž by měl obraz získat výrazný žlutý nádech. Nechybí ani DC podsvícení bez PWM a antireflexní povrch.
Výrobce zmiňuje také kruhovou polarizaci s certifikací TÜV Rheinland, která má omezovat oslnění a vizuální únavu očí.
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Výbava pro e-sport
Stojan umožňuje výškové nastavení v rozsahu 150 mm a podporuje naklápění, otáčení i pivot. Integrované měřicí značky usnadňují opětovné nastavení stejné pozice a rychloupínací mechanismus má usnadnit převoz monitoru na turnaje a LAN akce.
Součástí výbavy je také klávesnice QuickSwitch pro rychlý přístup k herním režimům a nastavením. Konektorová výbava zahrnuje 2× HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 a sluchátkový výstup. K dispozici je rovněž USB hub se třemi porty USB-A s rychlostí 5 Gb/s, přičemž jeden podporuje rychlé nabíjení BC1.2.
Monitor dále nabízí osvětlení Light FX, integrovaný držák na sluchátka a podporu funkcí PiP a PbP.
Dostupnost a cena
AGON PRO AGP257FT by měl být uveden na trh v 1. čtvrtletí 2027. Cena pro evropský trh zatím nebyla oznámena a výrobce ji plánuje zveřejnit krátce před uvedením monitoru do prodeje.
Zdroj: AOC