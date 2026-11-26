Umělá inteligence se stává důležitým nástrojem nejen pro firmy a jejich zaměstnance, ale také pro kyberzločince. Útočníkům umožňuje automatizovat jednotlivé fáze napadení, koordinovat rozsáhlejší operace a spravovat infrastrukturu bez nutnosti velkého týmu spolupracovníků. Podle nové zprávy Acronis TRU Cyber Pulse 2026 může dnes i jediný operátor řídit sofistikované kybernetické útoky s pomocí AI agentů.
Vyplývá to z první souhrnné zprávy výzkumné divize Acronis Threat Research Unit (TRU), která analyzuje techniky, chování a cíle útočníků. Výzkumníci se zaměřili na nově se objevující metody útoků, pokročilé perzistentní hrozby (APT), špionážní aktivity i kybernetickou kriminalitu. Zvláštní pozornost věnovali také poskytovatelům řízených IT služeb (MSP) a organizacím, které na jejich infrastrukturu spoléhají.
Jeden hacker dokáže koordinovat útoky v několika zemích
Jedním z nejzajímavějších případů ve zprávě je vyšetřování označované jako BOSSAI. Tým TRU při něm zjistil, že jediný operátor využíval AI agenty k průzkumu, zneužívání systémů a správě útočné infrastruktury při sledování cílů v několika zemích.
Umělá inteligence tak útočníkům umožňuje převzít část činností, které dříve vyžadovaly spolupráci více specialistů. Nejde přitom pouze o automatické generování škodlivého kódu. AI agenti mohou pomáhat koordinovat jednotlivé kroky operace, vyhledávat cíle a spravovat prostředky potřebné k pokračování útoku.
Pro obránce to znamená další komplikaci. Bezpečnostní týmy musí počítat s tím, že za rozsáhlou kampaní nemusí stát početná skupina útočníků. Jeden zkušený operátor může díky automatizaci zvládnout práci, která dříve vyžadovala podstatně větší zázemí.
Ukradené přihlašovací údaje otevírají dveře do cloudu
Dalším významným rizikem jsou takzvané infostealery, tedy škodlivé programy zaměřené na krádeže citlivých informací. Nezajímají se pouze o hesla uložená v počítači. Mohou získávat také přihlašovací relace, autentizační tokeny nebo API klíče, které následně umožňují přístup k dalším propojeným službám.
Napadení jednoho počítače tak může přerůst v kompromitaci celého digitálního prostředí. Ukradené údaje mohou útočníkům otevřít cestu do cloudových služeb, vývojových prostředí a dalších systémů, které s původním zařízením komunikují.
Problém se týká také organizací, které využívají externí IT správu. Administrátorské účty, nástroje pro vzdálený přístup a sdílená infrastruktura totiž mohou propojovat prostředí více zákazníků. Pokud útočník získá přístup k jednomu takovému účtu nebo nástroji, následky se mohou rozšířit i na další firmy.
Hackeři vypínají bezpečnostní mechanismy
Výzkumníci Acronis upozorňují také na stále častější snahy útočníků cíleně oslabovat bezpečnostní ochranu napadených systémů. Provozovatelé ransomwaru a skupiny pokročilých hrozeb se snaží vyřazovat z provozu ochranu koncových zařízení nebo omezovat zaznamenávání bezpečnostních událostí.
Vytvářejí tím slepá místa v bezpečnostním dohledu, která jim umožňují pohybovat se v napadeném prostředí s menším rizikem odhalení. Pokud organizace nezaznamená podezřelé aktivity nebo ztratí přehled o důležitých systémech, může být následná reakce výrazně komplikovanější.
Útočníci navíc stále častěji využívají důvěryhodné služby, jako jsou GitHub nebo Telegram. Mohou je používat k hostování škodlivých souborů nebo řízení útočných aktivit. Pro bezpečnostní nástroje je potom obtížnější rozlišit legitimní provoz od činnosti kyberzločinců.
Na zneužití zranitelností zbývá stále méně času
Významnou změnou je také zrychlování útoků na nově objevené bezpečnostní chyby. Podle zprávy dokážou útočníci s podporou umělé inteligence vyvinout a využít funkční exploit během několika hodin. Organizace tak mají stále méně času na vyhodnocení rizika, přípravu opravy a její nasazení.
Ransomware navíc proniká hlouběji do podnikové infrastruktury. Vedle běžných pracovních stanic se stále častěji zaměřuje také na systémy Linux a virtualizační platformu VMware ESXi. Jejich napadení může ochromit celé pracovní úlohy, servery a služby, na kterých závisí každodenní provoz organizace.
MSP mohou být vstupní branou k dalším zákazníkům
Zvláštní riziko představují poskytovatelé řízených IT služeb. Ti často spravují infrastrukturu a administrátorské účty několika zákazníků současně. Jediný kompromitovaný účet nebo nástroj vzdálené správy tak může ohrozit více organizací najednou.
Acronis proto doporučuje bezpečnostním týmům sledovat nejen samotná napadená zařízení, ale také všechny identity, účty a systémy, které s nimi byly propojené. Důležitý je přehled o aktivitách v cloudovém prostředí, omezení oprávnění přidělovaných AI agentům, kontrola vypnutých bezpečnostních mechanismů a pravidelné testování plánů obnovy.
„Nejvýraznějším trendem, který jsme zaznamenali, je to, jak AI pomáhá zkušeným útočníkům koordinovat větší část životního cyklu útoku, zatímco ukradené identity a důvěryhodné nástroje jim umožňují pohybovat se v propojených prostředích. Obránci musí tato rizika zohledňovat komplexně, od prvního varování až po omezení šíření a obnovu,“ uvedl Santiago Pontiroli, vedoucí výzkumu v oblasti informací o hrozbách ve společnosti Acronis.
První zpráva Acronis TRU Cyber Pulse 2026 tak upozorňuje na proměnu kybernetických hrozeb, při které se stále více stírá hranice mezi jednotlivými napadenými zařízeními a celou propojenou infrastrukturou. Pro firmy bude zásadní nejen rychle odhalit první průnik, ale také zjistit, kam všude se útočník mohl dostat.
Zdroj: Acronis