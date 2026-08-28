AI už pomáhá 4 z 10 Čechů v práci. Firmy ale zaměstnance stále málo vzdělávají

Umělá inteligence se postupně stává běžnou součástí pracovního života českých zaměstnanců. Podle reprezentativního průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ už AI pomáhá při práci více než čtyřem z deseti lidí. Pro část zaměstnanců představuje způsob, jak se zbavit rutinních a nezáživných úkolů, většina z nich ji ale zatím vnímá spíše jako příležitostného pomocníka než jako zásadní pracovní nástroj.
Konkrétně 10 % pracujících uvádí, že jim AI pomáhá výrazně a díky ní mají více času na zajímavější práci. Dalších 32,6 % respondentů říká, že jim umělá inteligence občas pomůže, její přínos ale nepovažují za zásadní. Na druhé straně více než 30 % lidí uvádí, že se AI v jejich profesi nebo firmě zatím vůbec nepoužívá.
Většina zaměstnanců se o práci nebojí
Rozvoj umělé inteligence zatím mezi českými zaměstnanci nevyvolává výrazné obavy z masového nahrazování pracovních míst. Jen 9,2 % respondentů má skutečný strach, že technologie jejich práci zcela nahradí, dalších 19,4 % se obává, že se jejich pracovní pozice v budoucnu výrazně změní k horšímu.
Většina dotázaných ale zastává opačný názor. Téměř třetina, konkrétně 31,2 %, je přesvědčena, že jejich práce se bez lidského faktoru neobejde. Dalších 29 % věří, že umělá inteligence zůstane především pomocníkem, kterého budou lidé nadále ovládat.
Podle Předvýběr.CZ tak Češi přistupují k novým technologiím poměrně pragmaticky. Obavy z úplného nahrazení člověka strojem navíc tlumí také dlouhodobý nedostatek pracovníků na českém trhu práce, který podle personální agentury nebude v dohledné době jednoduché vyřešit.
AI by podle lidí mohla přinést čtyřdenní pracovní týden
Zajímavý pohled přinesl průzkum také na otázku, co by větší produktivita díky AI mohla znamenat pro zaměstnance. Celkem 46,2 % pracujících věří, že technologický pokrok může v budoucnu umožnit zkrácení pracovního týdne při zachování stejného platu.
Optimismus ale nesdílejí všichni. Přibližně čtvrtina respondentů očekává, že firmy místo většího volna jednoduše zvýší objem práce, kterou budou muset zaměstnanci za stejný čas zvládnout. Dalších 14,4 % se domnívá, že vyšší produktivita se projeví především ve vyšších ziscích firem, nikoli v lepší rovnováze mezi pracovním a osobním životem.
Firmy zaměstnance v práci s AI zatím příliš nepodporují
Největší slabinu průzkum odhalil v přístupu samotných zaměstnavatelů. Jen 9,6 % zaměstnanců uvádí, že je jejich firma ve využívání umělé inteligence aktivně vzdělává a podporuje. Dalších 20,2 % respondentů říká, že se toto téma ve firmě sice začíná otevírat, ale zatím je teprve na začátku.
Téměř pětina zaměstnanců se naopak musí učit pracovat s AI sama ve svém volném čase. V dalších 11,4 % případů vedení firmy podle respondentů toto téma vůbec neřeší. Ve 4 % pracovišť je používání umělé inteligence dokonce zakázané.
Výsledky zároveň ukazují, že ne ve všech profesích je umělá inteligence vnímána jako nezbytný nástroj. Přibližně třetina respondentů uvedla, že schopnost pracovat s AI v jejich zaměstnání zatím není potřeba.
Rozvoj AI bude vyžadovat také změnu přístupu firem
Průzkum tak naznačuje určitý rozpor. Zaměstnanci jsou novým technologiím většinou otevření a značná část z nich už AI při práci alespoň občas využívá. Firmy ale zatím často neposkytují systematickou podporu ani vzdělávání, které by lidem pomohly nové nástroje efektivně a bezpečně zapojit do každodenní práce.
S rostoucím významem generativní AI se přitom schopnost správně využívat tyto nástroje může stát jednou z důležitých pracovních kompetencí. Pokud se firmy budou ve vzdělávání zaměstnanců držet současného tempa, může značná část lidí získávat potřebné dovednosti mimo své pracoviště.
Průzkumu se zúčastnilo 500 pracujících
Reprezentativní průzkum pro Předvýběr.CZ realizovala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících ve věku od 18 do 59 let. Zaměřil se na to, jak zaměstnanci vnímají současné využívání umělé inteligence, její vliv na pracovní místa, budoucí produktivitu i přístup zaměstnavatelů ke vzdělávání v této oblasti.
Zdroj: Předvýběr.cz