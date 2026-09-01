Android v Česku pod palbou. Za pětinou útoku stojí trojan Hiddad

Uživatelé zařízení s Androidem v Evropské unii čelili v červenci především trojským koním z rodiny Hiddad. Podle analýzy detekčních dat společnosti ESET se tato skupina škodlivých kódů dlouhodobě drží na předních příčkách evropských statistik. Výrazně zasaženo bylo také Česko, přestože největší množství detekcí bezpečnostní experti zaznamenali v Polsku.
Hiddad.BDM představoval 19,96 % všech zachycených škodlivých kódů pro Android v zemích EU, čímž si v červenci udržel první místo. Druhou příčku obsadil Hiddad.BDJ s podílem 7,35 %. Obě varianty patří mezi trojské koně, které po instalaci mohou zobrazovat agresivní reklamu a zároveň sbírat informace o napadeném zařízení.
Hiddad se ukrývá ve hrách i užitečných aplikacích
Škodlivý kód Hiddad.BDM se podle ESETu v červenci nejčastěji objevoval ve falešných hrách a různých více či méně užitečných aplikacích. Uživatelé mohli na infikovanou aplikaci narazit také mezi nástroji pro předpověď počasí nebo aplikacemi se zdravotní tematikou, například těmi určenými k měření krevního tlaku.
Varianta Hiddad.BDJ se naopak šířila především prostřednictvím takzvaných cracknutých a modovaných aplikací. Kromě her šlo například o nástroje pro úpravu fotografií nebo bezplatné VPN aplikace. Riziko spočívá především v tom, že uživatel nevidí, jaké změny byly v původní aplikaci provedeny.
Cracknutá aplikace může skrývat malware
Cracknuté aplikace jsou neoficiálně upravené verze, u nichž někdo odstranil například placení, kontrolu licence, reklamy nebo jiná omezení. U modovaných aplikací mohou být změny ještě výraznější – například odemčené úrovně, neomezená herní měna nebo další výhody.
Samotná úprava přitom automaticky neznamená, že je aplikace škodlivá. Uživatel ale nemá možnost spolehlivě ověřit, co přesně autor do instalačního balíčku přidal. Infikované aplikace s Hiddadem se navíc po instalaci mohou skrýt jako systémové součásti, takže jejich odhalení nemusí být pro běžného uživatele jednoduché.
ESET proto doporučuje stahovat aplikace a hry pouze z oficiálních obchodů a důvěryhodných zdrojů. Oficiální obchody mají vlastní kontrolní mechanismy, které se snaží škodlivé aplikace odhalit ještě před jejich distribucí uživatelům.
Problémem je také upravený Telegram
Červencová statistika přinesla ještě jedno zajímavé zjištění. Na třetím místě se objevil škodlivý kód Android/Spy.Agent.FYA s podílem 5,86 %. Tentokrát však nejde o klasický případ aplikace, která se od začátku vydává za něco jiného.
Bezpečnostní experti totiž odhalili pozměněnou legitimní aplikaci Telegram. Její autoři do aplikace přidali funkce pro sledování počtu instalací a zobrazování reklamy. Samotné toto chování nemusí být neobvyklé ani automaticky škodlivé, problémem je však způsob, jakým byla aplikace upravena a distribuována.
Aplikace zatím neškodí, přesto představuje riziko
Podle ESETu v současnosti upravený Telegram neprovádí žádnou škodlivou činnost zaměřenou na uživatelská data. Situace je ale problematická z jiného důvodu. Autoři upravené aplikace nejsou známí a použitá ochranná vrstva patří mezi technologie, které útočníci běžně využívají také při šíření malwaru.
Bezpečnostní experti zároveň upozorňují, že útočníci mohou do takto upravených aplikací škodlivý kód přidat až později. Typickým scénářem je čekání, dokud aplikace nedosáhne určitého počtu stažení. V případě známé aplikace, jakou je Telegram, proto může být potenciální zásah výrazně větší.
Česko patřilo mezi nejzasaženější země
Šíření Agent.FYA bylo podle ESETu nejvýraznější na začátku července. Mezi nejpostiženější země patřily Německo, Česká republika a Polsko. V případě Hiddadu pak experti zaznamenali největší aktivitu především v Polsku, přičemž škodlivé aplikace se objevovaly také v dalších evropských zemích včetně Česka.
Celkově se mezi desítku nejčastěji detekovaných hrozeb pro Android v EU dostaly kromě dvou variant Hiddadu a Agent.FYA také trojské koně Agent.FNM, TrojanDropper.Agent.NAM, Agent.FJL, TrojanDownloader.Agent.BHB, Agent.FTH, Agent.FPB a Triada.
Bezpečnostní software může podezřelé aplikace zablokovat
Vedle opatrnosti při instalaci aplikací může pomoci také bezpečnostní software. ESET uvádí, že jeho ochrana kontroluje stahované aplikace a soubory. Pokud některý z nich vyhodnotí jako nebezpečný, rezidentní ochrana souborového systému může stažení nebo spuštění aplikace zablokovat a následně ji umístit do karantény.
Uživatel je o takovém zásahu informován přímo bezpečnostním programem. Základním doporučením ale zůstává obezřetnost – především se vyhýbat neoficiálním verzím aplikací, cracknutým hrám a instalačním balíčkům z neověřených zdrojů.
Zdroj: ESET