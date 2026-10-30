Apple představil nový MacBook Pro. Má OLED displej, dotykové ovládání i Dynamic Island

- Výrobce: Apple
- Cena: od 84 990 Kč
- Více informací: https://www.apple.com/cz/newsroom/2026/10/apple-unveils-groundbreaking-macbook-pro-with-proled-xdr-display/
Apple představil novou generaci notebooku MacBook Pro s displejem PROLED XDR. Jde o jednu z nejvýraznějších mezigeneračních změn v historii této řady. Kromě nové zobrazovací technologie totiž přináší také dotykové ovládání, Dynamic Island známý z iPhonů a přepracovanou konstrukci. Výkon zajišťují čipy M5 Pro a M5 Max.
Tandemový OLED displej s jasem 2 000 nitů
Hlavní novinkou je displej PROLED XDR využívající technologii tandemového OLED. Ta kombinuje dvě samostatné vrstvy samoemisivních pixelů, což má přinést hlubší černou, výraznější světla a rovnoměrnější jas napříč celou obrazovkou. Apple uvádí maximální jas až 2 000 nitů pro HDR i SDR obsah a kontrastní poměr 10 000 000:1.
Obrazovka podporuje adaptivní obnovovací frekvenci ProMotion až 120 Hz, která může klesnout až na 10 Hz kvůli úspoře energie. Profesionálové ocení také rozšířený barevný gamut s podporou prostorů P3 a Adobe RGB. Při práci s HDR videem má displej pokrývat více než 80 % barevného prostoru Rec. 2020.
Apple zapracoval také na čitelnosti na přímém světle. K dispozici je antireflexní povrchová úprava a volitelná nano-textura, která dále omezuje odlesky. Displej podporuje kalibraci a referenční režimy pro filmovou tvorbu, fotografii, tisk nebo design. Nově přibývají také režimy DICOM pro prohlížení medicínských snímků, ovšem pouze pro ned diagnostické účely, výzkum a vzdělávání.
Dotykové ovládání přichází na Mac
Další zásadní novinkou je dotykové ovládání, které se na MacBooku objevuje vůbec poprvé. Uživatelé mohou například posouvat obsah, přibližovat fotografie gestem, přesouvat objekty nebo upravovat velikost a rozmístění oken. Dotyková vrstva je integrována přímo do panelu displeje, nikoliv umístěna nad ním, což má snižovat prodlevu při ovládání.
Apple počítá s dotykovým ovládáním také při profesionální práci. Grafici mohou kreslit přímo na obrazovku, hudebníci hrát na softwarové nástroje a vývojáři testovat dotykové funkce aplikací pro iOS a iPadOS. Dotyková gesta přitom doplňují klasickou klávesnici a trackpad, které zůstávají zachovány.
Nový způsob ovládání podporují aplikace Applu i vybrané programy třetích stran. Mezi nimi jsou například Microsoft Office, Notion, Canva, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender nebo Logic Pro. Řada dalších aplikací má podporu získat v průběhu letošního roku.
Dynamic Island se přesouvá také na Mac
Apple přenáší na MacBook Pro také Dynamic Island. Ten se stává centrem pro Spotlight, Živé aktivity a asistenta Siri AI. Uživatelé zde mohou vyhledávat obsah, zobrazovat aktuální informace, ovládat hudbu nebo přijímat hovory. Součástí novinky je také možnost rychle reagovat na požadavky AirDropu.
Notebooky poběží na systému macOS 27 Golden Gate, který přináší další funkce Apple Intelligence a novou generaci asistenta Siri AI. Ten má lépe pracovat s osobním kontextem uživatele a pomáhat s úkoly napříč aplikacemi. Dostupnost jednotlivých funkcí se bude lišit podle regionu a podporovaného jazyka.
Čipy M5 Pro a M5 Max a až 16TB úložiště
O výkon se starají nové čipy M5 Pro a M5 Max, které Apple označuje za své dosud nejvýkonnější procesory pro profesionální notebooky. Zaměřují se na náročné úlohy, jako je střih několika 8K ProRes videí, 3D grafika, vývoj softwaru nebo lokální zpracování umělé inteligence.
Čipy mají v každém jádru grafického procesoru integrovaný Neural Accelerator pro urychlení AI výpočtů. Výkonnější M5 Max umožňuje podle Applu provozovat lokálně také velké jazykové modely se stovkami miliard parametrů. Notebook lze nakonfigurovat až se 128 GB jednotné paměti a úložištěm o kapacitě 16 TB.
Tenčí konstrukce a lepší zvuk
Nový MacBook Pro bude dostupný ve 14,2″ a 16,3″ variantě. Apple upravil také konstrukci, která je díky nové zobrazovací technologii tenčí a lehčí. 14palcový model váží přibližně 1,36 kg, 16palcový pak 1,81 kg. Oba mají také přepracované chlazení, které má zachovat stabilní výkon při dlouhodobé zátěži a odvádět teplý vzduch mimo displej.
Vylepšení se dočkala také zvuková soustava. Šest reproduktorů využívá nový návrh basových měničů, které mají nabídnout o 50 % hlubší basy. Upravené výškové reproduktory se starají o čistší podání zvuku a nechybí prostorové audio Dolby Atmos. Apple nově optimalizoval zvuk také pro situace, kdy je notebook zavřený a připojený k externímu monitoru.
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Výbava a konektivita
Ve výbavě nechybí tři porty Thunderbolt 5, HDMI, čtečka SDXC karet, MagSafe a 3,5mm sluchátkový konektor. Bezdrátovou konektivitu zajišťují Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Notebook podporuje připojení až tří externích monitorů ve variantě s M5 Pro a až čtyř obrazovek s M5 Max. K dispozici je také 12Mpx kamera Center Stage, studiové mikrofony a čtečka Touch ID.
Výrobce uvádí výdrž až 24 hodin na jedno nabití. Díky rychlému nabíjení lze baterii za 30 minut doplnit až na 50 % kapacity.
Dostupnost a cena
Nový MacBook Pro s displejem PROLED XDR je možné předobjednat od 28. října 2026. První zákazníci se mají dočkat 6. listopadu. V americkém obchodě Apple začínají ceny 14″ modelu s čipem M5 Pro na 84 990 korunách, větší 16″ varianta startuje na 99 990 korunách.
Zdroj: Apple