Apple ukázal první skládačku. iPhone Duo má dva displeje, nový čip a stojí 55 tisíc korun

- Výrobce: Apple
- Cena: od 54 990 Kč
- Více informací: https://www.apple.com/cz/iphone-duo/
Apple vstupuje do segmentu skládacích smartphonů. Nový iPhone Duo je prvním skládacím iPhonem v historii a po rozevření nabídne největší displej, jaký kdy telefon od Applu měl. Vnitřní panel má úhlopříčku 7,6″, zatímco vnější displej měří 5,4″.
Dva displeje a skládací konstrukce
Po rozevření nabízí iPhone Duo 7,6palcový Super Retina XDR displej, který je podle Applu o 50 % větší než obrazovka iPhonu 18 Pro Max. Vnější 5,4palcový panel má přitom přibližně 90 % zobrazovací plochy iPhonu 18 Pro.
Oba displeje mají stejný poměr stran, takže se obsah při přechodu mezi nimi přizpůsobuje bez výrazných změn. Podporují také ProMotion, Always-On displej a maximální venkovní jas 3 000 nitů. Vnitřní obrazovka používá speciální nanotexturu, která omezuje odlesky a zároveň pomáhá maskovat viditelnost přehybu.
Apple upravil také systém pro ovládání zařízení v různých polohách. iPhone Duo lze používat otevřený na šířku i na výšku, položený nebo postavený. Funkce Split View umožňuje spustit dvě aplikace vedle sebe, což má být jedním z hlavních přínosů velkého vnitřního displeje.
Titanový rám a nový pant
Konstrukce využívá titan třídy 5 a speciálně navržený pant. Ten podle Applu využívá více než 100 komponent a má zajistit plynulé otevírání i zavírání telefonu. Konstrukci dále zpevňují vnitřní výztuhy a keramická vlákna v oblasti antén.
Vnější stranu chrání Ceramic Shield, zatímco přední displej využívá Ceramic Shield 2 s 3× vyšší odolností proti poškrábání oproti předchozí generaci. Telefon má zároveň certifikaci IP68 proti vodě a prachu.
48Mpx fotoaparáty a nové možnosti focení
Na zadní straně se nachází dvojice 48Mpx Fusion fotoaparátů. Hlavní snímač nabízí také 2× přiblížení v optické kvalitě, ultraširokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizovat široké záběry a makro fotografie.
Skládací konstrukce přináší několik nových fotografických funkcí. Duo Preview zobrazuje náhled fotografovaného obrazu na vnějším displeji, takže fotografovaný člověk může kontrolovat kompozici. Chytrá spoušť dokáže pomocí AI automaticky zachytit vhodný okamžik a telefon lze využít také pro selfie pomocí kvalitnějšího zadního fotoaparátu.
Telefon zvládne také záznam 4K videa při 120 fps v Dolby Vision. Součástí výbavy je nová kamera pod vnitřním displejem pro FaceTime a funkce Duo FaceTime umožňuje zapojit do videohovoru také lidi stojící před telefonem.
A20 Pro a chlazení pomocí vapor chamber
Výkon zajišťuje nový čip A20 Pro, který Apple používá také u iPhonu 18 Pro. Procesor má být až o 20 % rychlejší než A19 Pro, GPU až o 40 % rychlejší a energeticky úspornější. Neural Engine nové generace nabízí dvojnásobný výpočetní výkon pro úlohy umělé inteligence.
Apple zároveň použil pokročilý systém chlazení s vlastní vapor chamber. Díky němu má iPhone Duo nabídnout až o 35 % vyšší dlouhodobý výkon než iPhone 17 Pro.
Dvě baterie pro celodenní výdrž
Uvnitř telefonu se nachází dvoubateriová soustava, která využívá prostor v obou částech skládací konstrukce. Apple uvádí až 31 hodin přehrávání videa na vnitřním displeji, až 44 hodin při používání vnějšího panelu a až 24 hodin při rovnoměrném využívání obou obrazovek.
Rychlé nabíjení zvládne dobít telefon na 50 % přibližně za 20 minut. Bezdrátově přes MagSafe nebo Qi2 lze 50 % kapacity doplnit přibližně za 30 minut.
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iOS 27 využívá velkou obrazovku naplno
Apple upravil pro skládací konstrukci také iOS 27. Ovládací prvky se podle orientace telefonu přesouvají na stranu a systém plynule reaguje na otevření či zavření zařízení. Na vnitřním displeji lze zobrazit dvě stránky plochy společně s widgety.
Vedle Split View lze používat například dvě okna Safari současně nebo kombinovat aplikaci s asistentem Siri AI. Režim Klidový režim pak dokáže využít postavený iPhone Duo jako hodiny, fotorámeček nebo informační centrum s widgety.
Siri AI a Apple Intelligence
iPhone Duo podporuje novou generaci funkcí Apple Intelligence a Siri AI. Nová Siri dokáže pracovat s osobním kontextem, chápat obsah zobrazený na displeji a provádět akce na základě toho, co uživatel právě sleduje.
Apple Intelligence současně přináší nové možnosti úprav fotografií, generování obrázků nebo sledování změn na webových stránkách. Zpracování probíhá na zařízení a prostřednictvím technologie Private Cloud Compute v cloudu s důrazem na ochranu soukromí.
Bez fyzické SIM karty
iPhone Duo používá výhradně eSIM, což Applu umožnilo uvolnit část vnitřního prostoru pro baterii. Bezdrátové připojení zajišťuje vlastní čip N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Nechybí ani nový modem C2 s podporou mmWave v USA.
Dostupnost a cena
V Česku začínají předobjednávky iPhonu Duo 16. října ve 14:00. Prodej odstartuje 23. října 2026. Česká cena začíná na 54 990 Kč. Telefon bude dostupný ve variantách úložiště 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB a ve dvou barevných provedeních – tmavě modrém a nebesky bílém.
Zdroj: Apple