ASBIS CZ začíná distribuovat klávesnice Royal Kludge. Nabídne téměř 50 produktů

Společnost ASBIS CZ se stala oficiálním distributorem značky Royal Kludge (RK) pro český trh. Do svého portfolia zařazuje téměř 50 produktů tohoto výrobce, mezi kterými najdeme mechanické klávesnice ze třinácti modelových řad a také herní myš RK M30. Produkty jsou dostupné prostřednictvím distribuční sítě ASBIS a obchodního e-shopu pro registrované partnery.
Royal Kludge patří mezi rostoucí značky v segmentu mechanických klávesnic. Její produkty kombinují mechanické spínače, bezdrátovou konektivitu a široké možnosti přizpůsobení. Výhodou nového distribučního partnerství je také česká podpora a reklamační servis, které budou zajišťovat lokální zastoupení ASBIS CZ.
Od kompaktních klávesnic po modely s numerickým blokem
Značka Royal Kludge vznikla v roce 2015. Založila ji skupina hráčů, kteří chtěli vyvinout vlastní mechanickou klávesnici. Prvním produktem byla kompaktní RK61, která si postupně získala přízeň komunity fanoušků mechanického psaní. Dnes výrobce nabízí širokou škálu modelů pro hráče, profesionály i běžné uživatele.
Sortiment, který ASBIS CZ přivádí na český trh, pokrývá prakticky všechny běžné velikostní kategorie. Na výběr jsou 60% kompaktní klávesnice, 65% a 75% modely, ale také větší varianty TKL bez numerického bloku a téměř plnohodnotné 96% klávesnice.
Konkrétně jde o modelové řady RK61, R65, M65, M70, L75, R75, M75, N80, M87, R87 Pro, S85, S98 a R98 Pro. Zajímavostí je například model RK S98 s integrovaným displejem, který se od běžných mechanických klávesnic odlišuje také svým designem.
Klávesnice nabízejí výběr lineárních i taktilních mechanických spínačů a programovatelné RGB podsvícení. Většina modelů podporuje bezdrátové připojení. Vybrané řady R65, R75 a R87 Pro navíc umožňují přemapování kláves prostřednictvím systémů QMK a VIA, což ocení zejména pokročilejší uživatelé, kteří si chtějí rozložení kláves přizpůsobit vlastním potřebám.
Nabídku doplňuje herní myš RK M30
Vedle klávesnic zařazuje ASBIS CZ do distribuce také herní myš Royal Kludge RK M30. Ta využívá optický senzor PixArt PAW3311 a bude dostupná ve dvou barevných kombinacích Black Orange a White Blue.
Podle Filipa Rajma, produktového manažera ASBIS CZ, už mechanické klávesnice dávno nejsou výhradně záležitostí hráčů. Royal Kludge podle něj nabízí kombinaci designu, kvalitních spínačů a bezdrátových funkcí, které byly ještě donedávna typické především pro dražší značky.
Produkty jsou aktuálně dostupné prostřednictvím B2B e-shopu ASBIS CZ, který je určen registrovaným obchodním partnerům. Koncoví zákazníci si budou moci klávesnice a další příslušenství pořídit u prodejců spolupracujících s distributorem. Tisková zpráva konkrétní maloobchodní ceny jednotlivých modelů neuvádí.
Zdroj: ASBIS