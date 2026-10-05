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AT Computers získalo evropské ocenění od Honeywellu. Výrobce mezitím převzal Brady

redakce
Dnes
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AT Computers přebírají ocenění Honeywell
Autor: AT Computers
AT Computers získalo ocenění Local Distributor of the Year 2025 od společnosti Honeywell Productivity Solutions and Services. Distributor jej převzal jako nejlepší lokální partner v Evropě. Ocenění přichází v době, kdy tuto část podnikání Honeywellu nově vlastní Brady Corporation.
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Společnost AT Computers získala ocenění Local Distributor of the Year 2025 od Honeywell Productivity Solutions and Services, které je udělováno nejlepšímu lokálnímu distributorovi v Evropě. Cenu převzali zástupci ATC na partnerském setkání Elevate 2026 v řeckých Aténách.

Za AT Computers ocenění převzali Martin Harazím, ředitel nákupu, a Marek Tvarůžka, produktový manažer pro Honeywell/Brady. Za výrobce cenu předali David Barker, Benjamin Semeriva, Alex Pascu a Marek Holešovský.

Ocenění za práci s resellery

Podle AT Computers je ocenění výsledkem dlouhodobé strategie, práce distribučního týmu a spolupráce s resellery. „Získání tohoto ocenění vnímáme jako potvrzení dlouhodobě úspěšné strategie a systematické práce celého týmu AT Computers,“ uvedl Martin Harazím.

AT Computers má produkty této divize ve své nabídce od roku 2008. Portfolio zahrnuje mobilní terminály, čtečky, tiskárny štítků a další řešení pro automatickou identifikaci a logistiku.

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Honeywell PSS nyní patří Bradymu

Součástí oznámení je také změna na straně výrobce. Divizi Honeywell Productivity Solutions and Services převzala společnost Brady Corporation, která se zaměřuje na bezpečnostní, identifikační a compliance řešení a působí na trhu více než 112 let.

Divize bude nově vystupovat pod názvem Brady Intelligent Productivity Solutions (IPS). Pro zákazníky a obchodní partnery se podle oznámení nic zásadního nemění. Produkty, technická podpora, dostupnost i obchodní podmínky zůstávají zachovány.

Změna se bude postupně promítat především do označení produktů, obalů, dokumentace a marketingových materiálů.

AT Computers patří mezi největší distributory v Česku

AT Computers působí v České republice a na Slovensku a podle vlastních údajů dosahuje ročního obratu 35 miliard Kč. Společnost je zároveň největším českým výrobcem osobních počítačů.

Zdroj: AT Computers

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redakce

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