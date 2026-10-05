AT Computers získalo evropské ocenění od Honeywellu. Výrobce mezitím převzal Brady

Společnost AT Computers získala ocenění Local Distributor of the Year 2025 od Honeywell Productivity Solutions and Services, které je udělováno nejlepšímu lokálnímu distributorovi v Evropě. Cenu převzali zástupci ATC na partnerském setkání Elevate 2026 v řeckých Aténách.
Za AT Computers ocenění převzali Martin Harazím, ředitel nákupu, a Marek Tvarůžka, produktový manažer pro Honeywell/Brady. Za výrobce cenu předali David Barker, Benjamin Semeriva, Alex Pascu a Marek Holešovský.
Ocenění za práci s resellery
Podle AT Computers je ocenění výsledkem dlouhodobé strategie, práce distribučního týmu a spolupráce s resellery. „Získání tohoto ocenění vnímáme jako potvrzení dlouhodobě úspěšné strategie a systematické práce celého týmu AT Computers,“ uvedl Martin Harazím.
AT Computers má produkty této divize ve své nabídce od roku 2008. Portfolio zahrnuje mobilní terminály, čtečky, tiskárny štítků a další řešení pro automatickou identifikaci a logistiku.
Honeywell PSS nyní patří Bradymu
Součástí oznámení je také změna na straně výrobce. Divizi Honeywell Productivity Solutions and Services převzala společnost Brady Corporation, která se zaměřuje na bezpečnostní, identifikační a compliance řešení a působí na trhu více než 112 let.
Divize bude nově vystupovat pod názvem Brady Intelligent Productivity Solutions (IPS). Pro zákazníky a obchodní partnery se podle oznámení nic zásadního nemění. Produkty, technická podpora, dostupnost i obchodní podmínky zůstávají zachovány.
Změna se bude postupně promítat především do označení produktů, obalů, dokumentace a marketingových materiálů.
AT Computers patří mezi největší distributory v Česku
AT Computers působí v České republice a na Slovensku a podle vlastních údajů dosahuje ročního obratu 35 miliard Kč. Společnost je zároveň největším českým výrobcem osobních počítačů.
Zdroj: AT Computers