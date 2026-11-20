Český trh s elektronikou a domácími spotřebiči se mění. Zákazníci sice nadále pořizují nové technologie, při rozhodování ale stále více zvažují, zda jim konkrétní výrobek skutečně přinese odpovídající užitek. Nestačí už nabídnout vyšší výkon, více funkcí nebo efektní technologickou novinku. Důležitější je přesvědčit zákazníka, že se mu investice vyplatí také v dlouhodobém horizontu.
Vyplývá to z nové studie Consumer Tech Trends 2027 společnosti NielsenIQ (NIQ), která se zaměřuje na vývoj trhu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Z jejích závěrů vyplývá, že čeští spotřebitelé jsou poměrně skeptičtí zejména k funkcím založeným na umělé inteligenci a nákupu repasovaných zařízení. Přednost stále dávají novým produktům a u technologických novinek očekávají jasně prokazatelný přínos.
Globální obrat v segmentu elektroniky a spotřebičů by měl podle odhadů v roce 2026 dosáhnout 1,4 bilionu dolarů, což představuje meziroční růst o 5,1 %. Zároveň však 63 % zákazníků nakupujících v tomto segmentu výrazně citlivě reaguje na cenu a 56 % už někdy odložilo nákup, protože jim produkt připadal příliš drahý nebo čekali na výhodnější nabídku.
Češi chtějí za své peníze skutečnou hodnotu
To ale automaticky neznamená, že zákazníci hledají pouze nejlevnější výrobky. Podle průzkumu 60 % spotřebitelů upřednostňuje značky nabízející dobrý poměr ceny a výkonu. Při posuzování hodnoty produktu navíc hraje významnou roli jeho kvalita, praktičnost, důvěryhodnost a očekávaná životnost.
„Čeští spotřebitelé nehledají pouze nejnižší cenu. Chtějí mít jistotu, že jim produkt po celou dobu své životnosti přinese přidanou hodnotu, ať už v podobě spolehlivosti, trvanlivosti, nižších provozních nákladů nebo skutečně užitečných funkcí,“ říká Karel Týra, Managing Director společnosti NIQ Czechia.
Pro výrobce a obchodníky to znamená, že při prodeji musí lépe komunikovat skutečné výhody jednotlivých modelů. Zajímavou příležitostí jsou například slevové akce. Zákazníci při nich mohou sáhnout i po dražším zařízení, než původně plánovali, pokud dospějí k závěru, že za příplatek získají výrazně lepší produkt.
Umělá inteligence Čechy zatím příliš nepřesvědčila
Jedním z nejzajímavějších zjištění studie je zdrženlivý přístup českých zákazníků k umělé inteligenci. Česko patří společně s Itálií, Japonskem a Jižní Koreou mezi čtyři sledované trhy, kde téměř 40 % spotřebitelů považuje funkce AI za užitečné pouze v některých situacích, nikoli však za nezbytné.
To je důležitý signál především pro výrobce smartphonů, počítačů a další spotřební elektroniky. Umělá inteligence se v posledních letech stala jedním z hlavních marketingových témat, její přítomnost v technických specifikacích ale sama o sobě zákazníky nepřesvědčí k nákupu. Značky musí ukázat, jak konkrétní funkce šetří čas, zjednodušují používání zařízení nebo zlepšují jeho výkon.
Významnou roli při rozhodování začíná hrát také energetická účinnost. Vzhledem k cenám elektřiny se zákazníci více zajímají o spotřebu domácích spotřebičů, ale také o výdrž baterie elektronických zařízení. Dalším důležitým faktorem je kompatibilita produktů různých značek. Spotřebitelé totiž nechtějí být uzamčeni v jediném technologickém ekosystému a očekávají, že jejich zařízení budou bez problémů spolupracovat.
Repasovaná elektronika má v Česku problém
Podobně zdrženlivý přístup vykazují Češi také k repasovaným výrobkům. Zatímco na světových trzích roste zájem o alternativy k nákupu zcela nových zařízení, ochota českých zákazníků pořídit si repasovanou elektroniku zaostává za mezinárodním průměrem. Tuzemští spotřebitelé stále výrazně preferují nové produkty.
Podle NIQ by mohly důvěru v repasovaná zařízení posílit především kvalitní záruky, transparentní popis technického stavu a dostupná poprodejní podpora. Důležitá je také opravitelnost, delší životnost a možnost zařízení později prodat nebo vyměnit za novější model.
Právě tyto vlastnosti mohou být pro zákazníky přesvědčivější než obecná marketingová prohlášení o udržitelnosti. Pokud výrobce dokáže garantovat dlouhou životnost, dostupnost náhradních dílů a rozumné provozní náklady, může tím zvýšit atraktivitu produktu i v případě, že jeho pořizovací cena nebude nejnižší.
O nákupu elektroniky rozhoduje stále častěji internet
Studie upozorňuje také na proměnu způsobu, jakým zákazníci elektroniku vybírají. Téměř 65 % spotřebitelů na světě začíná hledání elektroniky a domácích spotřebičů online. Do rozhodovacího procesu přitom stále výrazněji vstupují také nástroje umělé inteligence a nové způsoby vyhledávání produktů.
Pro výrobce a prodejce to představuje další výzvu. Nestačí mít kvalitní produkt a dobře zpracovanou produktovou stránku. Informace o parametrech, dostupnosti, cenách a vlastnostech musí být přehledné a snadno strojově zpracovatelné. Značky, které dokážou své produkty správně prezentovat také pro vyhledávací systémy založené na AI, mohou získat výhodu ještě předtím, než zákazník zamíří do konkrétního obchodu.
Podle Karla Týry by se výrobci a prodejci měli zaměřit především na inovace, které snižují celkové náklady na vlastnictví, usnadňují každodenní používání a zajišťují kompatibilitu s dalšími zařízeními. Rozhodující přitom bude důvěra zákazníků v kvalitu, výkon a životnost produktů. Nestačí je přesvědčit, že se nákup vyplatí dnes. Značky musí zákazníkům ukázat, že budou se svou volbou spokojeni také za několik měsíců.
Studie Consumer Tech Trends 2027 vychází z průzkumu mezi 17 000 dospělými spotřebiteli na 17 trzích včetně České republiky a z globálních prodejních dat společnosti NIQ.
Zdroj: NIQ