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CETIN a DataLite spojují síly. Jejich společný podnik má připravit systémy na éru AI

Jakub Fišer
Dnes
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Autor: Shutterstock
CETIN a technologická společnost DataLite zakládají společný podnik CETIN.Digital tSM, který má urychlit modernizaci digitálních systémů telekomunikačního operátora. Zaměří se na další rozvoj platformy tSM pro plánování, zřizování a správu telekomunikačních služeb, mimo jiné s ohledem na budoucí využití umělé inteligence.
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Společnosti CETIN a DataLite zakládají společný podnik CETIN.Digital tSM s.r.o., který bude zajišťovat další rozvoj softwarové platformy tSM. Ta už nyní tvoří součást technologického prostředí CETINu a slouží k plánování, zřizování a správě telekomunikačních služeb zákazníků.

Nová společnost navazuje na několikaletou spolupráci obou firem. CETIN si od ní slibuje především rychlejší modernizaci klíčových systémů a jejich přípravu na strategii založenou na umělé inteligenci. Do společnosti DataLite přitom CETIN kapitálově nevstupuje.

„CETIN tak získává přímý vliv na další směřování a rozvoj této platformy, aby byla připravena na realizaci naší AI-driven strategie,“ uvedl Tomáš Kouřil, CEO CETINu.

Větší důraz na rozvoj platformy tSM

Za CETIN bude ve společném podniku působit Jan Štěpánovský, který se ujme role jednatele a odpovídá za rozvoj obchodních aktivit i strategické směřování společnosti. Podle něj nejde o nahrazení stávajícího řešení, ale o další rozvoj platformy, která se již osvědčila při digitalizaci procesů a služeb operátora.

Nový podnik má CETINu zajistit dlouhodobou dostupnost odborných kapacit a know-how a zároveň posílit jeho technologickou nezávislost. DataLite v něm vidí také příležitost pro expanzi na další trhy. Podle jejího jednatele Jiřího Kadlece předcházelo založení společného podniku přibližně rok a půl trvající jednání právníků a vedení obou společností.

Platforma využívá low-code a no-code

Platforma tSM představuje aplikační framework pro podporu procesů OSS/BSS telekomunikačních operátorů. Využívá přístup low-code a no-code, který umožňuje rychleji zavádět změny a omezovat náročnost vývoje i provozu.

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Architektura počítá také s využitím moderních technologií, jako jsou AI asistenti, AI dokumentace a vývojové nástroje v prostředí tSM Studio nebo MCP. Cílem je zvýšit flexibilitu a urychlit reakce na potřeby zákazníků i obchodních partnerů.

Zdroj: CETIN

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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