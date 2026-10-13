CETIN a DataLite spojují síly. Jejich společný podnik má připravit systémy na éru AI

Společnosti CETIN a DataLite zakládají společný podnik CETIN.Digital tSM s.r.o., který bude zajišťovat další rozvoj softwarové platformy tSM. Ta už nyní tvoří součást technologického prostředí CETINu a slouží k plánování, zřizování a správě telekomunikačních služeb zákazníků.
Nová společnost navazuje na několikaletou spolupráci obou firem. CETIN si od ní slibuje především rychlejší modernizaci klíčových systémů a jejich přípravu na strategii založenou na umělé inteligenci. Do společnosti DataLite přitom CETIN kapitálově nevstupuje.
„CETIN tak získává přímý vliv na další směřování a rozvoj této platformy, aby byla připravena na realizaci naší AI-driven strategie,“ uvedl Tomáš Kouřil, CEO CETINu.
Větší důraz na rozvoj platformy tSM
Za CETIN bude ve společném podniku působit Jan Štěpánovský, který se ujme role jednatele a odpovídá za rozvoj obchodních aktivit i strategické směřování společnosti. Podle něj nejde o nahrazení stávajícího řešení, ale o další rozvoj platformy, která se již osvědčila při digitalizaci procesů a služeb operátora.
Nový podnik má CETINu zajistit dlouhodobou dostupnost odborných kapacit a know-how a zároveň posílit jeho technologickou nezávislost. DataLite v něm vidí také příležitost pro expanzi na další trhy. Podle jejího jednatele Jiřího Kadlece předcházelo založení společného podniku přibližně rok a půl trvající jednání právníků a vedení obou společností.
Platforma využívá low-code a no-code
Platforma tSM představuje aplikační framework pro podporu procesů OSS/BSS telekomunikačních operátorů. Využívá přístup low-code a no-code, který umožňuje rychleji zavádět změny a omezovat náročnost vývoje i provozu.
Architektura počítá také s využitím moderních technologií, jako jsou AI asistenti, AI dokumentace a vývojové nástroje v prostředí tSM Studio nebo MCP. Cílem je zvýšit flexibilitu a urychlit reakce na potřeby zákazníků i obchodních partnerů.
Zdroj: CETIN