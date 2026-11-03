Chystáte se na GTA 6? Monitory Philips Evnia nabízí QD-OLED i 4K při 120 Hz

- Výrobce: Philips
- Cena: od 7 290 Kč
- Více informací: https://www.evnia.philips/cz/herni-monitory-pro-konzole
Herní monitory už dávno nejsou určené pouze majitelům počítačů. Philips Evnia představuje trojici modelů, které se snaží oslovit také hráče na konzolích. Nabízejí konektivitu HDMI 2.1, podporu obnovovací frekvence až 120 Hz na kompatibilním hardwaru a funkce zaměřené na co nejlepší herní zážitek. Výrobce přitom sází na různé technologie – od QD-OLED přes režim Dual Mode až po ambientní osvětlení Ambiglow.
„Hráči si sestavují herní sestavy různými způsoby. Někteří upřednostňují kvalitu obrazu, jiní chtějí kompaktnější obrazovku, zatímco mnozí přecházejí mezi konzolí a počítačem. Philips Evnia dává hráčům větší svobodu při výběru zážitku, který odpovídá jejich stylu hraní,“ uvedl Cesar Acosta, regionální senior produktový manažer společnosti MMD Monitors & Displays.
QD-OLED na kompaktní úhlopříčce
Model Philips Evnia 27M2N6501L cílí na hráče, kteří dávají přednost kvalitě obrazu. Využívá technologii QD-OLED, která přináší vysoký kontrast, výrazné barvy a rychlou odezvu. Panel má úhlopříčku 26,5″ a rozlišení QHD. Kompatibilní konzole na něm mohou zobrazovat hry až při 120 Hz, zatímco při připojení k počítači dosahuje obnovovací frekvence až 240 Hz.
Jeden monitor pro 4K i vysokou frekvenci
Další dva modely využívají funkci Dual Mode, která umožňuje přepínat mezi dvěma režimy zobrazení podle toho, zda hráč upřednostňuje rozlišení, nebo co nejvyšší obnovovací frekvenci.
Philips Evnia 27M2N5901A nabízí rozlišení 4K UHD s obnovovací frekvencí až 160 Hz, případně Full HD až při 320 Hz. Kompatibilní konzole mohou využívat 4K obraz při frekvenci až 120 Hz, zatímco režim Full HD s frekvencí 320 Hz je určen především pro hraní na počítači. Výbavu doplňuje port USB-C s napájením až 65 W a integrovaný KVM přepínač, který usnadňuje práci s více zařízeními.
Stejný princip nabízí také Philips Evnia 27M2N3800A. I v tomto případě si uživatel může vybrat mezi rozlišením 4K UHD při frekvenci až 160 Hz a Full HD až při 320 Hz. Konzole mohou využívat režim 4K při 120 Hz, zatímco vyšší frekvence v nižším rozlišení je dostupná při připojení k PC.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Ambiglow rozšiřuje obraz o okolní prostor
Modely Philips Evnia 27M2N6501L a 27M2N5901A jsou vybaveny také technologií Ambiglow vylepšenou umělou inteligencí. Ta analyzuje obraz na displeji a v reálném čase přizpůsobuje barvu i jas osvětlení umístěného na zadní straně monitoru. Světlo tak reaguje na dění ve hře a rozšiřuje vizuální zážitek i do prostoru kolem obrazovky.
Philips tím chce nabídnout hráčům více než jen kvalitní obraz. Kombinace QD-OLED, režimu Dual Mode a inteligentního podsvícení má umožnit přizpůsobit herní sestavu různým zařízením i preferencím.
Ceny a dostupnost
Doporučené maloobchodní ceny jednotlivých monitorů jsou následující:
- Philips Evnia 27M2N6501L/00: 10 190 Kč
- Philips Evnia 27M2N5901A/00: 8 490 Kč
- Philips Evnia 27M2N3800A/00: 7 290 Kč
Zdroj: Philips