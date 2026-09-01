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ČTÚ zakládá nové oddělení pro AI. Jeho vedení se ujme Anna Hroudová

redakce
Dnes
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GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Bezpečnostní technologie pozadí. Vektorová ilustrace
Autor: Shutterstock
Český telekomunikační úřad od 1. září rozšiřuje své odborné kapacity v oblasti umělé inteligence. Nové samostatné oddělení dozoru nad AI povede Anna Hroudová, která do ČTÚ přichází ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jejím úkolem bude připravit úřad na budoucí výkon dozorových pravomocí podle evropského Aktu o umělé inteligenci.
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Hroudová bude mít na starosti především nastavení vize, cílů a priorit nového oddělení a jejich převedení do praktického fungování dohledu. Součástí její role bude také propojování právního, technologického a veřejného pohledu na regulaci umělé inteligence. Podílet se bude rovněž na klíčových rozhodnutích a zastupování ČTÚ při mezinárodní spolupráci.

„Naším cílem je vybudovat dohled nad umělou inteligencí, který bude odborný, srozumitelný, a především prakticky použitelný. AI Akt přináší zcela nový typ regulace, která propojuje právo s velmi rychle se vyvíjejícími technologiemi,“ uvedla Anna Hroudová.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Nové oddělení se bude připravovat na budoucí výkon dozorových pravomocí ČTÚ v oblasti umělé inteligence. Úřad má po schválení příslušné legislativy zajišťovat část dohledu nad trhem podle evropského Aktu o umělé inteligenci. ČTÚ se na tuto úlohu připravuje již delší dobu, mimo jiné prostřednictvím expertního týmu zaměřeného na přípravu potřebného dohledu a procesů.

Hroudová chce podle svých slov nastavit dohled tak, aby se soustředil především na skutečná rizika a současně poskytoval firmám a dalším organizacím větší jistotu ohledně jejich povinností. „Chceme být partnerem, který umí pravidla nejen kontrolovat, ale také napomáhat je srozumitelně převést do praxe,“ dodala.

ČTÚ byl v rámci implementace evropského Aktu o umělé inteligenci určen jedním z orgánů dozoru nad trhem. Na vytvoření systému dohledu spolupracuje s dalšími dotčenými státními institucemi. Nové oddělení tak představuje další krok v rozšiřování odborných kapacit úřadu pro regulaci digitálních technologií.

Zdroj: ČTÚ

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redakce

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