- Výrobce: Dell Technologies
- Cena: od 5 256 dolarů
- Více informací: https://www.dell.com/en-us/shop/laptop-computers/spd/dellprorugged13pr713260
Práce v terénu, průmyslových provozech nebo zásahových jednotkách klade na počítačovou techniku výrazně vyšší nároky než běžné kancelářské prostředí. Dell Technologies proto představuje dvojici nových odolných notebooků Dell Pro Rugged 13 Extreme a Dell Pro Rugged 14. Oba modely jsou navržené pro provoz v náročných podmínkách a využívají procesory Intel Core Ultra Series 3 s integrovanou jednotkou NPU pro akceleraci úloh umělé inteligence.
Notebooky lze osadit až 64 GB operační paměti a jejich konstrukce počítá s provozem při teplotách od −29 do +63 °C. Při napájení z baterie je lze dokonce spustit i při −20 °C. Výrobce nabízí také široké možnosti konfigurace portové výbavy, aby bylo možné zařízení přizpůsobit konkrétnímu pracovnímu prostředí.
Model Extreme odolá vodě i pádu z 1,8 metru
Výrazně odolnější z dvojice je Dell Pro Rugged 13 Extreme. Splňuje stupeň krytí IP66, což znamená úplnou ochranu proti vniknutí prachu a odolnost vůči silnému proudu vody. Konstrukce zvládne také pád z výšky až 1,8 metru. Je proto určená do prostředí, kde může technika čelit dešti, prachu, nečistotám nebo nechtěným nárazům.
Výpočetní výkon zajišťuje až šestnáctijádrový procesor Intel Core Ultra X7 368H vPro s maximální frekvencí 5 GHz. K dispozici je až 64 GB operační paměti LPDDR5X s rychlostí 8 533 MT/s a integrovaná grafika Intel Arc B390. Data se ukládají na vyjímatelné SSD s kapacitou až 2 TB, které podporuje hardwarové šifrování SED.
Displej má úhlopříčku 13,3 palce, poměr stran 16:9 a rozlišení Full HD. Jeho výraznou předností je jas až 1 400 nitů, díky kterému by měl zůstat dobře čitelný také ve venkovním prostředí. Panel podporuje dotykové ovládání i v rukavicích nebo za mokra a disponuje antireflexní úpravou.
Notebook může využívat až dvě baterie s kapacitou 53,5 Wh každá. Zajímavostí je podpora výměny baterií za provozu, takže uživatel nemusí zařízení vypínat ani přerušovat rozdělanou práci. V případě potřeby tak lze pokračovat s náhradním akumulátorem.
Dell Pro Rugged 14 nabídne také grafiku NVIDIA
Druhým modelem je Dell Pro Rugged 14, který spadá do kategorie semi-rugged. Nabízí stupeň krytí IP53 a odolnost proti pádu z výšky 0,91 metru. Oproti variantě Extreme tedy není určen do tak extrémních podmínek, na druhou stranu přináší větší displej a možnost osazení samostatnou grafickou kartou.
Nejvyšší konfigurace využívá procesor Intel Core Ultra 7 366H vPro s 16 jádry a taktem až 4,8 GHz. Operační paměť může mít kapacitu až 64 GB a využívá modulární provedení LPCAMM2, takže ji lze vyměnit. Zajímavostí je možnost osadit dedikovanou grafiku NVIDIA RTX Pro 500 Blackwell se 6 GB paměti GDDR7. Ta může přijít vhod například při graficky náročnější práci přímo v terénu.
Čtrnáctipalcový displej nabízí rozlišení FHD+ (1 920 × 1 200 pixelů) a poměr stran 16:10. Na výběr jsou dvě nedotykové varianty s jasem 400 nebo 1 100 nitů a také dotyková verze s jasem 1 100 nitů. I v tomto případě lze obrazovku ovládat v rukavicích a nechybí antireflexní úprava.
Stejně jako menší model podporuje až dvě baterie s kapacitou 53,5 Wh, které lze měnit bez vypnutí notebooku. K dispozici je také vyjímatelné SSD s kapacitou až 2 TB a hardwarovým šifrováním.
Bohatá konektivita včetně sériového portu
Oba notebooky jsou připravené také na připojení starších průmyslových zařízení a specializovaného příslušenství. Vedle moderních rozhraní USB-C a Thunderbolt 4 totiž nabízejí také sériový port RS-232, který se stále využívá například při komunikaci s některými průmyslovými systémy a měřicí technikou.
Výbava zahrnuje také USB-A, HDMI 2.1, gigabitový Ethernet a kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon. Další pozici lze podle konkrétní konfigurace osadit například druhým sériovým portem, konektorem Fischer USB nebo 2,5gigabitovým Ethernetem. Nechybí ani čtečky čipových karet, sloty pro microSD a nanoSIM nebo otvor pro bezpečnostní zámek Kensington.
V oblasti bezdrátové konektivity oba modely podporují Wi-Fi 7 a Bluetooth. Volitelně lze přidat 5G modem Qualcomm Snapdragon X72, který podporuje také připojení k privátním 5G sítím. K dispozici je rovněž samostatný GNSS modul Airoha pro určování polohy. Při instalaci notebooku do vozidla lze využít technologii RF Pass-Through, která umožňuje připojení k externím anténám a zlepšení příjmu signálu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Příslušenství je kompatibilní s předchozí generací
Dell nabízí pro nové notebooky také širokou škálu příslušenství. Patří mezi něj odolné batohy a popruhy, dokovací stanice určené pro kanceláře i vozidla nebo nabíječky umožňující současné dobíjení více baterií.
Praktickou výhodou je zpětná kompatibilita baterií a nabíječek s předchozí generací. Organizace, které budou obměňovat svou výpočetní techniku, tak mohou část stávajícího vybavení využít i nadále.
Modely Dell Pro Rugged 13 Extreme (PR713260) a Dell Pro Rugged 14 (PR514260) jsou již dostupné, avšak zatím ne v České republice. Na trhu v USA se prodávají od 5 256 dolarů (asi 141 tisíc korun).
Zdroj: Dell