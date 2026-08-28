Dell spojil 4K monitor, kameru i dokovací stanici. Cílí na malé zasedačky

- Výrobce: Dell Technologies
- Cena: Nebyla oznámena
- Více informací: https://www.dell.com/cs-cz
Malé zasedací místnosti a takzvané huddle roomy často vznikají rychle a jejich technické vybavení pak tvoří kombinace samostatného displeje, webkamery, mikrofonů, reproduktorů a nejrůznější kabeláže. Nový Dell Pro P 43 4K Huddle Conferencing Monitor chce tento přístup zjednodušit a nahradit několik samostatných zařízení jediným monitorem.
Novinka je určena pro místnosti až pro šest účastníků a kombinuje 42,5″ IPS displej s 4K rozlišením, 8Mpx kameru, čtyři mikrofony a dvojici reproduktorů. Monitor je navržen především pro každodenní porady a hybridní schůzky, kdy část týmu sedí v kanceláři a další kolegové se připojují vzdáleně.
4K kamera zabere celou malou zasedačku
Vestavěná kamera Sony STARVIS nabízí 8Mpx rozlišení, 4K HDR obraz a zorné pole 120°. Díky širokému záběru má pokrýt všechny účastníky menší porady bez nutnosti manuálního nastavování kamery.
O automatické přizpůsobení záběru se stará funkce AI Group Framing, která reaguje na pohyb lidí v místnosti. Kamera dokáže upravit kompozici například ve chvíli, kdy účastníci přicházejí, odcházejí nebo mění své místo. Technologie 3D Noise Reduction má zároveň pomáhat zlepšit kvalitu obrazu při proměnlivých světelných podmínkách. Nechybí ani mechanická krytka pro fyzické zakrytí objektivu.
Mikrofony s beamformingem a AI potlačením hluku
Součástí monitoru jsou čtyři všesměrové mikrofony využívající technologii beamforming. Ta umožňuje lépe zachytit hlas účastníků, zatímco systém potlačení hluku využívající umělou inteligenci má omezovat rušivé zvuky z okolí.
Zvukovou část doplňuje dvojice dopředu směřujících reproduktorů s výkonem 2 × 8 W. Dell tak do jednoho zařízení integroval kompletní základní audiovizuální výbavu potřebnou pro videokonferenci, bez nutnosti připojovat externí kameru nebo samostatný konferenční reproduktor.
Jeden USB-C kabel připojí prakticky celou zasedačku
Klíčovou součástí výbavy je USB-C konektor, který umožňuje k monitoru připojit vlastní notebook. Jediný kabel přenáší obraz, zvuk, data i síťové připojení a zároveň dokáže notebook napájet výkonem až 100 W.
Po připojení tak uživatel získá přístup nejen k 43″ 4K displeji, ale také k vestavěné kameře, mikrofonům, reproduktorům a ethernetové síti. Monitor funguje jako USB-C hub a podporuje také HDMI 2.1, dva porty USB-A, USB-B a gigabitový ethernet RJ-45.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Certifikace pro Zoom Rooms a flexibilní instalace
Dell nový monitor určuje také pro firmy, které chtějí standardizovat vybavení většího množství menších zasedacích místností. Zařízení má certifikaci pro Zoom Rooms a podporuje princip BYOD, takže se uživatelé mohou ke konferenční technice jednoduše připojit vlastním notebookem.
Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu, natočení i bočního sklonu. Díky podpoře standardu VESA lze monitor instalovat také na stěnu nebo použít alternativní držák podle konkrétního uspořádání zasedací místnosti.
Výrobce použil recyklované materiály
Dell u novinky zdůrazňuje také využití recyklovaných materiálů. Při výrobě bylo použito až 95 % plastů z postspotřebitelské recyklace, 100 % recyklovaného hliníku, 80 % recyklované oceli a 20 % recyklovaného skla.
Monitor získal certifikace EPEAT Gold, EPEAT Climate+, Energy Star 8.0 a TCO Edge. Dell Pro P 43 4K Huddle Conferencing Monitor s označením P4326QEB bude na českém trhu dostupný od konce srpna 2026. Doporučenou cenu výrobce zatím neoznámil.
Zdroj: Dell Technologies