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Dell Technologies vyhlásil partnery roku 2026. Hlavní ocenění získala Aricoma

Jakub Fišer
Dnes
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Dell Technologies Forum 2026
Autor: Dell
Společnost Dell Technologies rozdělila ocenění Partner Awards 2026. Nejvyšší titul Partner roku v České republice získala Aricoma. Distributorům, dodavatelům infrastruktury i dalším technologickým partnerům připadlo ocenění v dalších šesti kategoriích. Vyhlášení proběhlo na závěr letošní konference Dell Technologies Forum.
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Společnost Dell Technologies ocenila své české obchodní partnery za letošní rok. Na závěr konference Dell Technologies Forum vyhlásila vítěze programu Partner Awards 2026. Hlavní ocenění Czech Republic Partner of the Year získala společnost Aricoma, která se tak stala nejvýznamnějším partnerem Dell Technologies na českém trhu za letošní rok.

Vedle hlavní kategorie společnost udělila ceny také v dalších šesti oblastech. Ocenění reflektují spolupráci s distributory, dodavateli serverových a úložných řešení i partnery zaměřenými na koncová zařízení a růst obchodních aktivit.

Ocenění získalo sedm partnerů

V kategorii distributora roku uspěla společnost DNS. Ocenění Workplace Partner of the Year získala empira one, zatímco mezi dodavateli serverových řešení zvítězila Data Force. V oblasti úložných systémů si cenu odnesl GAPP System a v kategorii zaměřené na obchodní růst uspěla společnost ICZ.

Samostatnou kategorii představovalo individuální ocenění Dell Ambasador Individual of the Year, které získal Ondřej Krátký.

Přehled vítězů Dell Technologies Partner Awards 2026:

  • Partner roku: Aricoma
  • Distributor roku: DNS
  • Workplace Partner roku: empira one
  • Server Partner roku: Data Force
  • Storage Partner roku: GAPP System
  • Growth Partner roku: ICZ
  • Dell Ambasador roku: Ondřej Krátký

Partnerství jako základ obchodní strategie

Podle Milana Hrabovského, Regional Channel Sales Managera společnosti Dell Technologies, stojí partnerská spolupráce za významnou částí dlouhodobého rozvoje firmy. Dell se na svůj partnerský ekosystém spoléhá již téměř 20 let a pokrývá díky němu tradiční i nově vznikající oblasti IT.

TOP100 prodej

Ocenění mají být především poděkováním partnerům za jejich odbornost, nasazení a dlouhodobou spolupráci. Dell Technologies prostřednictvím partnerské sítě dodává zákazníkům technologická řešení a pomáhá jim s jejich praktickým využitím.

Zdroj: Dell

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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