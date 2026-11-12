Dell Technologies vyhlásil partnery roku 2026. Hlavní ocenění získala Aricoma

Společnost Dell Technologies ocenila své české obchodní partnery za letošní rok. Na závěr konference Dell Technologies Forum vyhlásila vítěze programu Partner Awards 2026. Hlavní ocenění Czech Republic Partner of the Year získala společnost Aricoma, která se tak stala nejvýznamnějším partnerem Dell Technologies na českém trhu za letošní rok.
Vedle hlavní kategorie společnost udělila ceny také v dalších šesti oblastech. Ocenění reflektují spolupráci s distributory, dodavateli serverových a úložných řešení i partnery zaměřenými na koncová zařízení a růst obchodních aktivit.
Ocenění získalo sedm partnerů
V kategorii distributora roku uspěla společnost DNS. Ocenění Workplace Partner of the Year získala empira one, zatímco mezi dodavateli serverových řešení zvítězila Data Force. V oblasti úložných systémů si cenu odnesl GAPP System a v kategorii zaměřené na obchodní růst uspěla společnost ICZ.
Samostatnou kategorii představovalo individuální ocenění Dell Ambasador Individual of the Year, které získal Ondřej Krátký.
Přehled vítězů Dell Technologies Partner Awards 2026:
- Partner roku: Aricoma
- Distributor roku: DNS
- Workplace Partner roku: empira one
- Server Partner roku: Data Force
- Storage Partner roku: GAPP System
- Growth Partner roku: ICZ
- Dell Ambasador roku: Ondřej Krátký
Partnerství jako základ obchodní strategie
Podle Milana Hrabovského, Regional Channel Sales Managera společnosti Dell Technologies, stojí partnerská spolupráce za významnou částí dlouhodobého rozvoje firmy. Dell se na svůj partnerský ekosystém spoléhá již téměř 20 let a pokrývá díky němu tradiční i nově vznikající oblasti IT.
Ocenění mají být především poděkováním partnerům za jejich odbornost, nasazení a dlouhodobou spolupráci. Dell Technologies prostřednictvím partnerské sítě dodává zákazníkům technologická řešení a pomáhá jim s jejich praktickým využitím.
Zdroj: Dell