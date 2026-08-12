ESET a EVC Group vyvinou bateriová úložiště odolná vůči kyberútokům

Evropské řešení pro kritickou infrastrukturu
Společnosti ESET a EVC Group podepsaly memorandum o porozumění, které vytváří rámec pro vývoj, certifikaci a uvedení nové generace bateriových úložišť pod názvem CyberSec BESS. Řešení je určeno především pro evropský trh a má být navrženo s důrazem na kybernetickou bezpečnost energetické infrastruktury. Obě společnosti zdůrazňují také evropský původ projektu, od návrhu přes vývoj až po certifikaci.
Cílem projektu je integrovat bezpečnostní prvky přímo do návrhu bateriových úložišť, nikoliv je řešit až dodatečně. CyberSec BESS má reagovat na rostoucí význam ochrany energetických technologií před kybernetickými hrozbami a současně zohlednit požadavky na bezpečnost, odpovědnost a transparentnost kritické infrastruktury.
Důraz na technologickou suverenitu
Jedním z hlavních prvků projektu je podle obou společností jeho evropský původ. CyberSec BESS má stavět na evropském know-how a bezpečnostních standardech a omezit závislost na technologiích ze třetích zemí. Projekt současně využije globální výrobní kapacity v oblasti bateriových technologií a propojí je s evropskými kompetencemi v systémové integraci, kyberbezpečnosti a certifikaci.
Nové řešení má být navrženo tak, aby splňovalo nejen současné, ale také připravované regulatorní požadavky Evropské unie. Provozovatelé energetické infrastruktury tak mají získat možnost využívat bateriová úložiště, u nichž bude bezpečnostní hledisko součástí celkového návrhu systému.
Spojení kyberbezpečnosti a energetiky
ESET do spolupráce přináší zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury a kybernetickou bezpečností, zatímco EVC Group se zaměřuje na systémovou integraci moderních energetických technologií. Česká technologická společnost se věnuje mimo jiné návrhu a realizaci řešení pro akumulaci energie, elektromobilitu a energetickou infrastrukturu.
Podle partnerů má CyberSec BESS spojovat výkon a kapacitu bateriových systémů s požadavky na jejich dlouhodobou provozní odolnost. Důraz přitom nebude kladen pouze na samotné technické parametry úložišť, ale také na bezpečnost, transparentnost a schopnost odolávat současným i budoucím kybernetickým hrozbám.
Vývoj teprve začíná
Spolupráce byla oficiálně oznámena na veletrhu Intersolar Europe v Mnichově, který patří mezi největší evropské akce zaměřené na obnovitelné zdroje, akumulaci energie a energetické technologie. Memorandum nyní vytváří základ pro další vývoj, certifikaci a následné uvedení CyberSec BESS na trh. Konkrétní termín dostupnosti ani cenové informace tisková zpráva neuvádí.
Zdroj: ESET